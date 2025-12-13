Vor dem Kantonsderby gegen Winterthur reitet der FCZ plötzlich die Erfolgswelle. Seit vier Spielen ist das Team von Interimstrainer Hediger ungeschlagen. Er spricht vor dem Spiel über Argumente für seine Zukunft – und das mögliche Debüt eines U17-Nati-Shootingstars.

Darum gehts «Es nimmt uns in die Pflicht»: Das sagt Hediger über Canepa-Finanzspritze

Er sagt auch: «Der FCZ lebt – und das ist unglaublich schön zu sehen»

Tobias Wedermann Fussballchef

FCZ-Präsident Ancillo Canepa hat am Montagabend bei der Generalversammlung einen Betriebsgewinn von 2,5 Millionen Franken kommuniziert. Dies aber nur, weil das Ehepaar Canepa 9,5 Millionen aus dem eigenen Sack in den Klub gepumpt hat. Schon im Jahr zuvor waren es 7,5 Millionen aus dem Privatvermögen der Canepas. «Das muss man sehr hoch anerkennen, und es nimmt uns gleichzeitig in die Pflicht, sportlich erfolgreicher zu sein – um international zu spielen und eigene Talente hervorzubringen», sagt FCZ-Trainer Dennis Hediger. Es seien viele Leute anwesend gewesen am Montag. «Es wurde viel diskutiert, aber die Leute haben Freude, dass wir erfolgreich sind und viele Junge spielen. Der FCZ lebt – und das ist unglaublich schön zu sehen.»

Die grosse Frage

Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen. Der FCZ ist plötzlich die formstärkste Mannschaft der Liga – der Trainereffekt ist unbestritten. Bewirbt sich Dennis Hediger so für einen Vertrag über die Hinrunde hinaus? «Natürlich, wenn ich die Vision des Klubs mit vielen Jungen auf den Platz bringe und die Resultate stimmen, ist es klar, dass man Argumente für sich selber sammelt», gibt Interimstrainer zu. Die bevorstehende englische Woche sei aber nicht der richtige Zeitpunkt für Gespräche. «Ich gehe nicht jeden Tag beim Büro anklopfen. Die Situation mir gegenüber ist stets fair und transparent kommuniziert worden. Zuerst müssen wir jetzt weiter liefern.»

Gesagt ist gesagt

«Ich hoffe, dass er in der englischen Woche zum Zuge kommt», sagt Dennis Hediger über FCZ-Shootingstar Jill Stiel. Der 17-Jährige gehörte in Katar zu den besten Spielern der gesamten U17-Weltmeisterschaft. Auch der FCZ-Trainer sagt: «Er hat unglaubliches Potenzial.» Nachdem Stiel bereits mehrfach auf der FCZ-Bank der Profis gesessen ist, stellt ihm Hediger nun das Profidebüt in den kommenden Spielen in Aussicht. Aber: «Es ist wichtig, dass er die Intensität hinbekommt, die es im Männerfussball braucht. Er muss den Rhythmus behalten und sich durchbeissen, da wir einen grossen Konkurrenzkampf haben.»

Mögliche Aufstellung

Brecher; Kamberi, Vujevic, Sauter, Volken; Bangoura, Reichmuth, Zuber; Phaeton, Emmanuel, Kény.

Wer fehlt?

Jahnoah Markelo ist weiterhin gesperrt. Aufgrund der noch hängigen FCZ-Einsprache im Fall von Mariano Gómez wäre der Argentinier gegen Winterthur spielberechtigt.

Neben dem Platz

Am vergangenen Sonntag ist der langjährige FCZ-Präsident, Sven Hotz, im Alter von 92 Jahren verstorben. «In Gedanken werden wir Sven Hotz vermissen und dafür Sorge tragen, sein Lebenswerk weiterzuführen. Und danke für alles, was Du für den FCZ geleistet hast!», schrieb Ancillo Canepa am Tag danach. Wie der FCZ bestätigt, wird es am Samstag vor dem Spiel gegen Winterthur eine Schweigeminute in Gedenken an Hotz geben.

Hast du gewusst, dass ...

... keine Mannschaft in der laufenden Saison mehr verschiedene Spieler ein als der FC Zürich (29) und der FC Winterthur (28, wie GC) einsetzte? Zudem stellte der FCZ in den vergangenen 31 Spielen der Super League nie die gleiche Startelf auf.

Aufgepasst auf

Beim FCZ hat man sich den FC Winterthur in den vergangenen Tagen ganz genau angeschaut. «Man spürt die Energie sowie den Zusammenhalt, es ist eine gefährliche Mannschaft mit einem Stossstürmer, der die Bälle festmacht», so Hediger. Das Spiel gegen den FC Basel vom letzten Wochenende sei sehr gut gewesen vom Tabellenletzten. «Sie hätten viel mehr verdient. Es wäre naiv, diesen Gegner zu unterschätzen.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:

1. Reichmuth, Bangoura 4,5

2. Vujevic, Sauter 4,3

3. Tsawa, Kény, Brecher 4,1

Hier gehts zu allen Zürcher Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach leitet die Partie, Déborah Anex ist die VAR in Volketswil.

Der Gegner

Ein 35-Millionen-Kredit wird beantragt! Es geht was beim Ausbau der Schützenwiese. So viel Plätze soll das Winterthurer Stadion in Zukunft haben. Hier erscheint das Winti-Inside.

