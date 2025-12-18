Lausanne ringt Fiorentina nieder und überwintert europäisch

DE
FR
Abonnieren
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:0
AC Florenz
AC Florenz
Zum Fussball-Kalender
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Beendet
1:0
AC Florenz
AC Florenz
Sigua 58'
18.12.2025, 22:56 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+6)

Spielende (1:0)

18.12.2025, 22:56 Uhr

90. Minute (+5)

Am kommenden Sonntag empfangen die Waadtländer den FC Luzern.

18.12.2025, 22:56 Uhr

90. Minute (+5)

Mit den Jokern Kean und Co. drücken die Italiener in der Schlussphase: Fortini verzieht, Kean startet häufig aus dem Abseits, und was doch durchkommt, pflückt oder pariert Letica souverän. Hinten räumen die Innenverteidiger alles weg, jede Flanke wird abgewehrt, jeder zweite Ball gejagt. Die letzten Minuten übersteht Lausanne mit viel Willen und Zusammenhalt.

18.12.2025, 22:56 Uhr

90. Minute (+5)

Lausanne macht nach der Pause genau das, was gegen die angeschlagenen Viola nötig ist. Sie laufen mutig an, ernten zweite Bälle und erzwingen Standards. In der 58. Minute kommt die Belohnung: Kana-Biyik setzt sich links an der Grundlinie stark durch und hebt an den zweiten Pfosten, wo Sigua zur 1:0-Führung einköpft. Danach wankt die Fiorentina kurz, Lausanne hat durch Lekoueiry sogar das 2:0 auf dem Fuss, doch Martinelli pariert.

18.12.2025, 22:56 Uhr

90. Minute (+5)

Nach allen Ergebnissen heute Abend liegt Lausanne auf Tabellenrang 9 und hat somit die Top-8 knapp verpasst. AEK Athen gelang in der 98. Minute der Ausgleich und inzwischen führen sie in einer überlangen Nachspielzeit. Dadurch hat man die Waadtländer heruntergedrückt. Torschütze war niemand Geringeres als der ehemalige Grenat Dereck Kutesa.

18.12.2025, 22:55 Uhr

90. Minute (+5)

Die Fiorentina erhält noch einen Eckball. Lausanne klärt. Der Ball kommt wie ein Bumerang zurück aber Letica hält den Volleyabschluss sicher fest. Der Schlusspfiff ertönt und erlöst das Heimteam. Lausanne besiegt die Fiorentina hochverdient mit 1:0.

18.12.2025, 22:55 Uhr

90. Minute (+4)

Lausanne bleibt standhaft und kämpft sich durch die Schlussminuten.

18.12.2025, 22:52 Uhr

90. Minute (+2)

Die Fans erheben sich und feiern ein starkes Lausanne. Bisher hat man dem italienischen Traditionsverein erfolgreich die Butter vom Brot nehmen können.

18.12.2025, 22:51 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit

18.12.2025, 22:50 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute

Gelbe Karte B. Lekoueiry (FC Lausanne)

Sigua entscheidet Partie
Lausanne ringt Fiorentina nieder und überwintert europäisch

Grosser Sieg für Lausanne-Sport: Die Waadtländer schlagen Serie-A-Klub Fiorentina vor ausverkauftem Haus knapp, aber verdient. Damit schaffen sie den Einzug in die Conference-League-Playoffs – den direkten Achtelfinaleinzug verpassen sie hauchdünn.
Publiziert: 18.12.2025 um 23:00 Uhr
|
Aktualisiert: 00:18 Uhr
1/11
Grosser Jubel in Lausanne: Die Waadtländer feiern einen Prestige-Sieg gegen Fiorentina und das Weiterkommen in der Conference League.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Carlo Emanuele Frezza und Gian-Andri Baumgartner

Das Spiel

Lausanne hat es geschafft. Dank einem erschreckend lockeren Sieg gegen die kriselnde Fiorentina qualifizieren sich die Waadtländer für die Playoffs in der Conference League. Damit schafft es zum vierten Mal in Folge ein Schweizer Team in die K.o-Runde dieses Uefa-Wettbewerbs – nach Basel, Servette und Lugano.

Und beinahe wäre es noch besser gekommen: AEK Athen zieht erst dank eines Tores des Schweizers Dereck Kutesa in der achten Minute der Nachspielzeit wieder an Lausanne vorbei und verdrängt die Waadtländer auf Rang neun – eine Position hinter den direkten Achtelfinal-Plätzen.

Gegen den Letzten der Serie A muss Lausanne nicht einmal das beste Gesicht zeigen. Zu schwach und ohne Ideen agieren die Italiener. Kaum eine Chance spielen sie sich heraus. Die Mannschaft scheint klinisch tot zu sein. Lausanne-Goalie Karlo Letica geht beinahe als nichtzahlender Zuschauer durch. Denn seine Vorderleute diktieren von Anfang an das Spiel. Einziger Gegner ist der Nebel. Kurz vor der Pause ist die Lage im Stade de la Tuilière besonders kritisch. Zu diesem Zeitpunkt sieht man kaum noch auf die Gegentribüne. Das Tor beim Gästeblock ist ebenfalls nicht mehr zu sehen.

Pünktlich zum Wiederanpfiff löst sich die Nebelsuppe aber wieder auf. Und die Spieler von Peter Zeidler machen dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört haben. Sie spielen munter nach vorne und belohnen sich nach einer guten Stunde Spielzeit. Die FCB-Leihgabe Gabriel Sigua verwertet eine tolle Hereingabe von Teenager Enzo Kana-Biyik.

Danach hat Lausanne noch mehrere Chancen aufs 2:0. Allerdings will dem Tabellenachten der Super League kein weiteres Tor gelingen. Es reicht aber. Denn Fiorentina hat keine Reaktion parat. Edin Dzeko und Co. bleiben bis zum Schluss blass. Und so kann Peter Zeidler erstmals europäisch überwintern. Jahrelang blieb ihm mit dem FC St. Gallen eine Reise durch Europa verwehrt. Nun erlebt er es mit Lausanne.

Das Tor

58. Minute, Gabriel Sigua, 1:0. Kana-Biyik spielt die Fiorentina-Defensive auf der linken Seite mit mehreren Körpertäuschungen schwindlig. Seine hohe Flanke findet dann Sigua, welcher aus kurzer Distanz ziemlich frei zum Kopfball kommt und den Ball auf das Tor bringt. Fiorentina-Keeper Martinelli ist noch dran, kann den Abschluss aber nicht mehr abwehren.

Der Beste

Beyatt Lekoueiry. Bereitet den Italienern mit seinen Dribblings immer wieder Mühe. Und arbeitet auch viel nach hinten.

Der Schlechteste

Ganz Fiorentina. Die Mannschaft scheint klinisch tot. Da muss einiges gehen, damit der Traditionsverein in der Serie A die Klasse hält.

Das gab zu reden

Zum vierten Mal in Folge qualifiziert sich ein Schweizer Team für die Playoffs in der Conference League. In der Saison 2022/23 war es Basel, 2023/24 Servette und 2024/25 Lugano. In dieser Saison hat Lausanne die Ehre.

Die Schiedsrichter

Ref Lothar D'hondt hat alles im Griff. Es gibt kaum heikle Szenen zu beurteilen.

Die Fans

11 971 Fans sind an diesem Abend im Stade de la Tuilière anwesend. Zeitweise sehen sie aufgrund des Nebels nur wenig. Party macht der Grossteil der Zuschauer trotzdem.

So gehts weiter

Ein Spiel steht für Lausanne in diesem Kalenderjahr noch an: Am Sonntag treffen die Waadtländer um 14 Uhr zu Hause in der 19. Runde der Super League auf den FC Luzern. Auf europäischer Bühne geht es dann in den Conference-League-Playoffs weiter, welche am 16. Januar ausgelost werden. Das Hinspiel wird dann am 19. Februar, das Rückspiel am 26. Februar ausgetragen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Conference League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athen
AEK Athen
6
7
13
4
Sparta Prag
Sparta Prag
6
7
13
5
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
6
13
6
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mainz
FSV Mainz
6
4
13
8
AEK Larnaca
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace
Crystal Palace
6
5
10
11
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
6
4
10
12
Samsunspor
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
6
0
10
15
AC Florenz
AC Florenz
6
3
9
16
HNK Rijeka
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
6
1
8
19
FC Noah
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FK Shkendija
FK Shkendija
6
-1
7
23
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
6
-8
7
27
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia Warschau
Legia Warschau
6
0
6
29
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans FC
Hamrun Spartans FC
6
-7
3
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
Aberdeen FC
6
-11
2
36
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
6
-11
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Lothar
D Hondt
Belgien
Anstoss
Donnerstag
18. Dezember 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Lausanne, Schweiz
Stade de la Tuiliere
Kapazität
12’544
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen