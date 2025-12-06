DE
«Er ist nicht im Loch»
Lausanne-Coach Zeidler nimmt Eigengewächs in Schutz

Lausanne hätte Kandidaten, die nach dem Abgang von Alvyn Sanches die Lücke von eigenen Spielern füllen könnten. Aber warum spielt Souleymane N'Diaye nicht mehr? Die Antwort gibts hier im Lausanne-Inside.
Publiziert: vor 47 Minuten
1/4
Ein Herz für Lausanne: Souleymane N'Diaye ist ein eigener – muss aktuell aber hinten anstehen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Custodio ist der einzige, der nach Out vor Mikrofon trat
  • Auf Lausanne wartet ein Temperaturunterschied von 50 Grad!
  • Das sagt Zeidler über Entwicklung von N'Diaye
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
GM_BlickPortraits_05.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Tim Guillemin und Simon Strimer

Die News der Woche

Wenn Lausanne am 27. Mai in Leipzig nicht die Conference League gewinnt, wird der Verein in dieser Saison keinen Titel holen – eine Konstante seit 1999. Der gesamte Verein, von der Vereinsführung über die Spieler bis hin zu den Fans, war am Mittwoch bei Kantonsrivale Yverdon nach dem Out im Cup-Achtelfinal (1:2 nach Verlängerung) gegen eine Mannschaft aus der Challenge League äusserst enttäuscht. Nach dem Spiel war im Stadion Municipal eine gewisse Nervosität spürbar und die Köpfe waren tief gesenkt.

Die grosse Frage

Wird Trainer Peter Zeidler seine Spieler für ihre enttäuschenden Leistungen am Mittwoch hart anfassen? Bislang hat der Deutsche nicht wirklich in diese Richtung gehandelt, sondern eher pädagogisch. Aber die Einwechslungen von Nicky Beloko und Florent Mollet waren sehr enttäuschend, sie haben alles andere als Pluspunkte für das Spiel am Sonntag gegen Lugano gesammelt. Ebenso wenig wie der rechte Aussenverteidiger Brandon Soppy. Eines ist sicher: Da Letica gesperrt ist, wird Castella im Tor stehen.

Lausanne-Märchen
Belgischer Physik-Student wird Super-League-Spieler
Fussballmärchen in Lausanne
Belgischer Physik-Student wird Super-League-Spieler

Gesagt ist gesagt

«Wir wussten, dass es schwierig werden würde – und so war es auch. Sie haben uns Probleme bereitet. Jetzt müssen wir am Sonntag reagieren und mit gutem Spiel gewinnen. Manchmal verlieren wir auf dumme Weise Punkte, das darf gegen Lugano nicht passieren.» – Gezeichnet: Olivier Custodio, der einzige Lausanner, der nach der demütigenden Niederlage in Yverdon vor die Mikrofone trat.

Mögliche Aufstellung

Castella; Mouanga, Sow, Okoh, Poaty; Roche, Custodio, Sigua, Lekoueiry; Bair, Ajdini.

Wer fehlt?

Karlo Letica (gesperrt).

Neben dem Platz

Die Lausanner Fans fragen sich bereits, wie sie sich für die Reise nach Finnland nächste Woche kleiden sollen. Die Europareise am 24. Juli begann bei einer Hitzewelle in Nordmazedonien, an einem Tag, an dem die Temperatur über 40 Grad stieg. Am kommenden Donnerstag könnte es in Tampere (wo Kuopio seine Heimspiele austrägt) beim Anpfiff um 21 Uhr -10 Grad sein. Ein Unterschied von fünfzig Grad!

Hast du gewusst, dass …

… kein anderes Team in der Liga so viele Zweikämpfe gewinnt, wie Lausanne? Pro Spiel sind es durchschnittlich 56,8 Prozent. Höchstwert.

Aufgepasst auf

Souleymane N'Diaye (20). «Er ist nicht im Loch, aber momentan auf einem Plateau seiner Entwicklung», sagt Zeidler über ihn. Das Eigengewächs ist nach regelmässigen Einsätzen im September und Oktober zuletzt gar nicht mehr zum Zug gekommen, nur einmal in der U21. «Diese Höhen und Tiefen gibt es bei allen Spielern. Die Entwicklung von jungen Spielern läuft nicht immer linear. Er ist noch richtig jung, gerade erst 20 geworden.» Das war am 1. November.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 15 Runden:

  1. Lippo 5,0 (erst 1 Bewertung)
  2. Roche, Letica, Fofana 4,3
  3. Lekoueiry 4,1

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

Lugano-Star Zanotti ist in seinem Heimatland im Fokus. Jagt ihn ein Grossklub? Hier erscheint das Lugano-Inside.

16

Runde

Sa., GC – Servette, 18 Uhr
Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr
Sa., St. Gallen – FCZ, 20.30 Uhr
So., Winterthur – Basel, 14 Uhr
So., Lausanne – Lugano, 16.30 Uhr
So., Sion – YB, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
