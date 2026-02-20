Alle Statistiken sprechen für einen direkten Abstieg des FC Winterthur. In einer Tabelle aber liegt der FCW acht Punkte vor dem letzten Platz. Das Winti-Inside.

Winterthur empfängt Thun am 21. Februar in der Schützenwiese

Nur 2 von 12 Heimspielen gewann Winterthur in dieser Saison

FCW kassierte bereits 72 Gegentore in der Saison 2025/26

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Das Basler Buhlen um Andrin Hunziker. Der hat beim FCB noch einen Vertrag bis Juni 2027, weil die Bebbi es aber verpasst haben, eine Rückholklausel in den Leihkontrakt mit Winti zu schreiben, wird der 22-Jährige die Saison auf der Schützenwiese beenden. An Hunziker scheint die ganze Sache nicht spurlos vorbei gegangen zu sein, seit Anfang Februar wartet der Top-Torschütze des Tabellenletzten auf einen Treffer. Stattdessen gabs in den letzten zwei Spielen zwei Gelbe Karten.

Die grosse Frage

Wird die Schützi wieder zur Festung? In den vergangenen Jahren war die Schützenwiese für zig Super-Ligsiten ein unangenehmes Pflaster, in dieser Spielzeit aber leiden die Eulachstädter unter einer heftigen Heimschwäche. Bloss zwei von zwölf Spielen konnte der FCW zuhause gewinnen. Blöd, dass am Samstag mit Thun die auswärtsstärkste Mannschaft der Liga gastiert.

Gesagt ist gesagt

«Aufgeben ist keine Option!», sagt Patrick Rahmen. Nur: das 1:6 in Bern und das 1:5 gegen den FCSG lesen sich wie ein kurz vor dem Ende stehendes Tennisspiel. Insgesamt kassierte der FCW in dieser Saison schon 72 Gegentore. Wer hinten nicht ganz dicht ist, der steigt am Ende ab. Ob Rahmen, der ein Verfechter der offensiven Spielweise ist, defensive Lösungen finden wird?

Mögliche Aufstellung

Kapino; Citherlet, Arnold, Durrer; Cueni; Sidler, Jankewitz, Schneider, Smith; Golliard, Hunziker.

Wer fehlt?

Dansoko, Diaby, Lüthi, Momoh, Stillhart (alle verletzt). Kasami, Sidler, Ulrich (alle fraglich).

Neben dem Platz

Der Schützenacker sorgte vor und nach dem Spiel gegen den FCSG für Diskussionen. Der Zustand des Rasens ist, man kann es nicht anders sagen, miserabel. In den beiden Strafräumen könnte man Schlammcatchen. Und auch an der Seitenlinie ist mehr Braun als Grün zu sehen. Die Frage wird sein, wie die Stadt Winterthur das Spielfeld wieder Super-League-tauglich machen will.

Hast du gewusst, dass...

... der FC Winterthur in der Tabelle, die nur Schweizer Torschützen berücksichtigt, auf dem achten Platz liegt? 27 Zähler hätte der FCW, wenn nur Tore von Schweizern zählen würden. Auf dem letzten Rang liegt Servette mit 19 Punkten, auf Platz 1, wie könnte es anders sein, der FC Thun mit deren 60.

Aufgepasst auf

Randy Schneider. Der Mittelfeldspieler steht vor seinem 100. Super-League-Spiel. 85 hat er für den FCW absolviert, 14 für den FCSG. Gegen seinen Ex-Klub ist der Schaffhauser noch einer der wenigen, der sich gegen das Fiasko aufzulehnen versucht.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 25 Runden*:

Kapino 3,8 Kasami 3,8 Zuffi 3,8

*Berücksichtigt sind Spieler mit mehr als einer Bewertung.

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Hüseyin Sanli (31) ist für das Spiel in Winterthur eingeteilt. Der junge Schiedsrichter gibt somit sein Super-League-Debüt, in der Challenge League hat er bisher 41 Spiele auf dem Buckel.

Der Gegner

Thun-Leader Bertone vor Einsatz auf Nadeln – aus einem schönen Grund. Hier gehts zum Thun-Inside.

26 Runde

Sa., Servette – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Thun, 18 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Sion – YB, 14 Uhr

So., Luzern – Basel, 16.30 Uhr

So., Lugano – Lausanne, 16.30 Uhr

