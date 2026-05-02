Am Sonntag kann für YB alles vorbei sein. Europa ist nämlich dann futsch, wenn Sion gewinnt und YB in Lugano nicht. Da dankt der Klub schon mal seinen Fans vorsorglich – und sagt quasi sorry für die miesen Leistungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft YB droht das Europa-Aus falls Sion gewinnt und YB verliert

Timmermahn-Sondertrikot unterstützt missbrauchte Frauen und Kinder in Kriegsgebieten

YB-Kapitän Benito spielte 813 vertikale Pässe in dieser Saison

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Kann man sagen, dass die Woche für YB-Fans gut begonnen hat? Immerhin beginnt sie für sie mit einer Art Entschuldigung. Und eine solche ist nicht selbstverständlich. Doch am Montag zeigt sich der Klub bemüssigt, den Anhängern ganz speziell Danke zu sagen. In einem kurzen Communiqué mit dem Titel «Danke! Nüt isch säubverständlich» heisst es: «Wir wissen, dass die Leistungen aktuell nicht den Erwartungen entsprechen, und das tut weh! Danke, dass ihr trotzdem immer hinter uns steht. Zäme dür dick und dünn. YBFOREVER.» Ein kurzes Statement, das aufzeigt, welch gewaltigen Schmerz das sich anbahnende Desaster des Verpassens eines europäischen Platzes den Besitzern und Bossen zufügt …

Die grosse Frage

Geht am Sonntag für YB die Saison vorzeitig zu Ende? Indem nämlich ein europäischer Platz drei Runden vor Schluss nicht mehr erreichbar ist. Das ist dann mathematisch der Fall, wenn Sion um 14 Uhr in St. Gallen gewinnt und YB zweieinhalb Stunden später in Lugano verliert. Doch auch bei einem Remis der Berner wäre Platz vier wegen des um 14 Tore besseren Torverhältnisses nach menschlichem Ermessen nicht mehr erreichbar.

Gesagt ist gesagt

Goalie Marvin Keller mochte nach dem 1:2 gegen St. Gallen noch kein Saisonfazit ziehen, als er sagte: «Die Saison ist noch nicht ganz vorbei. Klar ist: Die Niederlage gegen St. Gallen war ein herber Dämpfer im Kampf um die europäischen Plätze. Aber wir haben noch vier Spiele. Da lohnt es sich nicht, enttäuscht zu sein in diesen Matches. Jetzt geben wir Vollgas und schauen, was dann herauskommt.»

Mögliche Aufstellung

Keller; Janko, Wüthrich, Benito, Hadjam; Fernandes, Gigovic; Virginius, Sanches, Monteiro; Essende.

Wer fehlt?

Es fehlen der gesperrte Lauper sowie die verletzten Fassnacht, Andrews und Conte.

Neben dem Platz

YB bringt ein vom Künstler Timmermahn gestaltetes Sondertrikot auf den Markt. Es wird aus zwei Gründen einzigartig sein: Zum Ersten, weil der Künstler und YB-Anhänger im März verstorben ist. Das Shirt ist also eine Art Fan-Vermächtnis. Timmermahn hatte es im Rahmen des Projekts «YB Art» entworfen. Ein Wettbewerb mit rund 200 Teilnehmenden, den der mit 83 Jahren verstorbene Maler, Autor und Theatermacher, der am liebsten Tiere mit grossen Augen malte, gewann. Zweitens, weil das Trikot an ein Leopardenfell erinnert. Es kann vorbestellt werden und wird im Mai ausgeliefert. Der Erlös kommt Amnesty International zugute, um missbrauchte Frauen und Kinder in Kriegsgebieten zu unterstützen.

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Hast du gewusst, dass...

…YB und Lugano die einzigen beiden Teams sind, die sich in allen drei bisherigen Saisons seit der Liga-Aufstockung für die Championship Group qualifiziert haben?

…YB schon zum zweiten Mal in dieser Spielzeit in vier Matches in Folge sieglos ist?

Aufgepasst auf

YB-Captain Loris Benito. Dieser kehrt nach einer Sperre zurück. Aber auch Jaouen Hadjam ist für einen Einsatz von Beginn weg auf hinten links bereit, wo ihn der Aargauer während dessen Verletzungsabsenz vertreten hatte. So wird Benito für den gesperrten Sandro Lauper in die Innenverteidigung zurückkehren. Die Kombi Gregory Wüthrich/Benito hatte in Sachen Gegentore zuletzt schlecht funktioniert. Spannende Zahlen zum YB-Spielführer: Benito hat in dieser Saison die meisten vertikalen Pässe gespielt (813). Zudem ist er der Verteidiger mit den meisten Pässen in die gegnerische Hälfte (903) sowie den meisten Pässen aus dem Angriffsdrittel (273).

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 34 Runden:

Sanches 4,2 Keller 4,1 Hadjam 3,9

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Ref ist Johannes von Mandach. Der VAR heisst Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Lugano-Trainer Croci-Torti gibt einen interessanten Einblick. Er habe während des Lugano-Spiels in Thun vor dem Penalty ein schlechtes Gefühl gehabt, dass die lange Grgic-Serie reisse – dann schoss Alioski. Mehr dazu im Lugano-Inside, das hier erscheint.

35 Runde

Sa., Lausanne – Luzern, 18 Uhr

Sa., Winterthur – FCZ, 18 Uhr

Sa., Basel – Thun, 20.30 Uhr

So., St. Gallen – Sion, 14 Uhr

So., GC – Servette, 16.30 Uhr

So., Lugano – YB, 16.30 Uhr

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