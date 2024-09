Am 31. August lieferten sich Basler Auswärtsfans in Sion eine Auseinandersetzung mit Sittener Anängern. Als Konsequenz wird beim nächsten FCB-Spiel im Wallis der Gästesektor gesperrt.

Nach Ausschreitungen in Sion: FCB-Gästesektor wird geschlossen

Emanuel Staub

Im Vorfeld der Super-League-Partie zwischen dem FC Sion und dem FC Basel (1:1) kam es am 31. August zu wüsten Auseinandersetzungen der beiden Fan-Lager in der Innenstadt.

Der Vorfall hat nun Konsequenzen. Wie die Arbeitsgruppe Bewilligungsbehörden am Mittwoch mitteilt, wird beim nächsten Gastspiel des FC Basel im Tourbillon der Auswärtsblock gesperrt. An FCB-Fans dürfen auch sonst keine Tickets für dieses Spiel verkauft werden, so der Beschluss.

Dies, weil es gemäss Bewilligungsbehörden erwiesen ist, dass die «Aggressionen von Basler Anhängern provoziert worden sind.» Gemäss Nachforschungen der Behörden attackierte eine Gruppe von 20 vermummter FCB-Ultras ein bei Sion-Fans beliebtes Restaurant. Eine Person musste in der Folge ins Spital eingeliefert werden.

«Der FC Basel ist gehalten, auf seine Fans einzuwirken, zu diesem Spiel nicht nach Sion zu reisen», so die Erklärung weiter. Wann der FC Basel das nächste Mal im Wallis antritt, ist indes noch gar nicht bekannt.

Klar hingegen ist, dass die FCB-Fans in nächster Zeit unter dem Brennglas beobachtet werden. «Die Basler Anhängerschaft steht ausserdem bis zur Winterpause unter verschärfter Beobachtung», betonen die Bewilligungsbehörden. Sollte sich in dieser Zeit erneut ein Vorfall ereignen, dann «wird die Bewilligungsbehörde in Basel den Heimsektor für eines der nächsten Spiele schliessen.»