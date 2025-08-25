DE
Kehrtwende im Wallis
FCB-Gästesektor in Sion wird jetzt doch geöffnet

Der Gästesektor im Tourbillon-Stadion wird am 30. August für das Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Sion geöffnet sein. Ein Entscheid vom letzten Dezember, der eine Schliessung vorsah, wurde annulliert.
Publiziert: 14:45 Uhr
|
Aktualisiert: 14:57 Uhr
Die Muttenzerkurve kann ihre Choreos auch im kommenden Auswärtsspiel gegen den FC Sion präsentieren.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Nach Ausschreitungen im letzten Jahr sollte der Gästesektor im kommenden Aufeinandertreffen vom FC Basel und dem FC Sion eigentlich geschlossen bleiben. Jetzt gibt es jedoch Grund zum Aufatmen für die Anhänger des FCB. Der Entscheid vom letzten Dezember wurde annulliert und der Gästesektor des Tourbillons wird am 30. August geöffnet sein.

Der FC Basel bekräftigt auf seiner Webseite die Vorfreude auf «ein spannendes Fussballspiel im Wallis – mit einem gefüllten Gästeblock».

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
