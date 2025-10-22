Der FC Winterthur verpflichtet nach der Entlassung von Uli Forte einen neuen, alten Trainer. Patrick Rahmen übernimmt erneut die Geschicke bei den Eulachstädtern.

1/5 Patrick Rahmen kehrt zum FC Winterthur zurück. Foto: BENJAMIN SOLAND

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der FC Winterthur bestätigt am Mittwoch, was Blick bereits am Dienstagabend berichtet hat. Patrick Rahmen (56), der schon von in der Saison 2023/24 bei Winti an der Seitenlinie stand und den Klub sensationell auf Rang sechs führte, kehrt auf die Schützenwiese zurück. Er hat einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben, wie der Klub auf seiner Webseite mitteilt.

Der Basler, der in der letzten Saison bei YB schon in der Hinrunde gefeuert wurde, soll das angeschlagene Schlusslicht zum Ligaerhalt führen. Die Winterthurer haben am Montag den bisherigen Coach Uli Forte (51) entlassen.

«Der erfahrene Trainer soll dem FCW die neuen Impulse bringen, um die Mannschaft aus der Negativspirale zu holen und nachhaltig weiterzuentwickeln», schreibt der FCW. Rahmen wird bereits am Mittwochnachmittag um 14 Uhr die erste Trainingseinheit leiten.