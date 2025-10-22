DE
Wie von Blick angekündigt
Winterthur holt Ex-Trainer zurück – heute erstes Training

Der FC Winterthur verpflichtet nach der Entlassung von Uli Forte einen neuen, alten Trainer. Patrick Rahmen übernimmt erneut die Geschicke bei den Eulachstädtern.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten
1/5
Patrick Rahmen kehrt zum FC Winterthur zurück.
Foto: BENJAMIN SOLAND
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Der FC Winterthur bestätigt am Mittwoch, was Blick bereits am Dienstagabend berichtet hat. Patrick Rahmen (56), der schon von in der Saison 2023/24 bei Winti an der Seitenlinie stand und den Klub sensationell auf Rang sechs führte, kehrt auf die Schützenwiese zurück. Er hat einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben, wie der Klub auf seiner Webseite mitteilt.

Der Basler, der in der letzten Saison bei YB schon in der Hinrunde gefeuert wurde, soll das angeschlagene Schlusslicht zum Ligaerhalt führen. Die Winterthurer haben am Montag den bisherigen Coach Uli Forte (51) entlassen.

«Der erfahrene Trainer soll dem FCW die neuen Impulse bringen, um die Mannschaft aus der Negativspirale zu holen und nachhaltig weiterzuentwickeln», schreibt der FCW. Rahmen wird bereits am Mittwochnachmittag um 14 Uhr die erste Trainingseinheit leiten. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
9
6
19
2
FC Basel
FC Basel
9
9
18
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
8
18
4
FC Sion
FC Sion
9
4
15
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
-2
14
6
FC Luzern
FC Luzern
9
1
13
7
FC Lugano
FC Lugano
9
-2
13
8
FC Zürich
FC Zürich
9
-3
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
1
9
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
1
9
11
Servette FC
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
9
-18
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
