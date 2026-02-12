Stefan Kreis Reporter Fussball

Nein, Lukas Daschner wurde nicht als Sechser verpflichtet. Zu stark ist der Edeltechniker in der Offenisve, zu wenig Erfahrung hatte der Ruhrpott-Zauberfuss auf dieser Position. Weil mit Behar Neziri aber das Mittelfeldhirn wegen eines Kreuzbandrisses fehlt, spielt Daschner auf der Sechs und fühlt sich dort in den letzten Wochen pudelwohl. Seine beiden Zuspiele, die zur 2:0-Führung führen, sind Extraklasse, schon im Cup gegen Basel wusste Daschner zu überzeugen. Der einzige Espe, der gegen YB etwas abfällt, ist Jozo Stanic. Nicht, weil er schlecht spielt, sondern weil er zur Pause rotgefährdet ausgewechselt werden muss. Sein Ersatz Colin Kleine-Bekel aber macht seinen Job. So wie fast alle St. Galler an diesem Abend.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Jozo Stanic bis 46., Alessandro Vogt bis 76., Hugo Vandermersch bis 90., Lukas Görtler bis 90., Aliou Baldé bis 90. – Colin Kleine-Bekel ab 46., Diego Besio ab 76., Joel Ruiz ab 90. (zu kurz für eine Bewertung), Nino Weibel ab 90. (zu kurz für eine Bewertung), Mihailo Stevanovic ab 90. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die YB-Spieler abgeschnitten

Was auch immer Coach Gerardo seiner Mannschaft mit auf den Weg gegeben hat, funktioniert hats nicht. Im Gegenteil. Zigfach wird die Abwehr der Berner in der ersten Halbzeit ausgehebelt. Nur weil die Espen Chancenwucher betreiben, liegt YB zur Pause nicht mit 0:4 im Rückstand. Auch offensiv läuft nicht viel, erst mit der Einwechslung von Goldjunge Alvyn Sanches wirds etwas besser. Richtig zwingend aber sind die Berner nie. Seoane spricht hinterher von einer insgesamt enttäuschenden Leistung. Völlig zurecht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Stefan Bukinac bis 68., Rayan Raveloson bis 68., Darian Males bis 68., Alan Virginius bis 80., Serigio Cordova bis 88. – Yan Valery ab 68., Alvyn Sanches ab 68., Chris Bedia ab 68., Armin Gigovic ab 80., Dominik Pech ab 88. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos