«Danke fürs Update»
FCZ-Trainer scherzt bei Frage über abwesenden Markelo

Für den FCZ steht der Klassiker gegen den FCB an – bei einem Heimspiel am Sonntag im Letzigrund (16.30 Uhr). Das sagt Trainer Dennis Hediger zu den Personalien, den abwesenden Markelo – und FCB-Trainer Magnin.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
1/2
Da waren Markelo (l.) und Hediger noch zusammen auf dem Platz – nun ist der Holländer im Ausland.
Foto: Pius Koller
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Tobias WedermannFussballchef

Die News der Woche

Die Leistung der Innenverteidigung zeigte beim Rückrundenstart in Genf noch Luft nach oben. Da ist es wenig hilfreich, dass mit Lindrit Kamberi nun noch der neue Abwehrchef gesperrt fehlt. Ilan Sauter ist nach einer zweifach ausgekugelten Schulter im Servette-Spiel höchst fraglich. Junior Ligue ist weiterhin für Transferverhandlungen freigestellt. Wer bleibt noch? «Vujevic, Ihendu und Segura – Letztere haben jetzt auch gemerkt, dass die Chance auf einen Startelf-Einsatz real ist und duellieren sich um den freien Platz», sagt Trainer Dennis Hediger.

Die grosse Frage

Was passiert bei Gegner Basel, wenn der FCZ gewinnt? Auf die Frage zum Verhältnis mit FCB-Trainer Ludovic Magnin sagt Dennis Hediger: «Wir haben es zusammen immer lustig.» Gut möglich aber, dass ein Sieg Hedigers das Ende von Magnin beim FCB besiegeln würde. «Das ist nicht das oberste Thema meiner Matchvorbereitung», so Hediger. Es könne sein, dass der FCB durch die schmerzhafte Niederlage in Salzburg noch hungriger sei, respektive bei einem Sieg genügsamer gewesen wäre. «Es ist mir eigentlich egal, am Schluss müssen wir die PS auf den Platz kriegen», sagt Hediger. 

Gesagt ist gesagt

«Ich kann mit ihm über alles sprechen», sagt Hediger über seinen neuen technischen Direktor Alessandro Mangiarratti. Er sei mit seinem Trainerhintergrund ein guter Gesprächspartner und Beobachter der Trainings. «Er hat ein grosses Know-How, Fachkompetenz und wir müssen die Schwarmintelligenz nutzen.»

Mögliche Aufstellung

Brecher; Kablan, Vujevic, Ihendu, Volken; Reichmuth, Tsawa, Krasniqi; Emmanuel, Kény, Reverson.

Wer fehlt?

Gesperrt: Sahin (Assistenztrainer), Kamberi, Odera. Verletzt: Perea. Fraglich: Sauter (angeschlagen).

Neben dem Platz

Neben Junior Ligue fehlt auch von Jahnhoah Markelo weiterhin jede Spur im Home of FCZ. Nach seinem Box-Ausflug in der Heimat ist Markelo seit Donnerstag zurück auf Instagram und zeigt sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten. «Danke fürs Update, dann weiss ich, wo er ist, ich habe kein Instagram», scherzt der FCZ-Coach. Markelo habe einen attraktiven Markt und müsse persönlich bei den Transferverhandlungen dabei sein. 

Hast du gewusst, dass...

Der FCZ hat die letzten drei Super-League-Duelle gegen den FC Basel allesamt verloren und blieb bei jedem dieser drei Niederlage ohne Tor.

Aufgepasst auf

Basels Neuzuzug von Borussia Dortmund. Leihspieler Julien Duranville (19) dürfte am Sonntag bereits zum Einsatz kommen, möglicherweise sogar von Anfang an.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 20 Runden:

1. Bangoura 4,5
2. Reichmuth 4,4
3. Vujevic 4,1

Hier gehts zu allen Zürcher Noten.

Der Schiedsrichter

Fedayi San.

Der Gegner

Basel ist angefressen nach dem Salzburg-Trip. «Wir müssen nicht über die Taktik reden. Uns haben die Grundtugenden des Fussballs gefehlt», sagt zum Beispiel Trainer Magnin. Wie stehts um den FCB? Hier gehts zum Inside.

21

Runde

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr
Sa., Lugano – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Sion – Luzern, 20.30 Uhr
So., Thun – YB, 14 Uhr
So., FCZ – Basel, 16.30 Uhr
So., St. Gallen – Servette, 16.30 Uhr

