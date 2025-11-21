Winterthur geht auch gegen YB ohne Captain Remo Arnold ins Spiel. Die Statistik dürfte das Schlusslicht aber positiv stimmen. Hier kommt das Winti-Inside zur 14. Runde.

Darum gehts FC Winterthur spielt gegen YB, Kapino ist Stammkeeper trotz vieler Gegentore

Remo Arnold kehrt nicht zurück, spielt stattdessen in der U21

Winti seit drei Spielen gegen YB ungeschlagen: zwei Remis, ein Sieg Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die News der Woche

Viermal in Folge steht Noah Brogli im Kader des FC Winterthur. Seit Ende Oktober aber weilt der Goalie mit der U17 in der Wüste an der WM. Statt Brogli sitzt beim FCW gegen YB Antonio Spagnoli (20) auf der Bank. Unumstritten ist Stammkeeper Stefanos Kapino. Der ist der ärmste Kerl der Liga. Keiner zeigt mehr Paraden, keiner muss öfter hinter sich greifen. Auch gegen YB?

Die grosse Frage

Kehrt Captain Remo Arnold zurück? Nein. Der Innenverteidiger ist nach seiner Oberschenkelverletzung zwar wieder zurück im Mannschaftstraining, Coach Patrick Rahmen aber will nichts riskieren und schickt seinen Capitano in die U21. Auswärtsspiel in der 1. Liga gegen den SV Höngg statt Wankdorf. «Es bringt ihm mehr, wenn er spielt, statt bei uns auf der Bank zu sitzen. Ein Einsatz in Bern kommt noch zu früh», sagt Rahmen.

Gesagt ist gesagt

«Ich mag den VAR.» Winti-Goalie Stefanos Kapino ist Fan des Video-Schiris. Und das, obwohl der FC Winterthur zuletzt sowohl beim 0:1 gegen GC als auch beim 2:2 gegen Luzern gerne auf den VAR verzichtet hätte. Kapino: «Hätte er für uns entschieden, wären wir glücklich gewesen. So ist Fussball.»

Mögliche Aufstellung

Kapino; Sidler, Durrer, Martins, Diaby; Zuffi, Jankewitz; Dansoko, Golliard, Schneider; Hunziker.

Wer fehlt?

Lüthi (verletzt). Arnold, Citherlet (beide U21).

Hast du gewusst, dass ...

... Winti bereits seit drei Spielen gegen YB ungeschlagen ist? Zwei Remis und ein Sieg resultieren aus den letzten drei Begegnungen.

Aufgepasst auf

Distanzschüsse! Winti kassierte bereits sechs Tore von ausserhalb des Strafraums – doppelt so viele wie jede andere Mannschaft aus der Super League.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 13 Runden:

1. Chiappetta 5,0 (nur 1 Bewertung)

2. Kasami 4,25

3. Zuffi, Maluvunu 4,0

Der Schiedsrichter

Lionel Tschudi.

Der Gegner

Vor der Nati-Pause kam YB unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane mit einem 4:1-Sieg in St. Gallen in Schwung, nun können die Berner zudem auf einige Rückkehrer zählen. Hier erscheint das YB-Inside.

14 Runde

Sa., Luzern – Servette, 18 Uhr

Sa., YB – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr

So., Sion – FCZ, 14 Uhr

So., GC – Basel, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – Lausanne, 16.30 Uhr