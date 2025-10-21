DE
FR
Abonnieren
Shaqiri über das Spiel gegen Ex-Klub Lyon
0:55
«Auch wenn es nur kurz war»:Shaqiri über das Spiel gegen Ex-Klub Lyon

Shaqiri kehrt mit dem FCB nach Lyon zurück
«Ich hoffe, dass ich gut empfangen werde»

Am Donnerstag müssen Xherdan Shaqiri (34) und der FCB in der Europa League auswärts in Lyon ran. Der Basler Captain erklärt, warum Olympique einen besonderen Platz in seinem Herzen hat, obwohl er nur ein halbes Jahr beim französischen Klub gespielt hat.
Publiziert: 17:22 Uhr
|
Aktualisiert: 17:48 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
16 Spiele hat Xherdan Shaqiri für Olympique Lyon bestritten.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Shaqiri trifft im kommenden Europa-League-Spiel auf seinen Ex-Klub Lyon
  • Trotz der kurzen Zeit bei Lyon hat der Klub einen Platz in Shaqiris Herzen
  • Kein Spieler aus Shaqiris Lyon-Zeit 2021/2022 ist noch bei dem Klub
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Für keinen der sieben Klubs, bei denen Xherdan Shaqiri (34) in seiner Karriere unter Vertrag stand, hat der FCB-Captain weniger Einsätze absolviert als für Olympique Lyon. Knapp 1000 Minuten stand der Offensivspieler für die Franzosen auf dem Platz – das sind 200 Minuten weniger, als er allein in der aktuellen Saison für den FCB aufgelaufen ist.

Mehr zum FCB
Warum sich Magnin über unzufriedene Spieler freut
Mit Video
Spezielle Situation beim FCB
Warum sich Magnin über unzufriedene Spieler freut
Sechs Basler ziehen besonders starken Abend ein
Mit Video
FCB-Noten gegen Winterthur
Sechs Basler ziehen besonders starken Abend ein
Leidenszeit von FCB-Flügelrakete ist zu Ende
FCB-Inside
Gegen Winti wieder dabei
Leidenszeit von FCB-Flügelrakete ist zu Ende

Doch auch wenn Shaqiri nach nur einem halben Jahr von Lyon nach Chicago weiterzog, sieht er seinen Wechsel nach Lyon rückblickend nicht als Missverständnis. Olympique habe in seinem Herzen genauso einen Platz wie Liverpool oder Bayern München, erklärt der FCB-Topskorer vor dem Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub in der Europa League. «Ich hatte eine gute Zeit in Lyon, auch wenn sie kurz war», so Shaqiri.

Shaqiri freut sich auf ein Wiedersehen

Zu einigen Mitspielern von damals habe er noch immer Kontakt. Allerdings wird er am Donnerstagabend auf keinen davon treffen. Aus Lyons Kader der Saison 2021/2022 steht kein einziger Spieler mehr beim einstigen Serienmeister unter Vertrag. «Es hat sich viel verändert», weiss auch Shaqiri. «Sogar der Präsident hat zweimal gewechselt.»

Innerhalb des Klubs gebe es aber noch immer einige Leute, die schon während seiner Zeit dagewesen seien. «Ich freue mich, alte Bekannte wiederzusehen», so der Basler. Zudem sei er gespannt, wie die Fans auf seine Rückkehr reagieren würden. Shaqiri: «Ich hoffe, dass ich gut empfangen werde.»

Lyon im Mini-Formtief

Nur für ein Wiedersehen will der FCB-Captain aber nicht an die Stadt an der Rhone zurückkehren. «Wir wollen eine gute Leistung zeigen und versuchen, drei Punkte zu holen», sagt Shaqiri. Zumindest die Form beider Teams spricht dafür, dass für den FCB durchaus etwas drinliegen könnte. Während die Basler wettbewerbsübergreifend drei Zu-null-Siege in Folge eingefahren haben, musste Lyon in der Ligue 1 zuletzt zwei Pleiten einstecken.

In der Europa League steht das Team von Paulo Fonseca nach Siegen gegen Utrecht (1:0) und Salzburg (2:0) aber noch mit einer weissen Weste da. Rückkehrer Shaqiri will das am Donnerstagabend ändern.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
2
4
6
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
2
3
6
3
Aston Villa
Aston Villa
2
3
6
3
SC Braga
SC Braga
2
3
6
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
2
3
6
6
FC Porto
FC Porto
2
2
6
6
OSC Lille
OSC Lille
2
2
6
8
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
2
3
4
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
2
2
4
10
SC Freiburg
SC Freiburg
2
1
4
11
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
2
1
4
12
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
2
2
3
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
2
1
3
14
FC Basel
FC Basel
2
1
3
15
AS Rom
AS Rom
2
0
3
15
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
2
0
3
17
SK Brann
SK Brann
2
0
3
18
KRC Genk
KRC Genk
2
0
3
19
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
-1
3
20
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
2
-1
3
21
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
2
-1
3
22
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
2
-1
3
22
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
-1
3
24
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
2
-1
3
25
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
26
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
2
-1
1
27
Bologna FC
Bologna FC
2
-1
1
28
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
2
-2
1
28
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
2
-2
1
30
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
2
-2
1
31
OGC Nizza
OGC Nizza
2
-2
0
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
2
-2
0
33
FC Utrecht
FC Utrecht
2
-2
0
34
FC Salzburg
FC Salzburg
2
-3
0
34
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
2
-3
0
36
Malmö FF
Malmö FF
2
-4
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Europa League
Europa League
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Europa League
        Europa League
        FC Basel
        FC Basel