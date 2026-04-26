Alain Kunz Reporter Fussball

Nach der x-ten YB-Enttäuschung in dieser mittlerweile als miserabel zu bezeichnenden Saison ist die Mehrheit der Spieler naturgemäss ungenügend.

Eine fünf sucht man vergebens. Sandro Lauper, der bis dann beste, vergibt sie mit seinem Foul an Scherrer in der Nachspielzeit, das zum Siegtor von Okoroji führt. Auch wenn es nicht ausgeschlossen ist, dass der Abwehrchef zuerst den Ball spielte, das sieht man nicht ganz genau. Aber es war sehr viel Bein dabei.

Genügend sind einige Abwehrspieler, weil die doch sehr wenig zugelassen haben. Das Hands von Wüthrich als penaltyreif zu taxieren, wirkt fragwürdig. Da trifft den Berner keine Schuld. Valery machte seine Sache gegen Baldé ganz gut. Gigovic verrichtete ein enormes Laufpensum. Und Sanches hatte die eine oder andere starke Aktion.

Der Rest: Ungenügend!

Hinweis:

Virginius bis 65., Bukinac bis 71., Bedia bis 71., Monteiro bis 77. und Gigovic bis 77. Minute.

Colley ab 65., Hadjam ab 71., Essende ab 71., Males ab 77. und Pech ab 77. Minute – alle zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

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Und so haben die St.-Gallen-Spieler abgeschnitten

Reichte die tadellos Leistung von Espen-Goalie Lawrence Ati Zigi für eine sechs, also die perfekte Note? Sein Spiel war ja perfekt … Die Antwort ist dennoch: nein. Denn dazu muss mehr als eine Grossparade drin sein wie jene gegen Essende in der 86. Minute. Aber klar: Da hielt Zigi den Punkt fest. Zu diesem Zeitpunkt stand es ja 1:1. Okoroji fügte mit seinem Tor zwei weitere Punkte hinzu. Die restlichen Paraden von Zigi waren hingegen nicht besonders schwierig.

Sehr gut: Rückkehrer Lukas Daschner im zentralen Mittelfeld mit starken Standards. Dann auch Abwehrchef Jozo Stanic und Rechtsverteidiger Colin Kleine-Bekel, gegen den Monteiro praktisch keinen Stich hatte. Und natürlich Okoroji, der Virginius abmeldete und zum gefeierten Man wurde.

Ungenügend: Hugo Vandermersch. Er verpasst den Auskick von YB-Goalie Marvin Keller, der zum 1:1 durch Colley führte.

Hinweis:

Konietzke bis 46., Vogt bis 75., Görtler bis 75., Weibel bis 82. und Baldé bis 89. Minute.

Stevanovic ab 46., Besio ab 75., Fazliji ab 75., Ruiz ab 82. und Scherrer ab 89. Minute – Besio, Fazliji, Ruiz und Scherrer zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

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