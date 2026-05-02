DE
FR
Abonnieren

Am Sonntag alles vorbei?
YB sagt seinen Fans sorry

Am Sonntag kann für YB alles vorbei sein. Europa ist nämlich dann futsch, wenn Sion gewinnt und YB in Lugano nicht. Da dankt der Klub schon mal seinen Fans vorsorglich – und sagt quasi sorry für die miesen Leistungen.
Publiziert: 02.05.2026 um 12:40 Uhr
Kommentieren
1/6
Loris Benito kehrt nach einer Gelbsperre ins Team zurück und soll auch in der Innenverteidigung so dynamisch sein wie hier gegen Basels Nicolas Vouilloz.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • YB droht das Europa-Aus falls Sion gewinnt und YB verliert
  • Timmermahn-Sondertrikot unterstützt missbrauchte Frauen und Kinder in Kriegsgebieten
  • YB-Kapitän Benito spielte 813 vertikale Pässe in dieser Saison
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Die News der Woche

Kann man sagen, dass die Woche für YB-Fans gut begonnen hat? Immerhin beginnt sie für sie mit einer Art Entschuldigung. Und eine solche ist nicht selbstverständlich. Doch am Montag zeigt sich der Klub bemüssigt, den Anhängern ganz speziell Danke zu sagen. In einem kurzen Communiqué mit dem Titel «Danke! Nüt isch säubverständlich» heisst es: «Wir wissen, dass die Leistungen aktuell nicht den Erwartungen entsprechen, und das tut weh! Danke, dass ihr trotzdem immer hinter uns steht. Zäme dür dick und dünn. YBFOREVER.» Ein kurzes Statement, das aufzeigt, welch gewaltigen Schmerz das sich anbahnende Desaster des Verpassens eines europäischen Platzes den Besitzern und Bossen zufügt …

Die grosse Frage

Geht am Sonntag für YB die Saison vorzeitig zu Ende? Indem nämlich ein europäischer Platz drei Runden vor Schluss nicht mehr erreichbar ist. Das ist dann mathematisch der Fall, wenn Sion um 14 Uhr in St. Gallen gewinnt und YB zweieinhalb Stunden später in Lugano verliert. Doch auch bei einem Remis der Berner wäre Platz vier wegen des um 14 Tore besseren Torverhältnisses nach menschlichem Ermessen nicht mehr erreichbar.

Gesagt ist gesagt

Goalie Marvin Keller mochte nach dem 1:2 gegen St. Gallen noch kein Saisonfazit ziehen, als er sagte: «Die Saison ist noch nicht ganz vorbei. Klar ist: Die Niederlage gegen St. Gallen war ein herber Dämpfer im Kampf um die europäischen Plätze. Aber wir haben noch vier Spiele. Da lohnt es sich nicht, enttäuscht zu sein in diesen Matches. Jetzt geben wir Vollgas und schauen, was dann herauskommt.»

Mehr zu YB und zur Liga
YB spielt die schlechteste Saison seit 13 Jahren
Mit Video
Seoane-Statue bröckelt
YB spielt die schlechteste Saison seit 13 Jahren
Mehrheit der YB-Spieler ungenügend
Noten gegen St. Gallen
Mehrheit der YB-Spieler ungenügend
«Mir egal, ob es dort eine Party gibt oder nicht»
Mit Video
YB zeigt kein Mitleid mit Thun
«Mir egal, ob es dort eine Party gibt oder nicht»
Alles andere als drei Punkte ist für YB nutzlos
YB-Inside
Comeback von Jaouen Hadjam?
Alles andere als 3 Punkte ist nutzlos
GC hat einen neuen Trainer gefunden
Mit Video
Exklusiv
Alter Weggefährte von Sutter
GC hat einen neuen Trainer gefunden
Bittere Diagnose von Verteidiger Montolio ist da
Thun-Inside
Gegen Lugano schwer verletzt
Bittere Diagnose von Verteidiger Montolio ist da
«Der FCZ macht sich zur Lachnummer»
Mit Video
Kommentar
Unnötige Goalie-Rochade
«Der FCZ macht sich zur Lachnummer»
Wieder Goaliewechsel! FCZ-Bernegger erklärt Rolle rückwärts
Mit Video
Huber zurück, Brecher draussen
Wieder Goaliewechsel! FCZ-Bernegger erklärt Rolle rückwärts
Wer bei Sion unverkäuflich ist und wen man verpflichten will
CC spricht über Kaderpläne
Wer bei Sion unverkäuflich ist und wen man verpflichten will
So plant der FCZ die neue Saison
So plant der FCZ den Umbruch
Sieben Verträge laufen aus, Youngster sind heiss begehrt

Mögliche Aufstellung

Keller; Janko, Wüthrich, Benito, Hadjam; Fernandes, Gigovic; Virginius, Sanches, Monteiro; Essende.

Wer fehlt?

Es fehlen der gesperrte Lauper sowie die verletzten Fassnacht, Andrews und Conte.

Neben dem Platz

YB bringt ein vom Künstler Timmermahn gestaltetes Sondertrikot auf den Markt. Es wird aus zwei Gründen einzigartig sein: Zum Ersten, weil der Künstler und YB-Anhänger im März verstorben ist. Das Shirt ist also eine Art Fan-Vermächtnis. Timmermahn hatte es im Rahmen des Projekts «YB Art» entworfen. Ein Wettbewerb mit rund 200 Teilnehmenden, den der mit 83 Jahren verstorbene Maler, Autor und Theatermacher, der am liebsten Tiere mit grossen Augen malte, gewann. Zweitens, weil das Trikot an ein Leopardenfell erinnert. Es kann vorbestellt werden und wird im Mai ausgeliefert. Der Erlös kommt Amnesty International zugute, um missbrauchte Frauen und Kinder in Kriegsgebieten zu unterstützen.

INSTAGRAM

Hast du gewusst, dass...

…YB und Lugano die einzigen beiden Teams sind, die sich in allen drei bisherigen Saisons seit der Liga-Aufstockung für die Championship Group qualifiziert haben?

…YB schon zum zweiten Mal in dieser Spielzeit in vier Matches in Folge sieglos ist?

Aufgepasst auf

YB-Captain Loris Benito. Dieser kehrt nach einer Sperre zurück. Aber auch Jaouen Hadjam ist für einen Einsatz von Beginn weg auf hinten links bereit, wo ihn der Aargauer während dessen Verletzungsabsenz vertreten hatte. So wird Benito für den gesperrten Sandro Lauper in die Innenverteidigung zurückkehren. Die Kombi Gregory Wüthrich/Benito hatte in Sachen Gegentore zuletzt schlecht funktioniert. Spannende Zahlen zum YB-Spielführer: Benito hat in dieser Saison die meisten vertikalen Pässe gespielt (813). Zudem ist er der Verteidiger mit den meisten Pässen in die gegnerische Hälfte (903) sowie den meisten Pässen aus dem Angriffsdrittel (273).

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 34 Runden:

  1. Sanches 4,2
  2. Keller 4,1
  3. Hadjam 3,9

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Ref ist Johannes von Mandach. Der VAR heisst Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Lugano-Trainer Croci-Torti gibt einen interessanten Einblick. Er habe während des Lugano-Spiels in Thun vor dem Penalty ein schlechtes Gefühl gehabt, dass die lange Grgic-Serie reisse – dann schoss Alioski. Mehr dazu im Lugano-Inside, das hier erscheint.

35

Runde

Sa., Lausanne – Luzern, 18 Uhr
Sa., Winterthur – FCZ, 18 Uhr
Sa., Basel – Thun, 20.30 Uhr
So., St. Gallen – Sion, 14 Uhr
So., GC – Servette, 16.30 Uhr
So., Lugano – YB, 16.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys