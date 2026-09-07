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Servette zu Gast im Wankdorf
Blick verlost VIP-Tickets für das Heimspiel der Young Boys

YB spielt am 19. September gegen Servette FC. Gewinne zwei VIP-Tickets und erlebe das Spiel mit Vorzügen wie kostenloser Verpflegung in der Valiant Lounge und hervorragenden Sitzplätzen auf der Haupttribüne.
Publiziert: vor 53 Minuten
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Aktualisiert: 04.09.2026 um 11:56 Uhr
Dank seiner Offensivwucht mischt YB in der Tabelle vorne mit.
Foto: TOTO MARTI

Unterschiedlicher könnten die Formkurven von YB und Servette kaum sein. Auf der einen Seite die Berner Young Boys, in dieser Saison die Tormaschine mit der gefährlichsten Offensive der Liga, die ihre defensiven Wackler mit eigenen Toren kompensiert. Auf der anderen Seite Servette, die zwar eine der besten Defensiven aufweisen, vorne aber fahrlässigen Chancenwucher betreiben und ihre Spiele mehrheitlich knapp verlieren. So kommt es, dass die beiden Teams an einem ganz anderen Punkt in der Tabelle stehen.

Wer setzt sich in diesem Direktduell durch: Offensive oder Defensive? Und dürfen sich die YB-Fans wieder auf viele Tore im Wankdorf freuen? Erfahre es live im Stadion. Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel zwischen YB und Servette am 19. September. Dabei geniessen du und deine Begleitperson mit etwas Glück kostenlose Verpflegung sowie beste Sicht auf das Spielgeschehen von der Tribüne aus. Zusätzlich gibt es 2 x 2 Tickets auf der Gegentribüne zu gewinnen. 

Bitte melde dich für eine Teilnahme an.

Teilnahmeschluss ist am 13. September 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

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