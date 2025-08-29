Auf den FCB, der in dieser Saison auswärts noch nicht punkten konnte, wartet am Samstag nach dem Aus in der Champions League ein kniffliges Auswärtsspiel in Sion (20.30 Uhr). Können die Basler eine spezielle Negativserie vergessen machen?

Kehrt der FCB nach dem CL-Aus zum Siegen zurück?

1/10 Findet der FCB nach der CL-Enttäuschung in Kopenhagen zurück auf die Siegerstrasse? Foto: Daniela Frutiger/Freshfocus

Darum gehts FCB trifft auf Sion nach Champions-League-Aus. Shaqiri erholt sich von Wadenproblemen.

Basler Gästesektor in Sion wird entgegen früherer Entscheidung doch geöffnet

FCB gewann 2022/23 nur 2 von 17 Ligaspielen nach internationalen Auftritten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die News der Woche

Gegen Kopenhagen nimmt Ludovic Magnin (46) Captain Xherdan Shaqiri (33) kurz vor Schluss vom Platz, obwohl die Basler dringend auf einen Geniestreich des Spielmachers angewiesen gewesen wären. Am Donnerstag erklärt Magnin seine Auswechslung: «Er hat mich selbst darum gebeten. Die Wade hat zugemacht», so der FCB-Coach. Allzu schlimm scheinen die Beschwerden aber nicht zu sein. Shaqiri dürfte fürs Spiel am Samstagabend gegen Sion wieder voll einsatzbereit sein.

Die grosse Frage

Mit dem Aus in den Playoffs der Champions League hat der FCB sein erstes grosses Saisonziel verpasst. Nun wartet wieder der Super-League-Alltag – und auch dort ist der Meister mit zwei Siegen aus vier Spielen noch nicht wunschgemäss auf Kurs. Finden die Basler drei Tage nach dem umkämpften Rückspiel in Kopenhagen ausgerechnet auswärts im Wallis endlich den Tritt?

Gesagt ist gesagt

«Wenn du oben landen willst, musst du auswärts punkten. Das haben wir bislang ganz schlecht gemacht», sagt Ludovic Magnin vor dem Gastspiel gegen Sion. In dieser Saison haben die Basler alle ihre drei Auswärtsspiele (zweimal Super League, einmal Champions League) verloren.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Adjetey, Barisic, Schmid; Leroy, Metinho; Zé, Shaqiri, Otele; Ajeti.

Wer fehlt?

Der langzeitverletzte Finn van Breemen fehlt weiterhin. Zudem steht auch hinter dem Einsatz von Bénie Traoré ein grosses Fragezeichen. Dafür ist Kevin Rüegg wieder einsatzbereit.

Neben dem Platz

Die Bebbi können im Wallis nun doch auf die Unterstützung der Fans zählen. Nach Ausschreitungen in Sion im letzten Jahr wurde im Dezember eigentlich entschieden, dass der Basler Gästesektor beim nächsten Spiel geschlossen bleibt. In dieser Woche wurde der Entscheid rückgängig gemacht.

Hast du gewusst, dass...

... der FCB nur eine seiner letzten 14 Super-League-Partien nach einem internationalen Spiel gewinnen konnte? Das war der vorletzte Match – nach dem Hinspiel des Quali-Debakels gegen Tobol Kostanai im Sommer 2023. Davor gab es im herausragenden Conference-League-Frühling 2023 und davor in zwölf Auftritten nach einem Europa-Spiel nie einen Sieg.

Aufgepasst auf

Erst am Dienstag im Abschlusstraining vor dem Rückspiel gegen Kopenhagen stand Neuzugang Jeremy Agbonifo (19) das erste Mal mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Platz. Bis zum Spiel gegen Sion werden maximal noch zwei richtige Trainingseinheiten dazu kommen. Trotzdem sagt Ludovic Magnin vor der Reise ins Wallis: «Ich überlege mir, ob ich ihn ins kalte Wasser werfe oder nicht. In unserer Situation ist momentan alles möglich. Er macht mir einen sehr guten Eindruck. Ich mag solche Spielertypen.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 4 Runden:

1. Hitz 4,5

2. Schmid 4,3

3. Otele, Metinho beide 4,0

Hier gehts zu allen Basel-Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Basel hat keines der letzten sieben Spiele gegen Sion verloren (5 Siege, 2 Unentschieden). In den zwei Auswärtsspielen im Tourbillon holte der amtierende Meister aber «nur» fünf Punkte. Hier erscheint das Sion-Inside.

5 Spieltag

Sa., Thun – GC, 18 Uhr

Sa., Winti – FCZ, 18 Uhr

Sa., Sion – Basel, 20.30 Uhr

So., Lausanne – St. Gallen, 14 Uhr

So., Servette – Luzern, 16.30 Uhr

So., YB – Lugano, 16.30 Uhr