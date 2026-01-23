FCZ stellt sich neu auf
Ancillo Canepa (72) wird neben dem Präsidentenamt neu auch ad interim den Posten des CEO innehaben. Cisullo ist nicht nur als «Lead Independent Director» im Verwaltungsrat, sondern auch Vorsitzender des neu formierten Beirats, in dem mit Roberto Di Matteo (55, Champions-League-Sieg mit Chelsea 2012) und Roberto Donadoni (62, 63-facher Nationalspieler Italiens und dreimaliger CL-Sieger) unter anderem auch zwei sehr prominente Fussball-Grössen sitzen.
Rückkehr von Ricardo Rodriguez?
Canepa: «Es ist so, dass wir immer wieder Kontakt zu ehemaligen FCZlern haben. Auch wenn die Rückkehr kurzfristig kein Thema ist. ich höre immer wieder die Botschaften, dass Spieler wieder zurückkommen wollen. Nichts ist ausgeschlossen.»
Cisullo: «Reden kann man viel»
«Der Entscheid, dass wir die strategische Auslegung angehen wollen, ist ein Highlight. Und das haben wir im allerersten Gespräch angetönt. Reden kann man viel, aber wir wollten umsetzen. Es ist kein Sprint, es ist ein Halb-Marathon. Das will man überlegt, fundiert und langfristig machen.»
Was bringt der Beirat?
«Es ist nicht die Idee, dass er einfach «drischnorret». Wir wollen ein Gefäss haben mit viel Kompetenz. Die Leute sind auf ihrem Spezialgebiet Koryphäen. Für mich ist das eine riesige Chance, Zweitmeinungen einholen zu können. Operativ haben sie keine Kompetenz und ich glaube auch nicht, dass sie uns «drischnorret.» Cisullo: «Keiner von denen hat es nötig, sich zu profilieren. Wäre die Bedingung gewesen, operativ mitzuwirken, hätte keiner von ihnen zugseagt.»
Canepa: «Wenn das Profil passt, holen wir ihn»
«Ich schliesse nicht aus, dass wir noch jemanden holen. Aber es geht nur um Qualität. Wir haben auf allen Positionen sehr viele junge Talente. Wenn es die Möglichkeit gibt, jemanden zu holen, der ins Profil passt, dann holen wir ihn.»
Canepas Beurteilung des Sportlichen
«Es ist so oder so schwierig. Alle sind so nahe zusammen, jeder schlägt jeden. Europacup ist das Ziel von allen. Es ist nicht unmöglich. Die Leistung gegen Servette hat fussballerisch Leistung nach oben, aber ich habe selten ein Team gesehen, das so gekämpft hat und füreinander gerannt ist. Wenn wir das Fussballerische noch weiterentwickeln können, kann der FCZ eine wichtige Rolle spielen.»
Interessenkonflikte wegen Malenovic?
«Es gibt zwei Fälle, die von sich aus gekommen sind und sich neu orientieren wollten. Andere Mitarbeiter, die über ihn gekommen sind, sind zu 100 FCZ-loyal. Wir haben ja diese Leute auch «getestet» und die sind hervorragend.»
Wie ist der FCZ auf Mangiarratti gekommen?
«Er hat in seiner Vergangenheit schon ähnliche Funktionen gehabt. Er war bei YB im Nachwuchsbereich. Bei Chiasso war er Sportchef. Aber wir brauchen nicht einen Sportchef im engen Sinn. Wir brauchen jemanden, der im Nachwuchs- und Profifussball Erfahrung hat. Der technische Direktor muss auch gut mit dem Cheftrainer zusammenarbeiten können. Wir haben mit Alessandro einen, der weiss, was geht und was nicht geht, weil er selbst als Cheftrainer gearbeitet hat. Ich habe die beiden zusammengebracht und die harmonieren zu 100 Prozent. Er braucht die Empathie, um mit dem Cheftrainer umzugehen.»
Canepa und Cisullo schon seit langem im Austausch
«Wir sind seit fast zwei Monaten tagtäglich im Austausch. Diesen Entscheid haben wir auch zusammen getroffen und dann ist es auch richtig, dass wir den zusammen kommunizieren.»
Wie sieht der finanzielle Aspekt aus, welche Rolle hat der gespielt?
«Wir wollen die Zukunft organisieren. Man braucht finanzielle Mittel. In der Schweiz ist es verdammt schwierig, den Klub selber finanzieren zu lassen. Du brauchst Transfers, also brauchst du sportlichen Erfolg. Und um diese Chancen zu vergrössern, brauchst du ein finanzielles Polster. Wir wollen Leute gewinnen, sich beim FCZ zu engagieren, um die finanzielle Basis zu haben um den nächsten Schritt zu machen.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
20
18
43
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
20
6
31
6
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
20
-11
17
12
FC Winterthur
19
-29
10