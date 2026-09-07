YB spielt am 19. September gegen Servette FC. Gewinne zwei VIP-Tickets und erlebe das Spiel mit Vorzügen wie kostenloser Verpflegung in der Valiant Lounge und hervorragenden Sitzplätzen auf der Haupttribüne.

Unterschiedlicher könnten die Formkurven von YB und Servette kaum sein. Auf der einen Seite die Berner Young Boys, in dieser Saison die Tormaschine mit der gefährlichsten Offensive der Liga, die ihre defensiven Wackler mit eigenen Toren kompensiert. Auf der anderen Seite Servette, die zwar eine der besten Defensiven aufweisen, vorne aber fahrlässigen Chancenwucher betreiben und ihre Spiele mehrheitlich knapp verlieren. So kommt es, dass die beiden Teams an einem ganz anderen Punkt in der Tabelle stehen.

Wer setzt sich in diesem Direktduell durch: Offensive oder Defensive? Und dürfen sich die YB-Fans wieder auf viele Tore im Wankdorf freuen? Erfahre es live im Stadion. Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel zwischen YB und Servette am 19. September. Dabei geniessen du und deine Begleitperson mit etwas Glück kostenlose Verpflegung sowie beste Sicht auf das Spielgeschehen von der Tribüne aus. Zusätzlich gibt es 2 x 2 Tickets auf der Gegentribüne zu gewinnen.

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Teilnahmeschluss ist am 13. September 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.