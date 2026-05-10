Stefan Kreis Reporter Fussball

Dieser Fehlschuss darf in keinem Jahresrückblick fehlen! Antonios Papadopoulos setzt den Ball in der ersten Halbzeit erst an den Pfosten, ehe er den Nachschuss völlig frei am verwaisten Tor vorbeimurmelt. «Ärgerlich» sei das, so der Lugano-Grieche. Und weil er auch defensiv nicht in die Zweikämpfe kommt, ist er der schlechteste Spieler auf dem Platz. Auch der teuerste Spieler auf dem Rasen, Mattia Zanotti, erwischt keinen guten Tag, dasselbe gilt für seinen Kollegen auf der linken Aussenbahn, Yanis Cimignani. Und weil auch Anto Grgic, für gewöhnlich der Chef auf dem Platz, wenig Einfluss hat, gehen die Luganesi am Ende als Verlierer vom Feld.

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Hinweis: Yanis Cimignani bis 69., Kevin Behrens bis 69., Lukas Mai bis 78., Hadj Mahmoud bis 78., Anto Grgic bis 86. – Ezgjan Alioski ab 69., Georgios Koutsias ab 69., Hicham Mahou ab 78., Mattia Bottani ab 78., Elias Pihlström ab 86. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCSG-Spieler abgeschnitten

Der FCSG muss im Cornaredo zig Widerstände überwinden. Erst verlieren die Espen mit Nino Weibel ihren linken Aussenläufer, dann muss zur Pause auch noch Abwehrchef Jozo Stanic vom Feld. Von einer Willensleistung spricht Coach Enrico Maassen hinterher. Er selbst hat grossen Anteil am Sieg. Weil er Mihailo Stevanovic auf der ungewohnten linken Aussenbahn bringt und den Ausgleich einwechselt. Joel Ruiz, der zur Pause kommt, hat zwar zu Beginn viel Mühe, fängt sich aber gegen Ende des Spiels. Bester Spieler auf dem Platz ist Lukas Görtler, der im Regen aufblüht. Vom «Fritz-Walter-Wetter» spricht der FCSG-Captain hinterher. Und davon, dass er es liebe, bei solchen Bedingungen zu spielen.

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Hinweis: Nino Weibel bis 32., Jozo Stanic bis 46., Alessandro Vogt bis 46., Aliou Baldé bis 84., Lukas Daschner bis 90. – Diego Besio ab 32., Joel Ruiz ab 46., Mihailo Stevanovic ab 46., Nevio Scherrer ab 84. (zu kurz für eine Bewertung), Betim Fazliji ab 90. (zu kurz für eine Bewertung).

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