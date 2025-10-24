DE
Diese Möglichkeiten hat Rahmen
Auf einer Position pfeift Winti aus dem letzten Loch

Beim ersten Spiel unter Trainer-Rückkehrer Patrick Rahmen trifft Winterthur am Samstagabend auf den FCL (20.30 Uhr). Eine Knacknuss ist bereits die Festlegung der Startelf. Mehr dazu gibts hier im Winti-Inside.
Publiziert: vor 48 Minuten
Arnold, Kapino und Martins waren schon am Schwimmen – und jetzt fällt der Captain auch noch aus.
Darum gehts

  • Der Ausfall von Remo Arnold ist eine Hiobsbotschaft für Winti
  • Diese Möglichkeiten hat Trainer-Rückkehrer Patrick Rahmen
  • Rahmen besuchte bereits als Vierjähriger die Schützenwiese
Die News der Woche

Über allem steht natürlich der Trainerwechsel von Uli Forte zu Patrick Rahmen. Aber der Ausfall von Captain Remo Arnold gleicht einer Hiobsbotschaft. Mehrere Spiele lang wird der Innenverteidiger fehlen, weil er sich beim 0:3 gegen den FCB einen Muskelbündelriss in der Wade zugezogen hat. Und weil mit Loïc Lüthi auch der zweite Stamminnenverteidiger fehlt, pfeift der FCW im Abwehrzentrum aus dem letzten Loch. In die Bresche springen müssen Lukas Mühl und Marvin Martins. Auch Ex-FCB-Junior Adrian Durrer, der eigentlich im zentralen Mittelfeld zuhause ist, kann als Innenverteidiger spielen.

Die grosse Frage

Wie will Patrick Rahmen die Schiessbude schliessen? 28 (!) Gegentore hat der FCW in den ersten neun Saisonspielen kassiert. Auf die Frage, wie der neue Trainer die Mannschaft stabilisieren will, antwortet Rahmen: «Wenn du viele Gegentore bekommst, hat das nicht nur mit der Abwehr selbst zu tun, sondern mit der ganzen Mannschaft. Alle müssen gegen den Ball arbeiten, wir müssen das Kompakte wieder hinkriegen. Der Stürmer ist der erste Verteidiger.»

Gesagt ist gesagt

«In mir steckt ein Fussballromantiker!» Patrick Rahmen beim Gespräch in der Libero-Bar, diesem magischen Ort, wo die Zeit stehen geblieben ist. Und wo Fan-Devotionalien zu finden sind, die das Herz eines jeden Fussballverrückten höher schlagen lässt.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Sidler, Mühl, Martins, Diaby; Jankewitz, Zuffi, Kasami; Dansoko, Hunziker, Burkart.

Wer fehlt?

Arnold, Lüthi, Rohner (alle verletzt).

Neben dem Platz

Der ehemalige Winti-Spieler Roland Paolucci (78) ist Onkel und Götti von Patrick Rahmen. Bereits als Vierjähriger besuchte der Winti-Coach die Schützenwiese. Viel verändert hat sich seither nicht.

Hast du gewusst, dass ...

…. kein Verein mehr Kopfballtore erzielt als der FC Winterthur? 40 Prozent aller Tore fielen nach Kopfbällen. Und der FCL? Der kassierte einen Drittel all seiner Gegentore per Kopf. So viele wie kein anderes Team.

Aufgepasst auf

Matteo Di Giusto. Der FCW trifft erstmals auf seinen besten Skorer der Vorsaison und auf den ehemaligen Publikumsliebling. Acht Tore und zwei Assists hatte der Zauberfuss auf seinem Konto, für den FCL ist er bereits im Oktober an sieben Treffer beteiligt.

Noch näher dran an deinem Klub

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

1. Chiappetta 5,0 (1 Bewertung)
2. Zuffi 4,0 (7)
3. Maluvunu 4,0 (4)
Der Schiedsrichter

Fedayi San.

Der Gegner

Beim FCL überrascht ein Verteidiger mit grossen Worten. Hier erscheint das FCL-Inside.

Sa., Sion – Thun, 18 Uhr
Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Luzern, 20.30 Uhr
So., FCZ – YB, 14 Uhr
So., Lausanne – Basel, 16.30 Uhr
So., Servette – Lugano, 16.30 Uhr

