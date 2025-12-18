Lausanne ringt Fiorentina nieder und überwintert europäisch

Grosser Sieg für Lausanne-Sport: Die Waadtländer schlagen Serie-A-Klub Fiorentina vor ausverkauftem Haus knapp, aber verdient. Damit schaffen sie den Einzug in die Conference-League-Playoffs – den direkten Achtelfinaleinzug verpassen sie hauchdünn.

Das Spiel

Lausanne hat es geschafft. Dank einem erschreckend lockeren Sieg gegen die kriselnde Fiorentina qualifizieren sich die Waadtländer für die Playoffs in der Conference League. Damit schafft es zum vierten Mal in Folge ein Schweizer Team in die K.o-Runde dieses Uefa-Wettbewerbs – nach Basel, Servette und Lugano.

Und beinahe wäre es noch besser gekommen: AEK Athen zieht erst dank eines Tores des Schweizers Dereck Kutesa in der achten Minute der Nachspielzeit wieder an Lausanne vorbei und verdrängt die Waadtländer auf Rang neun – eine Position hinter den direkten Achtelfinal-Plätzen.

Gegen den Letzten der Serie A muss Lausanne nicht einmal das beste Gesicht zeigen. Zu schwach und ohne Ideen agieren die Italiener. Kaum eine Chance spielen sie sich heraus. Die Mannschaft scheint klinisch tot zu sein. Lausanne-Goalie Karlo Letica geht beinahe als nichtzahlender Zuschauer durch. Denn seine Vorderleute diktieren von Anfang an das Spiel. Einziger Gegner ist der Nebel. Kurz vor der Pause ist die Lage im Stade de la Tuilière besonders kritisch. Zu diesem Zeitpunkt sieht man kaum noch auf die Gegentribüne. Das Tor beim Gästeblock ist ebenfalls nicht mehr zu sehen.

Pünktlich zum Wiederanpfiff löst sich die Nebelsuppe aber wieder auf. Und die Spieler von Peter Zeidler machen dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört haben. Sie spielen munter nach vorne und belohnen sich nach einer guten Stunde Spielzeit. Die FCB-Leihgabe Gabriel Sigua verwertet eine tolle Hereingabe von Teenager Enzo Kana-Biyik.

Danach hat Lausanne noch mehrere Chancen aufs 2:0. Allerdings will dem Tabellenachten der Super League kein weiteres Tor gelingen. Es reicht aber. Denn Fiorentina hat keine Reaktion parat. Edin Dzeko und Co. bleiben bis zum Schluss blass. Und so kann Peter Zeidler erstmals europäisch überwintern. Jahrelang blieb ihm mit dem FC St. Gallen eine Reise durch Europa verwehrt. Nun erlebt er es mit Lausanne.

Das Tor

58. Minute, Gabriel Sigua, 1:0. Kana-Biyik spielt die Fiorentina-Defensive auf der linken Seite mit mehreren Körpertäuschungen schwindlig. Seine hohe Flanke findet dann Sigua, welcher aus kurzer Distanz ziemlich frei zum Kopfball kommt und den Ball auf das Tor bringt. Fiorentina-Keeper Martinelli ist noch dran, kann den Abschluss aber nicht mehr abwehren.

Der Beste

Beyatt Lekoueiry. Bereitet den Italienern mit seinen Dribblings immer wieder Mühe. Und arbeitet auch viel nach hinten.

Der Schlechteste

Ganz Fiorentina. Die Mannschaft scheint klinisch tot. Da muss einiges gehen, damit der Traditionsverein in der Serie A die Klasse hält.

Das gab zu reden

Zum vierten Mal in Folge qualifiziert sich ein Schweizer Team für die Playoffs in der Conference League. In der Saison 2022/23 war es Basel, 2023/24 Servette und 2024/25 Lugano. In dieser Saison hat Lausanne die Ehre.

Die Schiedsrichter

Ref Lothar D'hondt hat alles im Griff. Es gibt kaum heikle Szenen zu beurteilen.

Die Fans

11 971 Fans sind an diesem Abend im Stade de la Tuilière anwesend. Zeitweise sehen sie aufgrund des Nebels nur wenig. Party macht der Grossteil der Zuschauer trotzdem.

So gehts weiter

Ein Spiel steht für Lausanne in diesem Kalenderjahr noch an: Am Sonntag treffen die Waadtländer um 14 Uhr zu Hause in der 19. Runde der Super League auf den FC Luzern. Auf europäischer Bühne geht es dann in den Conference-League-Playoffs weiter, welche am 16. Januar ausgelost werden. Das Hinspiel wird dann am 19. Februar, das Rückspiel am 26. Februar ausgetragen.

