Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Eine Hauptaufgabe gegen Servette? Junior Kadile ausschalten. 5 Tore und 4 Vorlagen hat der Franzose in 7 Spielen erzielt. Den gefährlichen Servettien zu neutralisieren gelingt YB-Rechtsverteidiger Valery in der ersten Halbzeit so gut, dass der Tunesier drauf und dran ist, der beste Spieler der Partie zu werden. Aber dann kommt die zweite Halbzeit. Plötzlich kann sich Kadile entfalten, plötzlich lässt sich Valery von Kadile ausdribbeln. So ist die gute Note dahin.



Valery ist nur ein Exempel der Notenentwicklung von YB. Die ganze Mannschaft lässt in der zweiten Halbzeit nach. Beim Gegentor kommen mehrere Spieler einen Schritt zu spät. Am besten ersichtlich wird das bei Captain Benito, der den 19-jährigen Torschützen Lopes ziehen lässt. Den einzigen Fünfer erhält jener Mann, der aktuell für ein grosses YB-Rätsel sorgt: Chris Bedia. Mit seinem herausgeholten und darauf verwandelten Penalty macht er sich zum alleinigen Torschützenleader der Liga mit 16 Toren. Er bringt Schwung in die Partie. Bleibt er Joker? Das Rätsel würde immer grösser werden. Denn Essende zeigt weiterhin nicht mehr als gute Ansätze.

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Hinweis: Monteiro bis 55., Virginius bis 67., Gigovic bis 67., Wüthrich bis 67., Sanches 77. – Bedia ab 55., Males ab 67. (zu kurz für eine Bewertung)., Pech ab 67. (zu kurz für eine Bewertung)., Bukinac ab 67. (zu kurz für eine Bewertung)., Colley ab 77. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Das Tor zum 1:0 zeigt gut, wer bei Servette die Unterschiedsspieler sind. Stevanovic hat mit dem Hakenpass eine geniale Idee, Kadile bringt als Wirbelwind seine Wichtigkeit für die Genfer ein und schlägt die perfekte Flanke zu Youngster Lopes, der nur noch einnicken muss. Mindestens ein Schlüsselspieler geht bei dieser Aufzählung allerdings vergessen: Timothé Cognat. Seit klar ist, dass der Franzose Servette im Sommer nach sieben Jahren wahrscheinlich verlassen wird, blüht der Franzose wieder auf. Starke Ballsicherheit im Zentrum – und fast das Siegtor in der 84. Minute, als er die Latte trifft.

Weniger gut sind Rouiller, der mit seiner hochriskanten Grätsche im Strafraum den Penalty verschuldet (auch wenn er Bedia nur leicht trifft). Goalie Frick leistet sich zwar keinen Bock, zeigt aber doch mehrere Unsicherheiten, zum Beispiel bei Abschlägen unter Druck. Eine Top-Parade in der 13. Minute packt er allerdings aus – und diese rettet ihm den Vierer. Zu wenig kommt im Sturm von Florian Ayé, der in der Hinrunde top war, sich dann verletzte und jetzt nicht wieder der Alte ist.

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Hinweis: Ishuayed bis 46., Douline bis 77., Ayé bis 77., Mendes bis 86., Kadile bis 91. – Lopes ab 46., Fomba ab 77. (zu kurz für eine Bewertung), Mraz ab 77. (zu kurz für eine Bewertung), Srdanovic ab 86. (zu kurz für eine Bewertung), Njoh ab 91. (zu kurz für eine Bewertung).

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