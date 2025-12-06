DE
Kény versenkt St. Gallen nach Zuber-Flanke
3:11
Highlights im Video:Kény versenkt St. Gallen nach Zuber-Flanke

Starker FCZ in St. Gallen
Gleich neun Zürcher kriegen die Note 5

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 2:1-Sieges von Zürich gegen St. Gallen.
Publiziert: 06.12.2025 um 23:44 Uhr
|
Aktualisiert: vor 52 Minuten
Kommentieren
1/7
Der FCZ jubelt im Kybunpark schon in der 6. Minute zum ersten Mal.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Es ist ein Ausrufezeichen in Sachen Nachwuchsförderung: 11 (!) von 16 eingesetzten Spielern sind Züri-Buben. Die Hediger-Elf gewinnt eines der schwersten Auswärtsspiele der Saison mithilfe seiner Eigengewächse. Bester Mann auf dem Feld aber ist einer, der im Senegal geboren und in Frankreich aufgewachsen ist: Philippe Kény. Stark, wie der Stürmer immer und immer wieder den Ball behauptet. Abgebrüht, wie er kurz vor der Pause den Siegtreffer erzielt. Umeh Emmanuel und Michael Phaëton komplettieren den offensiven Dreizack, auch sie verdienen sich eine gute Note. Ungenügend ist kein Zürcher. Auch nicht Cheveyo Tsawa, der in der Pause in der Kabine bleibt, weil er Gelb-Rot gefährdet ist und man kein Risiko eingehen will.

Emmanuel bis 46., Tsawa bis 46., Ligue bis 69., Phaëton bis 74., Reichmuth bis 89. – Reverson ab 46., Bangoura ab 46., Volken ab 69. (zu kurz für eine Bewertung), Odera ab 74. (zu kurz für eine Bewertung), Tchamda ab 89. (zu kurz für eine Bewertung). 

Und so haben die FCSG-Spieler abgeschnitten

Aller guten Dinge sind drei, denkt sich Christian Witzig. Erst trifft er bloss den Querbalken, dann bringt er nicht genug Druck hinter den Ball, ehe er seine dritte Chance zum Ausgleich nutzt. Am Ende ist der Treffer aber eine Randnotiz, weil die St. Galler zweimal nicht auf der Höhe sind. Beim ersten Gegentreffer spediert Jozo Stanic den Ball per Kopf in den Lauf eines Zürchers und beim zweiten Tor pennt Chima Okoroji. Dass die Espen in der zweiten Halbzeit in etwa gleich viel Torgefahr ausstrahlen, wie die Eckfahne und kaum Ideen haben, macht aus diesen 45 Minuten die wohl furchtbarsten der aktuellen Super-League-Saison.

Hinweis: Vogt bis 62., Daschner bis 62., Okoroji bis 82., May bis 91. – Baldé ab 62., Vladi ab 62., Vandermersch ab 82., Efekele ab 91. (alle zu kurz für eine Bewertung).  

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
7
FC Sion
FC Sion
15
3
21
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
