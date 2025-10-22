Nach seiner Entlassung beim FC Winterthur äussert sich Ex-Trainer Uli Forte emotional. Mit nur zwei Punkten aus neun Spielen akzeptierte er die Entscheidung schweren Herzens und bedankt sich für die intensive Zeit und die Erfolge der letzten Saison.

Uli Forte äussert sich emotional über LinkedIn zu seiner Winti-Entlassung. Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

«GRAZIE MILLE & ALL THE BEST FCW!» Nach seiner Entlassung meldet sich Ex-Winterthur-Coach Uli Forte emotional über LinkedIn zu Wort.

Er schreibt von seinem Dialog mit dem Verein, bei dem er mit zwei Punkten aus neun Spielen nicht gerade viel vorzuweisen hatte. «Meine Argumente waren äusserst schwach», so Forte. Aus diesem Grund musste er die Entscheidung, wie er selbst schreibt, «schweren Herzens akzeptieren».

Forte möchte sich für die «ungemein intensive Zeit beim FC Winterthur» bedanken und wird die «mirakulöse Remontada letzte Saison immer in Erinnerung» behalten.

