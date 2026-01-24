Die News der Woche
Die Leistung der Innenverteidigung zeigte beim Rückrundenstart in Genf noch Luft nach oben. Da ist es wenig hilfreich, dass mit Lindrit Kamberi nun noch der neue Abwehrchef gesperrt fehlt. Ilan Sauter ist nach einer zweifach ausgekugelten Schulter im Servette-Spiel höchst fraglich. Junior Ligue ist weiterhin für Transferverhandlungen freigestellt. Wer bleibt noch? «Vujevic, Ihendu und Segura – Letztere haben jetzt auch gemerkt, dass die Chance auf einen Startelf-Einsatz real ist und duellieren sich um den freien Platz», sagt Trainer Dennis Hediger.
Die grosse Frage
Was passiert bei Gegner Basel, wenn der FCZ gewinnt? Auf die Frage zum Verhältnis mit FCB-Trainer Ludovic Magnin sagt Dennis Hediger: «Wir haben es zusammen immer lustig.» Gut möglich aber, dass ein Sieg Hedigers das Ende von Magnin beim FCB besiegeln würde. «Das ist nicht das oberste Thema meiner Matchvorbereitung», so Hediger. Es könne sein, dass der FCB durch die schmerzhafte Niederlage in Salzburg noch hungriger sei, respektive bei einem Sieg genügsamer gewesen wäre. «Es ist mir eigentlich egal, am Schluss müssen wir die PS auf den Platz kriegen», sagt Hediger.
Gesagt ist gesagt
«Ich kann mit ihm über alles sprechen», sagt Hediger über seinen neuen technischen Direktor Alessandro Mangiarratti. Er sei mit seinem Trainerhintergrund ein guter Gesprächspartner und Beobachter der Trainings. «Er hat ein grosses Know-How, Fachkompetenz und wir müssen die Schwarmintelligenz nutzen.»
Mögliche Aufstellung
Brecher; Kablan, Vujevic, Ihendu, Volken; Reichmuth, Tsawa, Krasniqi; Emmanuel, Kény, Reverson.
Wer fehlt?
Gesperrt: Sahin (Assistenztrainer), Kamberi, Odera. Verletzt: Perea. Fraglich: Sauter (angeschlagen).
Neben dem Platz
Neben Junior Ligue fehlt auch von Jahnhoah Markelo weiterhin jede Spur im Home of FCZ. Nach seinem Box-Ausflug in der Heimat ist Markelo seit Donnerstag zurück auf Instagram und zeigt sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten. «Danke fürs Update, dann weiss ich, wo er ist, ich habe kein Instagram», scherzt der FCZ-Coach. Markelo habe einen attraktiven Markt und müsse persönlich bei den Transferverhandlungen dabei sein.
Hast du gewusst, dass...
Der FCZ hat die letzten drei Super-League-Duelle gegen den FC Basel allesamt verloren und blieb bei jedem dieser drei Niederlage ohne Tor.
Aufgepasst auf
Basels Neuzuzug von Borussia Dortmund. Leihspieler Julien Duranville (19) dürfte am Sonntag bereits zum Einsatz kommen, möglicherweise sogar von Anfang an.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 20 Runden:
1. Bangoura 4,5
2. Reichmuth 4,4
3. Vujevic 4,1
Hier gehts zu allen Zürcher Noten.
Der Schiedsrichter
Fedayi San.
Der Gegner
Basel ist angefressen nach dem Salzburg-Trip. «Wir müssen nicht über die Taktik reden. Uns haben die Grundtugenden des Fussballs gefehlt», sagt zum Beispiel Trainer Magnin. Wie stehts um den FCB? Hier gehts zum Inside.
Runde
Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr
Sa., Lugano – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Sion – Luzern, 20.30 Uhr
So., Thun – YB, 14 Uhr
So., FCZ – Basel, 16.30 Uhr
So., St. Gallen – Servette, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
20
18
43
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
20
6
31
6
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
20
-11
17
12
FC Winterthur
19
-29
10