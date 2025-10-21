Am Donnerstag müssen Xherdan Shaqiri (34) und der FCB in der Europa League auswärts in Lyon ran. Der Basler Captain erklärt, warum Olympique einen besonderen Platz in seinem Herzen hat, obwohl er nur ein halbes Jahr beim französischen Klub gespielt hat.

1/6 16 Spiele hat Xherdan Shaqiri für Olympique Lyon bestritten. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Shaqiri trifft im kommenden Europa-League-Spiel auf seinen Ex-Klub Lyon

Trotz der kurzen Zeit bei Lyon hat der Klub einen Platz in Shaqiris Herzen

Kein Spieler aus Shaqiris Lyon-Zeit 2021/2022 ist noch bei dem Klub

Lucas Werder Reporter Fussball

Für keinen der sieben Klubs, bei denen Xherdan Shaqiri (34) in seiner Karriere unter Vertrag stand, hat der FCB-Captain weniger Einsätze absolviert als für Olympique Lyon. Knapp 1000 Minuten stand der Offensivspieler für die Franzosen auf dem Platz – das sind 200 Minuten weniger, als er allein in der aktuellen Saison für den FCB aufgelaufen ist.

Doch auch wenn Shaqiri nach nur einem halben Jahr von Lyon nach Chicago weiterzog, sieht er seinen Wechsel nach Lyon rückblickend nicht als Missverständnis. Olympique habe in seinem Herzen genauso einen Platz wie Liverpool oder Bayern München, erklärt der FCB-Topskorer vor dem Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub in der Europa League. «Ich hatte eine gute Zeit in Lyon, auch wenn sie kurz war», so Shaqiri.

Shaqiri freut sich auf ein Wiedersehen

Zu einigen Mitspielern von damals habe er noch immer Kontakt. Allerdings wird er am Donnerstagabend auf keinen davon treffen. Aus Lyons Kader der Saison 2021/2022 steht kein einziger Spieler mehr beim einstigen Serienmeister unter Vertrag. «Es hat sich viel verändert», weiss auch Shaqiri. «Sogar der Präsident hat zweimal gewechselt.»

Innerhalb des Klubs gebe es aber noch immer einige Leute, die schon während seiner Zeit dagewesen seien. «Ich freue mich, alte Bekannte wiederzusehen», so der Basler. Zudem sei er gespannt, wie die Fans auf seine Rückkehr reagieren würden. Shaqiri: «Ich hoffe, dass ich gut empfangen werde.»

Lyon im Mini-Formtief

Nur für ein Wiedersehen will der FCB-Captain aber nicht an die Stadt an der Rhone zurückkehren. «Wir wollen eine gute Leistung zeigen und versuchen, drei Punkte zu holen», sagt Shaqiri. Zumindest die Form beider Teams spricht dafür, dass für den FCB durchaus etwas drinliegen könnte. Während die Basler wettbewerbsübergreifend drei Zu-null-Siege in Folge eingefahren haben, musste Lyon in der Ligue 1 zuletzt zwei Pleiten einstecken.

In der Europa League steht das Team von Paulo Fonseca nach Siegen gegen Utrecht (1:0) und Salzburg (2:0) aber noch mit einer weissen Weste da. Rückkehrer Shaqiri will das am Donnerstagabend ändern.