Gegen Winterthur wieder dabei
Leidenszeit von FCB-Flügelrakete ist zu Ende

Der FC Basel empfängt zum Auftakt der 9. Runde am Samstag Winterthur (18 Uhr) – mit noch mehr Möglichkeiten im Sturm. Und auch in der Abwehr lichtet sich das Lazarett. Das FCB-Inside.
Publiziert: vor 39 Minuten
Beim letzten Ligaeinsatz von Bénie Traoré (r.) war es Anfang August und Zachary Athekame noch bei YB.
Darum gehts

  • Trainer Magnin sagt klar: Flügelrakete ist wieder dabei
  • Auch bei Finn van Breemen gibts Licht am Ende des Tunnels
  • So viele Tickets sind vor Spiel gegen Schlusslicht verkauft
Lucas WerderReporter Fussball

Die News der Woche

Zwei Monate lang hat der FCB auf Bénie Traoré (22) verzichten müssen. Der Flügelspieler hatte mit einer hartnäckigen Sehnenverletzung im Oberschenkel zu kämpfen. Nun kehrt der Ivorer für das Heimspiel gegen Winterthur in die Mannschaft zurück. «Er wird mit dabei sein», kündigt Trainer Ludovic Magnin an.

Die grosse Frage

Dem FCB stehen richtig intensive Tage bevor. Dank der Europa League und einer englischen Super-League-Woche warten bis zur nächsten Nati-Pause sieben Partien auf die Basler. Doch wie genau will Ludovic Magnin dieses happige Programm angehen? Er habe für die kommenden Spiele in Lyon und Lausanne schon gewisse Ideen im Kopf, «aber in diesem Moment ist es die Kunst, nicht zu weit nach vorne zu schauen», sagt Magnin. «Das Wichtigste ist, am Samstag gegen Winterthur zu gewinnen.»

Gesagt ist gesagt

Nach einer schwierigen Startphase bis zur ersten und einer besseren Phase vor der zweiten Länderspielpause wird Magnin nach seinen Zielen für den nächsten Etappenabschnitt gefragt. «Wir haben nur ein wichtiges Etappenziel: am Ende der Saison Meister zu sein», so der FCB-Trainer.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Schmid; Metinho, Leroy; Otele, Shaqiri, Agbonifo; Ajeti.

Wer fehlt?

Keigo Tsunemoto fällt mit einer Muskelverletzung weiterhin aus. Der langzeitverletzte Finn van Breemen ist inzwischen wieder ins Mannschaftstraining eingesteigen. «Wir müssen bei ihm mit der Belastung dosieren, wir schauen von Woche zu Woche», sagt Magnin. Geplant ist, dass der holländische Verteidiger zeitnah einen ersten Einsatz in der U21 absolviert.

Neben dem Platz

Bereits zum dritten Mal führt die Muttenzerkurve gemeinsam mit dem Schweizerischen Roten Kreuz die Blutspende-Aktion «Basel geege Leukämie» durch. Vor dem Heimspiel gegen Winterthur kann man sich auf der Terrasse hinter der Heimkurve als Blutstammzellen-Spenderin und -Spender registrieren lassen. Für das Spiel hat der FCB bislang 23’200 Tickets verkauft (Stand Freitagmittag).

Hast du gewusst, dass...

... die 25 Gegentore von Gegner Winterthur nach acht Runden Negativrekord in der gesamten Super-League-Ära (seit 2003) sind? Gleichzeitig ist der FCB die Mannschaft in der Liga, die statistisch die gefährlichsten Torchancen erarbeitet (17,2 erwartbare Tore). Daraus resultierten 16 Tore, Ligaspitze gemeinsam mit Thun und St. Gallen. Welten prallen am Samstagabend im St. Jakob-Park aufeinander.

Aufgepasst auf

FCB-Leihgabe Andrin Hunziker (22) in Diensten von Winterthur war zuletzt nach dem Betreten des Feldes sofort bereit. Er traf gegen Lugano 16 Sekunden nach der Pause – das schnellste Super-League-Tor in der zweiten Halbzeit seit 2020. Zudem war es ein Hammertor aus fast 30 Meter in den Winkel.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 8 Runden:

1. Daniliuc 4,5
2. Hitz 4,4
3. Schmid, 4,3
Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

Wie will das bisher sieglose Winterthur das scheinbar Unmögliche möglich machen und im St. Jakob-Park punkten? Hier erscheint das Winti-Inside.

9

Spieltag

Sa., Basel – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – Servette, 18 Uhr
Sa., Lugano – FCZ, 20.30 Uhr
So., GC – Sion, 14 Uhr
So., FCL – Lausanne, 16.30 Uhr
So., YB – St. Gallen, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
8
4
16
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
7
15
3
FC Basel
FC Basel
8
6
15
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-1
14
5
FC Zürich
FC Zürich
8
-2
13
6
FC Sion
FC Sion
8
3
12
7
FC Luzern
FC Luzern
8
1
12
8
FC Lugano
FC Lugano
8
-3
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
2
9
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
Servette FC
8
-3
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
8
-15
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
