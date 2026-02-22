DE
Lugano-Noten
Das Tessiner Mittelfeld überzeugt

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten vom 2:1 von Lugano gegen Lausanne.
Publiziert: vor 20 Minuten
Lugano kehrt zum Siegen zurück.
Tim GuilleminRedaktor Sport

Ein Tor und eine Vorlage für Renato Steffen, der zwar kein grossartiges Spiel gemacht hat, aber entscheidend war und die grosse Schwäche von Lausanne – die Tiefe – gut genutzt hat. Anto Grgic begeisterte im Mittelfeld mit seiner Spielübersicht und seiner Technik. Seine Vorlage zum 1:0 war grossartig. Auch Daniel Dos Santos zeigte im Mittelfeld eine gute Leistung, auch wenn er sich durch das Ausziehen seines Trikots nach dem Tor eine sehr dumme Gelbe Karte einhandelte. Der rechte Aussenverteidiger Mattia Zanotti war der einzige Tessiner, der an diesem Sonntag wirklich Schwierigkeiten hatte.

Hinweis: 71. Carbone für Mai, 71. Mahmoud für Dos Santos, 81. Brault-Guillard für Zanotti, 81. Bottani für Steffen, 86. Alioski für Cimignani (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Bei Lausanne-Sport waren die besten Spieler die Einwechselspieler, darunter erneut Omar Janneh. Der spanische Stürmer zeigte sich sofort gefährlich, im Gegensatz zu denen, die das Spiel begonnen hatten. LS war in der ersten Halbzeit wirklich ungenügend, wie beispielsweise Beyatt Lekoueiry, der unscheinbar wirkte. Aber überraschenderweis auch Jamie Roche, der sonst sehr konstant spielt. Der schwedische Rechtsverteidiger Theo Bergvall lieferte sein schlechtestes Spiel seit seiner Ankunft in Lausanne in diesem Winter.

Hinweis: 46. Custodio für Roche, 64. Kana-Biyik für Lekoueiry, 64, Kone für Bergvall, 64. Janneh für Traoré, 79. Ajdini für Diakité (zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

