Lausanne empfängt zum letzten Spiel vor Weihnachten am Sonntag Luzern (14 Uhr). Der Coup in der Conference League hallt nach – Trainer Zeidler ist aus dem Häuschen. Das Lausanne-Inside.

Darum gehts 60 Jahre! Diese Dimension hat der Lausanne-Erfolg in Europa

Wird hart: Zeidler muss nun auf vier Stammspieler verzichten

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Lausanne wird zum ersten Mal seit 1965 wieder einmal im Frühjahr auf europäischer Bühne spielen! Das letzte Mal in einer K.-o.-Phase im Frühjahr war der Viertelfinal damals im Europapokal der Pokalsieger gegen West Ham vor 60 Jahren. Lausanne hat am Donnerstag in der Conference League eine der grössten europäischen Leistungen der Klubgeschichte erreicht. Und es ist gar nicht so sehr dieser 1:0-Sieg gegen das kriselnde Fiorentina, der beeindruckt, sondern vielmehr der Weg, den der Verein seit 2023 zurückgelegt hat. 2023? Das war das Jahr der Rückkehr in die Super League. Wer hätte darauf gewettet?

Die grosse Frage

Wie wird Lausanne das Jahr abschliessen? Nachdem die Waadtländer die vielen Spiele relativ gut gestemmt haben, liegt das Team nun am Boden! Aufgrund von Verletzungen und Sperren muss Peter Zeidler am Sonntag gegen Luzern auf (mindestens) vier potenzielle Stammspieler verzichten, und das in einem Spiel, das für den Verbleib in den Top 6 der Super League von entscheidender Bedeutung ist. «Dieses Spiel ist extrem wichtig», warnte der deutsche Trainer, der bereits nach dem Sieg gegen Fiorentina darauf hingewiesen hatte. «Wir legen Europa bis Februar auf Eis. Wir haben sieben Super-League-Spiele bis zu unserem Conference-League-Playoff vor uns, und wir konzentrieren uns nur auf diese.»

Gesagt ist gesagt

«Es ist die Meisterschaft, die uns zurück nach Europa bringen wird, um wieder solche Abende zu erleben. Luzern liegt in der Tabelle hinter uns und wird uns schlagen wollen. Wir wollen am Sonntag nicht verlieren und verhindern, dass die Leute sagen, wir hätten nach unserem Conference-League-Spiel die Konzentration verloren. Gegen Luzern wird es sogar noch schwieriger als gegen Fiorentina», verspricht Kevin Mouanga, der aktuell sehr formstarke Innenverteidiger der Lausanner.

Mögliche Aufstellung

Letica; Abdallah, Mouanga, Sow, Poaty; Roche, Custodio, Sigua, Mollet; Bair, Kana-Biyik.

Wer fehlt?

Diakité (Afrika-Cup). Lekoueiry, Soppy (beide gesperrt). Al Saad, Beloko, Bruchez (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass ...

... Peter Zeidler Alkohol getrunken hat! «Meine Mitarbeiter waren sehr überrascht. Sie wissen, dass ich nie trinke. Aber diesmal habe ich ein Glas Bier getrunken», lächelte der Deutsche, der ein asketisches Leben führt und sehr auf seine körperliche Verfassung achtet. Er wollte den Sieg gegen Fiorentina feiern und war sehr bewegt von der Fan-Aktion beim Heimsieg gegen die Fiorentina. Sie haben die Höhepunkte der europäischen Geschichte des Waadtländer Klubs aufgezeichnet, darunter auch den Erfolg gegen Besiktas in diesem Jahr. «Ich bin sehr stolz darauf. Europa ist mir wichtig. Ich hatte in meinen früheren Vereinen nicht immer die Gelegenheit, auf dieser Bühne zu spielen und ich bin froh, dass ich diese Begeisterung an meine Spieler weitergeben konnte.»

Aufgepasst auf

Enzo Kana-Biyik (18). Das Dribbling und die Flanke des jungen Franzosen war gegen die Fiorentina entscheidend. Sigua erzielte dann das Siegtor. Beflügelt das den Teenager nun? Er ist übrigens der Sohn von Kamerun-Legende André Kana-Biyik (60), der 80 Länderspiele machte.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 18 Runden:

1. Lippo 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Letica 4,3

3. Roche 4,25

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Lionel Tschudi. Für den 36-jährigen Neuenburger ist es das letzte Spiel der Karriere. Nach 222 Spielen ist Schluss. Eigentlich wäre er für Sion-Winterthur eingeteilt gewesen. Doch dieses Spiel fiel aufgrund von vielen Krankheitsfällen im Team von Winterthur ins Wasser. So kommt Tschudi in Lausanne zum Zug.

Der Gegner

Dem FC Luzern droht ein Horrorszenario in der Winterpause. Hier erscheint das FCL-Inside.

19 Runde

Sa., Sion – Winterthur, verschoben

Sa., Thun – FCZ, 18 Uhr

Sa., Basel – Servette, 20.30 Uhr

So., Lausanne – Luzern, 14 Uhr

So., GC – St. Gallen, 16.30 Uhr

So., Lugano – YB, 16.30 Uhr

