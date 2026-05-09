Sion kämpft nach langer Abwesenheit wieder um Europa. So kann der Kurztrip in den Europapark wie ein kleiner Vorgriff angesehen werden. Nun kommen neue Details zum Ausflug ans Tageslicht. Das Sion-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mannschaftskasse? Nicht nur, Tholot war ein grosser Spender

«Ausgeschlossen, dass Thun motivierter ist»: Das sagt Tholot

Ist Thun-Trip nach Ibiza fair? Das ist das Ergebnis der Umfrage

Die News der Woche

Die Spieler des FC Sion gönnten sich mit dem Inhalt der Mannschaftskasse den Ausflug in den Europa-Park. Die Kasse wurde vom Trainerstab zudem grosszügig aufgefüllt. Didier Tholot und seine Co-Trainer hatten mehrere Wetten mit den Spielern abgeschlossen, darunter eine über die Anzahl der Zu-Null-Spiele. Sion hat in dieser Saison bereits vierzehn mal zu Null gespielt, was deutlich über den Erwartungen liegt. Es war also grösstenteils Didier Tholots Geldbeutel, der für den Ausflug nach Rust am Dienstag aufgekommen ist.

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Während Sion im Europapark war, genoss Meister Thun, der Gegner vom Sonntag, mehrere Tage die Sonne auf der Partyinsel Ibiza. So steht die Frage im Raum: Verzerrt Thun mit dem Ibiza-Trip das Europa-Rennen? Über 3500 Blick-User haben bis Samstagvormittag abgestimmt, 63 Prozent mögen den Thunern den vorzeitigen Ibiza-Urlaub nach dem Titel gönnen – trotz laufender Meisterschaft.

Die grosse Frage

Trifft Winsley Boteli als Starter? Der junge Genfer Stürmer des FC Sion hat in dieser Saison neun Tore erzielt, davon acht als Einwechselspieler. Sein einziger Treffer als Start-Spieler gelang ihm gegen Ajoie (2. Liga inter) in der ersten Cup-Runde. Didier Tholot schätzt ihn als Joker, aber vorerst nicht mehr. Nun muss der Mittelstürmer am Sonntag beweisen, dass er von Beginn an entscheidend sein kann, da er in Abwesenheit des gesperrten Rilind Nivokazi voraussichtlich in der Startelf stehen wird.

Gesagt ist gesagt

«Es ist heute völlig ausgeschlossen, dass Thun eine grössere Motivation hat als wir. Sie haben erreicht, was sie wollten. Wir haben noch etwas zu holen.» – So äussert sich Didier Tholot vor dem Anpfiff am Sonntag. Die Walliser werden hungrig sein.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Dubosson, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Kololli, Surdez; Boteli.

Wer fehlt?

Hajrizi, Lukembila, Nivokazi (alle gesperrt).

Neben dem Platz

Anthony Racioppi (27) hat nun vier Weisse Westen in Folge. Der Goalie reiste am Montagabend nach Aarau, um dort im Rahmen der Gala der Spielergewerkschaft SAFP seine Trophäe als bester Torhüter der Super League entgegenzunehmen. «Es ist eine grosse Ehre. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen, als ich in die Schweiz zurückgekehrt bin», sagte er, sichtlich gerührt darüber, von den anderen Spielern der Super League geehrt worden zu sein. Am 20. Mai wird er vor seinem Smartphone sitzen, um live das Aufgebot von Murat Yakin für die WM zu verfolgen. In der Hoffnung, den Platz von Marvin Keller als dritter Torhüter einzunehmen...

Hast du gewusst, dass...

...Sion alle drei Spiele gegen Thun in dieser Saison verloren hat? Alle vier Saisonspiele gegen denselben Gegner zu verlieren, wäre für die Walliser übrigens kein Novum. Das ist ihnen in der Super-League-Ära (seit 2003) schon mehrmals gegen YB und Basel und einmal gegen St. Gallen passiert.

Aufgepasst auf

Maxime Dubosson (21). Der junge Verteidiger aus dem eigenen Nachwuchs steht wegen der Hajrizi-Sperre womöglich in der Startelf. Das erste Mal, dass dies der Fall war, war in einem Spiel gegen Thun. Dem 0:1 Mitte Februar. Dubosson zeigte damals eine solide Leistung und kam einen Monat später erneut zum Zug. Mittlerweile wurde auch sein auslaufender Vertrag bis 2028 verlängert.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 35 Runden:

Racioppi 4,5 Baltazar 4,4 Hajrizi 4,2

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Piccolo.

VAR: Luca Cibelli.

Der Gegner

Thun-Trainer Mauro Lustrinelli ist gesperrt. Sein Ersatz war ebenfalls Thun-Spieler – und es ist nicht Nelson Ferreira. Hier erscheint das Thun-Inside.

36 Runde

Sa., FCZ – GC, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Luzern – Servette, 20.30 Uhr

So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr

So., Sion – Thun, 16.30 Uhr

So., YB – Basel, 16.30 Uhr