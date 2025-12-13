DE
FR
Abonnieren

«Er hat unglaubliches Potenzial»
U17-Shootingstar steht beim FCZ vor Profidebüt

Vor dem Kantonsderby gegen Winterthur reitet der FCZ plötzlich die Erfolgswelle. Seit vier Spielen ist das Team von Interimstrainer Hediger ungeschlagen. Er spricht vor dem Spiel über Argumente für seine Zukunft – und das mögliche Debüt eines U17-Nati-Shootingstars.
Publiziert: 00:08 Uhr
Kommentieren
1/2
Jill Stiel sorgte mit der U17-Nati für Furore. Gibts jetzt sein Debüt beim FCZ?
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • «Es nimmt uns in die Pflicht»: Das sagt Hediger über Canepa-Finanzspritze
  • Er sagt auch: «Der FCZ lebt – und das ist unglaublich schön zu sehen»
  • Thema Eigengewächse? Dieser Junge ist sehr nahe am Debüt dran
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Tobias WedermannFussballchef

Die News der Woche

FCZ-Präsident Ancillo Canepa hat am Montagabend bei der Generalversammlung einen Betriebsgewinn von 2,5 Millionen Franken kommuniziert. Dies aber nur, weil das Ehepaar Canepa 9,5 Millionen aus dem eigenen Sack in den Klub gepumpt hat. Schon im Jahr zuvor waren es 7,5 Millionen aus dem Privatvermögen der Canepas. «Das muss man sehr hoch anerkennen, und es nimmt uns gleichzeitig in die Pflicht, sportlich erfolgreicher zu sein – um international zu spielen und eigene Talente hervorzubringen», sagt FCZ-Trainer Dennis Hediger. Es seien viele Leute anwesend gewesen am Montag. «Es wurde viel diskutiert, aber die Leute haben Freude, dass wir erfolgreich sind und viele Junge spielen. Der FCZ lebt – und das ist unglaublich schön zu sehen.»

Die grosse Frage

Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen. Der FCZ ist plötzlich die formstärkste Mannschaft der Liga – der Trainereffekt ist unbestritten. Bewirbt sich Dennis Hediger so für einen Vertrag über die Hinrunde hinaus? «Natürlich, wenn ich die Vision des Klubs mit vielen Jungen auf den Platz bringe und die Resultate stimmen, ist es klar, dass man Argumente für sich selber sammelt», gibt Interimstrainer zu. Die bevorstehende englische Woche sei aber nicht der richtige Zeitpunkt für Gespräche. «Ich gehe nicht jeden Tag beim Büro anklopfen. Die Situation mir gegenüber ist stets fair und transparent kommuniziert worden. Zuerst müssen wir jetzt weiter liefern.»

Gesagt ist gesagt

«Ich hoffe, dass er in der englischen Woche zum Zuge kommt», sagt Dennis Hediger über FCZ-Shootingstar Jill Stiel. Der 17-Jährige gehörte in Katar zu den besten Spielern der gesamten U17-Weltmeisterschaft. Auch der FCZ-Trainer sagt: «Er hat unglaubliches Potenzial.» Nachdem Stiel bereits mehrfach auf der FCZ-Bank der Profis gesessen ist, stellt ihm Hediger nun das Profidebüt in den kommenden Spielen in Aussicht. Aber: «Es ist wichtig, dass er die Intensität hinbekommt, die es im Männerfussball braucht. Er muss den Rhythmus behalten und sich durchbeissen, da wir einen grossen Konkurrenzkampf haben.»

Die Lage der Liga
Dieser Klub ist Thuns ärgster Konkurrent im Meisterrennen
Blick-Community hat abgestimmt
Dieser Klub ist Thuns ärgster Konkurrent im Meisterrennen
Was bedeuten die Pläne des neuen starken FCZ-Manns für Malenovic?
Mit Video
VR-Kandidat Cisullo
Was bedeuten die Pläne des neuen FCZ-Manns für Malenovic?
Espen-Streber, FCB als Transferkönig und alarmierende GC-Defizite
So wirtschaften die Klubs
Wer die Liga-Streber sind und bei wem die Defizite alarmierend sind
Gericht verpasst dem FCL einen Denkzettel
Jetzt ist Alpstaeg im Vorteil
Gericht verpasst dem FCL einen Denkzettel
Blick-Leser küren Youngster zum Spieler der Runde
Ihr habt gewählt
Blick-Leser küren Youngster zum Spieler der Runde
«Dafür werde ich ihm immer dankbar sein»
Favre über verstorbenen Hotz
«Dafür werde ich ihm immer dankbar sein»

Mögliche Aufstellung

Brecher; Kamberi, Vujevic, Sauter, Volken; Bangoura, Reichmuth, Zuber; Phaeton, Emmanuel, Kény.

Wer fehlt?

Jahnoah Markelo ist weiterhin gesperrt. Aufgrund der noch hängigen FCZ-Einsprache im Fall von Mariano Gómez wäre der Argentinier gegen Winterthur spielberechtigt.

Neben dem Platz

Am vergangenen Sonntag ist der langjährige FCZ-Präsident, Sven Hotz, im Alter von 92 Jahren verstorben. «In Gedanken werden wir Sven Hotz vermissen und dafür Sorge tragen, sein Lebenswerk weiterzuführen. Und danke für alles, was Du für den FCZ geleistet hast!», schrieb Ancillo Canepa am Tag danach. Wie der FCZ bestätigt, wird es am Samstag vor dem Spiel gegen Winterthur eine Schweigeminute in Gedenken an Hotz geben.

Nachruf
Jetzt tanzt Sven Hotz (†96) mit Ruth im Himmel
Mit Video
Nachruf
Er war 21 Jahre lang FCZ-Boss
Jetzt tanzt Sven Hotz (†96) mit Ruth im Himmel

Hast du gewusst, dass ...

... keine Mannschaft in der laufenden Saison mehr verschiedene Spieler ein als der FC Zürich (29) und der FC Winterthur (28, wie GC) einsetzte? Zudem stellte der FCZ in den vergangenen 31 Spielen der Super League nie die gleiche Startelf auf.

Aufgepasst auf

Beim FCZ hat man sich den FC Winterthur in den vergangenen Tagen ganz genau angeschaut. «Man spürt die Energie sowie den Zusammenhalt, es ist eine gefährliche Mannschaft mit einem Stossstürmer, der die Bälle festmacht», so Hediger. Das Spiel gegen den FC Basel vom letzten Wochenende sei sehr gut gewesen vom Tabellenletzten. «Sie hätten viel mehr verdient. Es wäre naiv, diesen Gegner zu unterschätzen.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:

1. Reichmuth, Bangoura 4,5
2. Vujevic, Sauter 4,3
3. Tsawa, Kény, Brecher 4,1

Hier gehts zu allen Zürcher Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach leitet die Partie, Déborah Anex ist die VAR in Volketswil.

Der Gegner

Ein 35-Millionen-Kredit wird beantragt! Es geht was beim Ausbau der Schützenwiese. So viel Plätze soll das Winterthurer Stadion in Zukunft haben. Hier erscheint das Winti-Inside.

17

Runde

Sa., Sion – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr
So., YB – Luzern, 14 Uhr
So., Basel – Lausanne, 16.30 Uhr
So., Lugano – Servette, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
Super League
Super League
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Zürich
        FC Zürich
        Super League
        Super League
        Schweiz
        Schweiz