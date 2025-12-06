Stefan Kreis Reporter Fussball

Es ist ein Ausrufezeichen in Sachen Nachwuchsförderung: 11 (!) von 16 eingesetzten Spielern sind Züri-Buben. Die Hediger-Elf gewinnt eines der schwersten Auswärtsspiele der Saison mithilfe seiner Eigengewächse. Bester Mann auf dem Feld aber ist einer, der im Senegal geboren und in Frankreich aufgewachsen ist: Philippe Kény. Stark, wie der Stürmer immer und immer wieder den Ball behauptet. Abgebrüht, wie er kurz vor der Pause den Siegtreffer erzielt. Umeh Emmanuel und Michael Phaëton komplettieren den offensiven Dreizack, auch sie verdienen sich eine gute Note. Ungenügend ist kein Zürcher. Auch nicht Cheveyo Tsawa, der in der Pause in der Kabine bleibt, weil er Gelb-Rot gefährdet ist und man kein Risiko eingehen will.

Emmanuel bis 46., Tsawa bis 46., Ligue bis 69., Phaëton bis 74., Reichmuth bis 89. – Reverson ab 46., Bangoura ab 46., Volken ab 69. (zu kurz für eine Bewertung), Odera ab 74. (zu kurz für eine Bewertung), Tchamda ab 89. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCSG-Spieler abgeschnitten

Aller guten Dinge sind drei, denkt sich Christian Witzig. Erst trifft er bloss den Querbalken, dann bringt er nicht genug Druck hinter den Ball, ehe er seine dritte Chance zum Ausgleich nutzt. Am Ende ist der Treffer aber eine Randnotiz, weil die St. Galler zweimal nicht auf der Höhe sind. Beim ersten Gegentreffer spediert Jozo Stanic den Ball per Kopf in den Lauf eines Zürchers und beim zweiten Tor pennt Chima Okoroji. Dass die Espen in der zweiten Halbzeit in etwa gleich viel Torgefahr ausstrahlen, wie die Eckfahne und kaum Ideen haben, macht aus diesen 45 Minuten die wohl furchtbarsten der aktuellen Super-League-Saison.

Hinweis: Vogt bis 62., Daschner bis 62., Okoroji bis 82., May bis 91. – Baldé ab 62., Vladi ab 62., Vandermersch ab 82., Efekele ab 91. (alle zu kurz für eine Bewertung).

