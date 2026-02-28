Mattia Croci-Torti trifft auf GC – in Zürich hatte er einst zusammen mit Stephan Lichtsteiner eine WG. Vergangenheit ist auch Luganos Ousmane Doumbia – in einem Interview macht der Ivorer aber nochmals den Link zurück. Das Lugano-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das sind die ersten Ticket-Zahlen für die neue Arena

Aufgefallen: Ousmane Doumbias Interview

Croci-Torti spielt gegen seinen Ex-(Nachwuchs)-Klub War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die News der Woche

Im Tessin steigt die Vorfreude. Im Mai eröffnet der FC Lugano die neue AIL Arena, die ab der kommenden Saison zur Heimstätte der Bianconeri wird. Entsprechend laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ab diesem Sonntag startet der öffentliche Verkauf der Saisonabos. In den vergangenen fünf Jahren konnte der Klub die Zahl der verkauften Abonnemente von 1126 auf 1714 steigern – nun rechnet CEO Martin Blaser mit einem weiteren Wachstum. Der Optimismus scheint berechtigt: Bereits Anfang Februar haben 1130 bestehende Saisonkartenbesitzer ihr Abo verlängert.

Die grosse Frage

Setzt Lugano gegen GC seine Ungeschlagenen-Serie fort? Seit 14 Spielen sind die Bianconeri in der Super League ungeschlagen. Weil dazwischen aber eben auch sechs Unentschieden waren, vergrösserte sich der Rückstand auf Leader Thun dennoch massiv.

Gesagt ist gesagt

«Lugano brauchte mich nicht mehr: Ich hatte die Weisheit, das zu erkennen und einen Schritt zurückzutreten», erklärt Ousmane Doumbia in einem Interview mit dem «Corriere del Ticino». Der Mittelfeldspieler hat im letzten Winter Lugano verlassen und ist bei Challenge-League-Klub Yverdon angeheuert. Im Tessin war er zuletzt nicht mehr Stammspieler. Trotzdem will der einstige FCZ-Meisterheld klarstellen: «Ich habe meine Mission bei Lugano nicht verfehlt.»

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Mögliche Aufstellung

Saipi; Papadopoulos, Mai, Kelvin; Zanotti, Grgic, Bislimi, Cimignani; Dos Santos, Steffen; Koutsias.

Wer fehlt?

Cassano, Delcroix, Marques (alle verletzt).

Neben dem Platz

Winterneuzugang Hannes Delcroix (26), der im Sommer mit Haiti an die WM will, steht nach seiner Muskelverletzung kurz vor seinem Comeback. Am letzten Wochenende gegen Lausanne konnte er zwar nicht mittun, im Stadio Cornaredo war er trotzdem anwesend. Dabei kam es zu einer emotionalen Begegnung zwischen ihm und drei Kindern aus seinem Heimatland Haiti, die von einer Tessiner Familie adoptiert wurden. Der Lugano-Verteidiger begrüsste die Kinder persönlich im Stadion und schenkte ihnen ein signiertes Trikot.

Hast du gewusst, dass …

… Trainer Mattia Croci-Torti einst in der Jugendabteilung von GC spielte? Damals wohnte er ausserdem in einer WG zusammen mit FCB-Coach Stephan Lichtsteiner.

Aufgepasst auf

Yanis Cimignani. Muss der französische Offensivspieler erneut eine etwas defensivere Rolle annehmen? Eigentlich hätte Linksverteidiger Marques zurück sein sollen, weshalb Cimignani wohl nach vorne gerückt wäre, doch Marques ist nun schon wieder verletzt gemeldet.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 26 Runden:

Grgic 4,4 Kelvin 4,3 Von Ballmoos 4,3

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Marijan Drmic.

Der Gegner

Es brodelt bei GC auch neben dem Platz. Planen die Fans den nächsten Aufstand? Hier gehts zum GC-Inside.

27 Runde

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr

Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr

So., Lausanne – Basel, 14 Uhr

So., GC – Lugano, 16.30 Uhr

So., YB – FCZ, 16.30 Uhr