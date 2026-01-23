Wie ist der FCZ auf Mangiarratti gekommen?

«Er hat in seiner Vergangenheit schon ähnliche Funktionen gehabt. Er war bei YB im Nachwuchsbereich. Bei Chiasso war er Sportchef. Aber wir brauchen nicht einen Sportchef im engen Sinn. Wir brauchen jemanden, der im Nachwuchs- und Profifussball Erfahrung hat. Der technische Direktor muss auch gut mit dem Cheftrainer zusammenarbeiten können. Wir haben mit Alessandro einen, der weiss, was geht und was nicht geht, weil er selbst als Cheftrainer gearbeitet hat. Ich habe die beiden zusammengebracht und die harmonieren zu 100 Prozent. Er braucht die Empathie, um mit dem Cheftrainer umzugehen.»