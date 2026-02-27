DE
Es brodelt weiter
Planen die GC-Fans den nächsten Aufstand?

Macht der Körper mit? Michael Frey und Amir Abrashi sind bei GC auf dem aufsteigenden Ast. Die Hoppers kämpfen gegen den schlechten Punkteschnitt an. «Der volle Fokus kann jedoch nicht auf den Sport gelegt werden», warnen die Fans. Das GC-Inside.
Publiziert: vor 20 Minuten
1/5
Kopf hoch bei GC? Die Fans werfen aktuell ein sehr kritisches Auge auf den Klub.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • GC-Fans rufen wegen Klubführung zur Diskussion auf
  • Wie gehts Frey und Abrashi? Die Tendenzen sind positiv
  • «Lassen keine Unruhe reintragen»: Das sagt Scheiblehner
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Stefan Kreis und Simon Strimer

Die News der Woche

Der Zustand von Michael Frey (31). Die beiden Spiele gegen Luzern (3:4) und den FCSG (0:0) verpasst der Stürmer verletzt, im Derby bleibt er zur Pause in der Kabine. Adduktorenprobleme sind der Grund. Hat GC den Angreifer zu Beginn zu stark forciert? «Im Cup gegen Sion sind wir all-in gegangen und es hat sich ausbezahlt, im Spiel darauf haben wir ihn dann nach 60 Minuten ausgewechselt. Im Nachhinein war es vielleicht etwas zu viel für ihn, aber hätten wir ihn im Cup früher vom Feld genommen, wären wir vielleicht ausgeschieden», sagt Coach Gerald Scheiblehner. Gegen Lugano dürfte Frey in die Startelf zurückkehren. «Es geht ihm besser, er ist fit», so der GC-Coach.

Die grosse Frage

Wann spielt Amir Abrashi von Beginn an? Im Derby steht der GC-Leitwolf insgesamt sieben Minuten auf dem Platz, bringt in der kurzen Zeit aber mehr Feuer rein als all seine Mitspieler zusammen. Auf die Frage, wann Abrashi in die Startelf zurückkehren wird, antwortet Scheiblehner: «Amir war sechs Monate lang verletzt. An der Wade und am Oberschenkel. Er ist 35 Jahre alt. Wir müssen extrem aufpassen, was die Belastungssteuerung angeht. Weil er in dieser Saison noch sehr, sehr wichtig für uns werden wird.» Für 90 Minuten reiche es noch nicht, so Scheiblehner. «Aber er wird immer fitter und fitter.»

Gesagt ist gesagt

«Wir lassen von aussen keine Unruhe in den Verein tragen», sagt Gerald Scheiblehner. Der ist bei den Verantwortlichen kein Thema, obwohl er von den letzten zehn Spielen bloss eines gewinnen konnte. Kein anderes Super-League-Team wartet länger auf einen Dreier als der Rekordmeister. Bloss 0,81 Punkte holte Scheiblehner im Schnitt in seinen bislang 26 Super-League-Spielen. Zum Vergleich: Vorgänger Tomas Oral kommt in 24 Spielen auf einen Schnitt von 1,25 Punkten.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Ngom, Diaby, Mikulic; Krasniqi, Köhler, Meyer, Stroscio; Plange, Frey, Asp Jensen.

Wer fehlt?

Zvonarek, Decarli, Paloschi (alle verletzt).

Wann kehrt Lovro Zvonarek zurück? Die Bayern-Leihgabe ist vom Potenzial her einer der besten Mittelfeldspieler der Liga, seit drei Wochen aber laboriert er an einem Zehenbruch herum. Es dürfte noch plus-minus 14 Tage dauern, bis der Kroate wieder einsatzbereit ist.

Neben dem Platz

Planen die GC-Fans den nächsten Aufstand? Das Sprachrohr der Fanszene von GC, die Organisation «Sektor IV», teilt mit: «Die sportliche Leistung, die erneuten Abstiegssorgen, die Führung unter LAFC und Christoph Urech beschäftigt alle GC-Fans und lässt einmal mehr nicht zu, dass wir als Verein zur Ruhe kommen und der volle Fokus auf den Sport gelegt werden kann.» Deshalb wird zum Treffen der Fanszene vor dem Match und zur öffentlichen Diskussion aufgerufen. Bereits zum Rückrundenstart im Januar haben sich die Fans in einem scharfen Statement von der Klubführung abgewendet. Die GC-Führung wollte sich da auf Blick-Anfrage nicht dazu äussern.

Hast du gewusst, dass …

… die Grasshoppers in der Geschichte der Super League nur einmal schlechter waren als in der aktuellen Saison? Und zwar 2018/19, als man nach 26 Spielen 19 Zähler auf dem Konto hatte und am Ende in die Challenge League abgestiegen ist.

Aufgepasst auf

…. die Pässe der Grasshoppers. Bloss 68 Prozent davon kommen an. Es ist die niedrigste Quote aller Super-Ligisten. Die beste Passquote hat der Gegner aus Lugano. 86 Prozent der Zuspiele landen erfolgreich beim Abnehmer.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 26 Runden:

  1. Hammel 4,1
  2. Mikulic 4,0
  3. Abrashi 4,0 (bisher erst 1 Bewertung)

Hier gehts zu allen Hopper-Noten.

Der Schiedsrichter

Offizielle Einteilung folgt.

Der Gegner

Lugano-Abgänger Ousmane Doumbia gab ein bemerkenswert reifes Interview. «Ich hatte die Weisheit, das zu erkennen und einen Schritt zurückzutreten», sagte er. Hier erscheint das Lugano-Inside.

27

Runde

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr
Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr
So., Lausanne – Basel, 14 Uhr
So., GC – Lugano, 16.30 Uhr
So., YB – FCZ, 16.30 Uhr

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
26
32
61
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
26
-46
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
