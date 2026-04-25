YB steht gegen St. Gallen ultimativ unter Siegzwang. Sonst ist Europa wohl Geschichte. Es ist das Spiel, in welchem der sehr lange Zeit verletzt gewesene Jaouen Hadjam erstmals in diesem Jahr auflaufen könnte.

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Die beste News der Woche für YB ist eigentlich, dass St. Gallen im Cupfinal steht. Und das erst noch gegen Unterligist Stade-Lausanne-Ouchy. Die Espen werden haushoher Favorit sein. YB kann sich deshalb immer noch an einen sehr dünnen Strohhalm klammern, um die Schmach, Ende Saison nicht europäisch zu sein, doch noch abzuwenden. Dazu braucht es Platz vier. Mehr liegt nicht drin, denn Lugano hat neun Punkte Vorsprung auf die Berner. Auch wenn diese den FC Basel und Sion noch überholen würden, werden sie erst am 24. Mai nach dem Schlusspfiff im Cupfinal wissen, ob das reicht für Europa. Dazu muss nämlich St. Gallen gewonnen haben. Und ebendiese formstarken Ostschweizer sind der sonntägliche YB-Gegner. Immerhin gabs als kleinen Mutmacher im Test gegen Xamax am letzten Freitag ein 2:1 dank eines späten Tors von Alan Virginius.

Die grosse Frage

Weiss YB noch, was siegen heisst – und können die Berner den Unentschieden-Fluch brechen? Denn zuletzt gab es bloss drei Remis. Anders ausgedrückt: YB hat in diesen drei Spielen sechs Punkte verloren. In etwa der Rückstand auf den FCB. Die Berner kommen also nicht vom Fleck. Gegen St. Gallen ist es ultimativ: Alles andere als drei Punkte ist nutzlos.

Gesagt ist gesagt

«Unser Ziel muss es sein, fünfmal zu gewinnen. Wir verfügen über die Qualität, um das zu schaffen.» Gezeichnet: Edimilson Fernandes über die nun beginnenden fünf Spiele der Championship Group.

Mögliche Aufstellung

Keller; Valery, Wüthrich, Lauper, Hadjam; Gigovic, Fernandes; Males, Sanches, Monteiro; Bedia.

Wer fehlt?

Benito (gesperrt), Andrews, Fassnacht, Conte (verletzt).

Neben dem Platz

YB ist mit einem eigenen Stand an der BEA vertreten, der grossen Berner Publikumsmesse für Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie. Weil der Hauptschwerpunkt der BEA nach wie vor auf dem lebendigen Kulturerbe Berns liegt, passt YB bestens hinein. Punkten kann der Fussballklub da bestens, derzeit allerdings nur mit der Vergangenheit. Am Freitag war eine Autogrammstunde mit den YB-Männern, am Samstag mit den Frauen. Und am nächsten Donnerstag, 30. April kommt es zu einem Mixed-Autogrammschreiben. Die BEA dauert noch bis 3. Mai.

Hast du gewusst, dass ...

...YB 48 der 82 Duelle mit St. Gallen (21 Unentschieden, 13 Niederlagen) gewonnen hat und damit so oft wie sonst nur gegen Sion. Die Ostschweizer ihrerseits verloren gegen kein anderes Team so oft. Sie könnten jedoch in dieser Saison erstmals drei Siege gegen die Berner realisieren. Und zum zweiten Mal im neuen Wankdorf gewinnen. Die Siegpremiere in dieser Arena begab sich auch in dieser Saison.

Aufgepasst auf

Jaouen Hadjam. Der Franko-Algerier gab im Test gegen Xamax (2:1) ein viertelstündiges Comeback nach seiner Ende 2025 am Afrika-Cup erlittenen Syndesmoseverletzung am linken Sprunggelenk. Ob es ihm bereits in die Startelf reicht, ist allerdings ungewiss. Aber es braucht in jedem Fall einen neuen (und jungen) Linksverteidiger, denn Captain Loris Benito ist gesperrt. Die eine Variante ist Olivier Mambwa (17), der im Test gegen Xamax das 1:0 vorbereitet hat. Es wäre sein sechster Startelfeinsatz. Die andere Möglichkeit ist Stefan Bukinac (20), auch er sehr jung. Bislang konnte der Serbe allerdings nicht überzeugen. Für ihn wäre es der fünfte Startelf-Einsatz.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 33 Runden:

Sanches 4,2 Keller 4,1 Hadjam 3,9

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Der Ref ist Urs Schnyder, VAR ist Mirel Turkes.

Der Gegner

Bei St. Gallen herrscht seit dem Final-Einzug die grosse Cup-Euphorie. Captain Lukas Görtler wird mit Ticketanfragen überschwemmt, die Gemeinde Trübbach kontaktierte den Espen-Leader auf Linkedin. Hier geht es zum Inside.

Die Spiele am Wochenende

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr

Sa., GC – Luzern, 18 Uhr

Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr

So., Basel – Sion, 14 Uhr

So., Servette – Winterthur, 16.30 Uhr

So., YB – St. Gallen, 16.30 Uhr

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