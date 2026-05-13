Nach der Niederlage gegen St. Gallen ärgert sich Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti über einen umstrittenen Penaltyentscheid – und nimmt dabei auch das Schiedsrichtergespann deutlich in die Kritik. Hier kommt das Lugano-Inside.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die News der Woche

Vor dem Spiel gegen St. Gallen hat Lugano die Trennung von vier Spielern bekanntgegeben. Unter anderem von Mohamed Mahmoud (26) und Hicham Mahou (26). Zwei Spieler, die Mattia Croci-Torti (44) enorm schätzt. «Wir haben vor einem Jahr alles getan, um seinen Vertrag zu verlängern. Er hatte andere Ideen im Kopf», so der Trainer über den Erstgenannten. Und zu Mahou, der viel verletzt war? «Seine vielen Verletzungen haben ihn eingeschränkt. Es ist aber auch immer eine Niederlage des Trainers, wenn ein Spieler nicht so performt, wie man sich das zu Beginn wünscht.»

Die grosse Frage

Sichert sich Lugano am Donnerstag ein Europacup-Ticket? Noch sind die Tessiner nicht für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert. Ein Sieg gegen Sion reicht allerdings und man könnte mindestens für die Conference League planen.

Gesagt ist gesagt

«Mit diesem Schiri-Gespann kann man nicht reden», poltert Mattia Croci-Torti nach der Niederlage gegen FC St. Gallen. Auslöser seines Ärgers ist der Penaltypfiff von Schiedsrichter Alessandro Dudic zugunsten der Ostschweizer. Das geahndete Handspiel von Hannes Delcroix kann der Lugano-Coach nicht nachvollziehen. «Diese Regel muss mir irgendwann einmal jemand erklären», sagt er an der Pressekonferenz.

Trotz seines Frusts betont Croci-Torti aber auch, dass die Niederlage nicht allein auf die Schiedsrichterentscheidungen zurückzuführen sei. «Ich habe den Mut, Dinge anzusprechen, wenn ich nicht zufrieden bin. Und manchmal ist es richtig zu sagen, wenn man sich in einer Situation nicht wohlgefühlt hat», erklärt er. Und weiter: «Meiner Meinung nach herrschten in den letzten Minuten auf dem Platz Chaos und Unruhe.»

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti, Mahmoud, Grgic, Bislimi, Cimignani; Behrens, Koutsias.

Wer fehlt?

Gesperrt: Salzarulo (Assistenztrainer), Mahou, Steffen.

Verletzt: Cassano, Dos Santos, Marques

Neben dem Platz

Diese Woche fand in Zürich das «Handelszeitung Business & Football Summit» statt – mitorganisiert unter anderem vom FC Lugano. Zu den prominenten Gästen gehörte auch die deutsche Goalie-Legende Oliver Kahn. In einem Talk erklärte Kahn, wie wichtig es sei, sich nicht zu stark an Niederlagen und Misserfolgen festzuklammern. Oft werde vor allem analysiert, was nicht funktioniert habe, während Erfolge fast schon als selbstverständlich betrachtet würden. Gerade Siege müssten laut Kahn aber besonders genau analysiert werden – weil daraus Vertrauen, Konstanz und letztlich neue Spitzenleistungen entstehen.

Hast du gewusst, dass...

... Lugano seit vier Super-League-Auswärtsspielen ungeschlagen (2 Siege, 2 Unentschieden) ist? Die letzten beiden Partien haben die Bianconeri sogar gewonnen. Drei Auswärtssiege in Folge gelangen den Tessinern zuletzt im März 2024.

Aufgepasst auf

Kevin Behrens. Gegen St. Gallen präsentierte er sich mit Cornrows. So auffällig wie seine Frisur war seine Leistung auf dem Platz in den letzten drei Monaten aber nicht. Nur ein Tor gelang ihm in dieser Zeit. Nach einem starken Herbst/Winter ist das viel zu wenig. Ob er gegen Sion wieder mit Toreschiessen auffällt? Einfach wird das Unterfangen nicht. Sion hat die beste Defensive der Liga.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 36 Runden:

Delcroix 4,5 Grgic 4,4 Von Ballmoos 4,3

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Mirel Turkes.

VAR: Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Wie gross ist das Selbstvertrauen im Wallis nach den fünf Zu-Null-Siegen in Serie? Hier erscheint das Sion-Inside.

37 Runde

Di., GC – Winterthur 3:2

Di., Luzern – FCZ 1:0

Di., Servette – Lausanne 2:0

Do., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr

Do., Thun – YB, 16.30 Uhr

Do., Sion – Lugano, 16.30 Uhr

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