Zieht sich Winterthur am Samstagabend auswärts in Lugano (18 Uhr) ein Stück weit aus dem Sumpf? Das Spiel im Tessin ist wahrscheinlich auch eine Dèrniere. Schlechte News gibts zu Momoh. Zum Winti-Inside.

Darum gehts Wieder einige Winti-Absenzen – auch neue

Francis Momoh fällt lange aus!

Das sagt Patrick Rahmen über das Cornaredo Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Bitter: Nach den vielen Krankheitsfällen sind bei Winterthur zwar die meisten wieder gesund. Mit Ausnahme von Leithammel Luca Zuffi, der für das Lugano-Spiel immer noch krank gemeldet ist. Doch Francis Momoh (24) hat sich schwerer an den Adduktoren verletzt. Er wird sechs bis acht Wochen ausfallen. Auch Burkart fällt mit muskuären Problemen aus, allerdings nicht allzu lange. Dafür ist Captain Arnold von seiner Sperre zurück.

Hintergrund zum FCW Mit Video 30 Spieler sind zu viel Das ist die Streichliste beim FC Winterthur

Die grosse Frage

Holt Winti auswärts in Lugano den ersten Punkt seit Ewigkeiten? Seit dem Winti-Aufstieg 2022 gab es sieben Auswärtsspiele inklusive Cup – alle gingen verloren! Der letzte Auswärtssieg in Lugano gelang dem FCW 2013. Bizarr: Damals gelangen fünf Auswärtssiege in Lugano in Folge.

Gesagt ist gesagt

«Es war ein fürchterliches Stadion, das muss man ganz klar sehen.» – Diese etwas überraschende Aussage tätigt Winti-Trainer Patrick Rahmen in der Matchvorschau auf dem FCW-Kanal vor dem mutmasslich letzten Spiel im altehrwürdigen Cornaredo (sofern Lugano in die Meisterrunde kommt).

Ab Sommer spielt Lugano dann im neuen Bijou-Stadion, der AIL-Arena, die gleich nebenan gebaut wird. Rahmen führt aus: «Das Cornaredo ist zwar geschichtsträchtig, aber eigentlich ist mit diesen provisorischen Tribünen hinter den Toren mehr Stadionfeeling aufgekommen, als vorher. Hinter den Toren waren da zuvor flache Stehrampen. Die Fans waren sehr weit weg, es war etwas trostlos. Ich finde das neue Stadion super, das wird toll.»

Mögliche Aufstellung

Kapino; Sahitaj, Arnold, Durrer, Diaby; Kasami, Cueni; Dansoko, Schneider, Maluvunu; Hunziker.

Wer fehlt?

Jankewitz (gelbgesperrt). Zuffi (krank). Burkart, Lüthi, Momoh, Ulrich (alle verletzt).

Neben dem Platz

Trainer Rahmen fiebert bei den Australian Open mit. Er verrät in der Matchvorschau: «Als man bei Roger Federer wusste, dass seine Karriere nicht mehr allzu lange dauern wird, war das emotional. Ich kenne ihn auch persönlich. Er ist ein solch ausserordentlicher Sportler. Ähnliches ist nun bei Stan Wawrinka der Fall. Er hat extreme Spuren hinterlassen und der Schweiz viel zurückgegeben.» Nun, mit seinem Einzug in die 3. Runde hat Wawrinka allen Tennis-Nostalgikern einen Freudentag beschert.

Hast du gewusst, dass...

... Winterthur bereits am Freitagabend ins Tessin reist? «Das Risiko, am Spieltag herunter zu reisen, wäre zu gross, auch wetterbedingt», erklärt Rahmen. Am Samstagmorgen gibts im Tessin dann nochmals eine letzte Einheit.

Aufgepasst auf

Gegenspieler Uran Bislimi hat im letzten Spiel für Lugano einen Hattrick erzielt. Er war massgebend beim 5:2-Sieg gegen Luzern.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 20 Runden (ein Spiel ausstehend):

1. Chiappetta 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Kasami 4,1

3. T. Okafor 4,0 (erst 1 Bewertung)

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Die Schiedsrichterin

Désirée Blanco.

Der Gegner

Lugano-Trainer Croci-Torti hat einen neuen Verteidiger aus der Premier League und sagt: «Ich muss mich bedanken.» Hier erscheint das Lugano-Inside.

21 Runde

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr

Sa., Lugano – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Sion – Luzern, 20.30 Uhr

So., Thun – YB, 14 Uhr

So., FCZ – Basel, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – Servette, 16.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen