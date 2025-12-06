Warum Winterthur für FCB-Trainer Magnin gerade recht kommt

Nach vier Ligaspielen ohne Sieg braucht Ludovic Magnin (46) auswärts gegen Winterthur dringend einen Vollerfolg. Dabei muss er sich aber vor einem Ex-FCB-Stürmer in Acht nehmen.

Nach der richtig biederen ersten Halbzeit gegen Promotion-League-Klub Grand-Saconnex (3:1) steht FCB-Trainer Ludovic Magnin (46) weiter unter Druck. Nach zuletzt vier sieglosen Ligaspielen, in denen die Basler nur einen einzigen Treffer erzielten, muss bei Winterthur zwingend ein Sieg her. Am besten gleich ein deutlicher. Zuletzt hat das gegen das Schlusslicht ganz gut geklappt. Die letzten vier Duelle hat der FCB mit einem Gesamtskore von 16:1 alle für sich entschieden.

Die grosse Frage

Kehrt Xherdan Shaqiri in die Startelf zurück? Nachdem der FCB-Captain im Cup 90 Minuten geschont wurde, könnte er gegen Lieblingsgegner Winterthur (5 Spiele, 11 Skorerpunkte) wieder ins Team zurückkehren. Dafür dürften nach dem schwachen Cup-Auftritt einige andere Spieler wieder eine Pause bekommen. Magnin zeigte sich nach dem Einzug in den Viertelfinal mit dem Auftritt von einigen Spielern unzufrieden, ohne dabei auf Namen einzugehen. «Wenn du im Fussball eine Chance bekommst, musst du sie nutzen», so der FCB-Trainer.

Gesagt ist gesagt

«Mir ist wichtig, dass wenn eine Kabinentüre zu ist, die auch zu bleibt», sagt Ludovic Magnin über seine Halbzeitansprache im Cup-Achtelfinal gegen Grand-Saconnex. Neben dem FCB-Trainer richtete in der Pause auch Sportchef Daniel Stucki einige deutliche Worte an die Mannschaft. Während Magnin nicht auf die Details eingehen möchte, lässt Verteidiger Adrian Barisic durchblicken, um was es dabei ging ...

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Barisic, Daniliuc, Schmid; Metinho, Leroy; Traoré, Shaqiri, Salah; Otele.

Wer fehlt?

Hinter dem angeschlagenen Albian Ajeti steht ein Fragezeichen. «50:50 für mich», so Magnin über Einsatzchancen gegen Winterthur. Der gegen Grand-Sacconex geschonte Tsuenmoto steht genau wie der wiedergenesene Abwehrchef Flavius Daniliuc wieder zur Verfügung.

Neben dem Platz

Der letzte Basler Europacup-Auftritt des Jahres steht mit dem Heimspiel am Donnerstag gegen Aston Villa erst noch an. Die Planung für das Gastspiel Ende Januar in Salzburg läuft auf der Geschäftsstelle aber dennoch bereits auf Hochtouren. Aufgrund des begrenzten Ticketkontingents und der hohen Nachfrage bittet der Klub alle interessierten Fans, sich auf einer Liste einzutragen. Sämtliche Infos dazu gibt es auf der FCB-Website.

Hast du gewusst, dass ...

... Winterthurs 42 Gegentore nach den ersten 15 Saisonspielen ein neuer Super-League-Negativrekord sind? Damit wurden die 40 Gegentore der AC Bellinzona zu diesem Zeitpunkt in der Saison 2009/10 abgelöst. Der ideale Gegner für den FCB, um seine Ladehemmungen zu beheben?

Aufgepasst auf

Andrin Hunziker! Die FCB-Leihgabe kommt bei Winterthur immer besser in Tritt. Der Topskorer des Schlusslichts steht inzwischen bei vier Saisontoren. Das sind gleich viele Ligatreffer wie Albian Ajeti, Moritz Broschinski, Ibrahim Salah, Marin Soticek und Jeremy Agbonifo zusammen auf dem Konto haben. Besonders beeindruckend: Für seine vier Tore hat der Baselbieter nur Chancen mit einem Expected-Goals-Wert von 2,61 benötigt. Eine Effizienz, der die Basler Offensivstars seit Wochen hinterherhinken. «In Spielen gegen deinen Ex-Klub bist du immer besonders motiviert», warnt Magnin vor Hunziker.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 15 Runden:

Hitz 4,3 Daniliuc, Schmid, Barisic, Leroy 4,2 Metinho, Zé 4,0

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Warum Winterthur-Trainer Patrick Rahmen vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub ein Training verpasst hat, liest du im Winterthur-Inside.

