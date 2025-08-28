1/8 Marwin Hitz ist bei beiden Gegentoren ohne Chance. Foto: keystone-sda.ch

Lucas Werder Reporter Fussball

Marwin Hitz – Note 4

Erlebt nach einem missglückten Dribbling eine Schrecksekunde. Sonst aber ohne Fehler. Bei den Gegentoren ist er dieses Mal ohne Schuld.

Keigo Tsunemoto – Note 4

Vor allem in der ersten Halbzeit offensiv mit viel Dampf. Und hinten läuft er den bulligen Cornelius einmal ganz stark ab. Nach der Pause weniger auffällig.

Adrian Barisic – Note 3

Macht lange ein gutes Spiel. Sein verschuldeter Penalty bricht dem FCB aber das Genick.

Nicolas Vouilloz – Note 4

Der Adjetey-Ersatz erledigt seinen Job. Spielt die mit Abstand meisten Pässe (83) aller Basler.

Dominik Schmid – Note 3

Gute erste Halbzeit. Beim Gegentor verliert er Torschütze Cornelius aus den Augen.

2:58 Schmid nach Niederlage bedient: «Tor nach der Pause darf auf diesem Niveau nicht fallen»

Metinho – Note 4

Ein, zwei Fehler im Aufbauspiel. Insgesamt aber ein solider Auftritt im zentralen Mittelfeld. Wird oft gefoult.

Léo Leroy – Note 4

Kommt wie schon im Hinspiel über den Kampf ins Spiel. Seine Abschlüsse sind aber ähnlich ungefährlich wie schon vor einer Woche.

Marin Soticek – Note 2

Mangels Alternativen steht er trotz seines schwachen Auftritts vor einer Woche erneut in der Startelf. Wieder ein Totalausfall. Ist mit seinem passiven Anlaufverhalten am ersten Gegentor mitschuldig.

Xherdan Shaqiri – Note 3

Dem FCB-Spielmacher gelingt einfach zu wenig. Vergibt in der zweiten Halbzeit eine dicke Gelegenheit zum Ausgleich.

Philip Otele – Note 3

Im Vergleich zur Vorsaison kaum wiederzuerkennen. Immer wieder mit falschen Entscheidungen. Ob er sich so in den kommenden Tagen tatsächlich noch aus Basel verabschiedet?

Moritz Broschinski – Note 4

Immer wieder mit einfachen Ballverlusten. Hängt sich aber voll rein und arbeitet defensiv enorm fleissig mit.

Albian Ajeti (ab 69.) – keine Note

Einsatz zu kurz für eine Bewertung.

Koba Koindredi (ab 79.) – keine Note

Einsatz zu kurz für eine Bewertung.

Junior Ze (ab 79.) – keine Note

Einsatz zu kurz für eine Bewertung.

Kaio Eduardo (ab 87.) – keine Note

Einsatz zu kurz für eine Bewertung.

