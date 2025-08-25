Der Gästesektor im Tourbillon-Stadion wird am 30. August für das Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Sion geöffnet sein. Ein Entscheid vom letzten Dezember, der eine Schliessung vorsah, wurde annulliert.

FCB-Gästesektor in Sion wird jetzt doch geöffnet

Die Muttenzerkurve kann ihre Choreos auch im kommenden Auswärtsspiel gegen den FC Sion präsentieren. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Nach Ausschreitungen im letzten Jahr sollte der Gästesektor im kommenden Aufeinandertreffen vom FC Basel und dem FC Sion eigentlich geschlossen bleiben. Jetzt gibt es jedoch Grund zum Aufatmen für die Anhänger des FCB. Der Entscheid vom letzten Dezember wurde annulliert und der Gästesektor des Tourbillons wird am 30. August geöffnet sein.

Der FC Basel bekräftigt auf seiner Webseite die Vorfreude auf «ein spannendes Fussballspiel im Wallis – mit einem gefüllten Gästeblock».

