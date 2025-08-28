Marwin Hitz – Note 4
Erlebt nach einem missglückten Dribbling eine Schrecksekunde. Sonst aber ohne Fehler. Bei den Gegentoren ist er dieses Mal ohne Schuld.
Keigo Tsunemoto – Note 4
Vor allem in der ersten Halbzeit offensiv mit viel Dampf. Und hinten läuft er den bulligen Cornelius einmal ganz stark ab. Nach der Pause weniger auffällig.
Adrian Barisic – Note 3
Macht lange ein gutes Spiel. Sein verschuldeter Penalty bricht dem FCB aber das Genick.
Nicolas Vouilloz – Note 4
Der Adjetey-Ersatz erledigt seinen Job. Spielt die mit Abstand meisten Pässe (83) aller Basler.
Dominik Schmid – Note 3
Gute erste Halbzeit. Beim Gegentor verliert er Torschütze Cornelius aus den Augen.
Metinho – Note 4
Ein, zwei Fehler im Aufbauspiel. Insgesamt aber ein solider Auftritt im zentralen Mittelfeld. Wird oft gefoult.
Léo Leroy – Note 4
Kommt wie schon im Hinspiel über den Kampf ins Spiel. Seine Abschlüsse sind aber ähnlich ungefährlich wie schon vor einer Woche.
Marin Soticek – Note 2
Mangels Alternativen steht er trotz seines schwachen Auftritts vor einer Woche erneut in der Startelf. Wieder ein Totalausfall. Ist mit seinem passiven Anlaufverhalten am ersten Gegentor mitschuldig.
Xherdan Shaqiri – Note 3
Dem FCB-Spielmacher gelingt einfach zu wenig. Vergibt in der zweiten Halbzeit eine dicke Gelegenheit zum Ausgleich.
Philip Otele – Note 3
Im Vergleich zur Vorsaison kaum wiederzuerkennen. Immer wieder mit falschen Entscheidungen. Ob er sich so in den kommenden Tagen tatsächlich noch aus Basel verabschiedet?
Moritz Broschinski – Note 4
Immer wieder mit einfachen Ballverlusten. Hängt sich aber voll rein und arbeitet defensiv enorm fleissig mit.
Albian Ajeti (ab 69.) – keine Note
Einsatz zu kurz für eine Bewertung.
Koba Koindredi (ab 79.) – keine Note
Einsatz zu kurz für eine Bewertung.
Junior Ze (ab 79.) – keine Note
Einsatz zu kurz für eine Bewertung.
Kaio Eduardo (ab 87.) – keine Note
Einsatz zu kurz für eine Bewertung.
