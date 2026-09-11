Die Espen müssen in den nächsten Wochen auf ihren wichtigsten Spieler verzichten. Wer Lukas Görtler (32) ersetzen kann. Und wie tief die Siegquote ohne den Captain ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lukas Görtler, Captain des FCSG, verletzt sich im Stade de Genève

Mit Görtler 1,72 Punkte/Spiel, ohne ihn nur 1,47 Punkte

In sechs Jahren 40 Spiele verpasst, nun komplizierte Schulterverletzung

Stefan Kreis Reporter Fussball

Der Schrei ist bis unters Stadiondach des Stade de Genève zu hören. Die Bilder tun nur schon beim Zusehen weh. Weil Servettes David Douline mit seinen knapp 83 Kilogramm unglücklich auf Lukas Görtler fällt und sich dieser an der Schulter verletzt, müssen die Espen wochenlang auf ihren Leitwolf verzichten.

Das ist alarmierend. Weil Görtler gefühlt die ganze Mannschaft auf seinen Schultern trägt. Und Grün-Weiss von keinem anderen Spieler abhängiger ist als von seinem Captain. Mit dem Mann aus dem fränkischen Kemmern holt der FCSG im Schnitt 1,72 Punkte pro Spiel. Ohne ihn bloss 1,47. Auch die Siegquote fällt deutlich tiefer aus. Mit Görtler gewinnen die Espen die Hälfte aller Spiele, ohne ihn bloss 38,6 Prozent.

Insgesamt 40 Spiele hat Görtler in seinen sechs Jahren beim FCSG verpasst. Meist setzten ihn muskuläre Verletzungen oder Prellungen ausser Gefecht. Nun schlägt sich der 32-Jährige zum ersten Mal mit etwas richtig Fiesem herum. Gebrochen ist zwar nichts, Schulterverletzungen aber sind grundsätzlich kompliziert. Und machen eine zügige Heilung schwierig.

Last auf mehreren Schultern verteilt

Dass Görtler in dieser Beziehung nicht der geduldigste Fussballer ist, hat er in seinen Jahren unter Ex-Coach Peter Zeidler gezeigt. Nicht selten kam der Captain zu früh auf den Rasen zurück und verletzte sich erneut. Erst unter Enrico Maassen scheint der mittlerweile 32-Jährige vernünftiger geworden zu sein.

Auch weil die Last in den letzten beiden Jahren auf mehrere Schultern verteilt wurde. Musste Görtler unter Zeidler das Ruder im Mittelfeld meist im Alleingang rumreissen, haben die Espen mit Carlo Boukhalfa und Lukas Daschner mittlerweile zwei bundesligaerprobte Routiniers im Zentrum. Und mit Behar Neziri ist ein ehemaliger Bayern-Junior auf dem Sprung zurück ins Team. Auch Leon Frokaj, Christian Witzig und Mihailo Stevanovic könnten Görtlers Part auf der Acht übernehmen.

Ersetzen aber kann ihn keiner der Genannten. Weil Görtler mehr ist als bloss ein Mittelfeldspieler. Und den grün-weissen Laden auch neben dem Platz zusammenhält.

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