Nach der aufwühlenden YB-Reise nach England und dem Fan-Skandal steht wieder die Liga an. Und da hat YB einen Lauf. Nächste Destination: Servette am Sonntag (14 Uhr).

Darum gehts Weitere prominente Stimmen zum Fanskandal von Birmingham

So sieht die YB-Lage vor der Rückkehr in die Liga an

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Klar ist es DAS beherrschende Thema diese Woche, das europaweit Schlagzeilen macht: Die wüsten Szenen nach den beiden Toren von Aston-Villa-Star Donyell Malen gegen YB. Fliegende, halbvolle Bierbecher, fliegende Stuhlteile, fliegende Fäuste und eine Platzwunde am Kopf des Holländers. Randale mit der englischen Polizei, die zu zwei als Abschreckung inszenierten Verhaftungen führen. Ein Update aus England folgt am Samstag: Ein 36-jähriger YB-Fan muss wegen der Ausschreitungen zwei Monate ins Gefängnis. Ach ja, Fussball gespielt wurde trotz allem auch: Villa gewinnt durch diese beiden erwähnten Tore 2:1. YB ist lange komplett chancenlos, es könnte durchaus auch 5:0 stehen, kommt dank einer starken Schlussphase dennoch fast noch zum Ausgleich. Doch zu mehr als Joël Monteiros Anschluss reicht es nicht.

Die grosse Frage

Die grosse Frage ist natürlich: Wie bestraft die Uefa YB? Aber diese Frage hat nichts mit dem Servette-Spiel zu tun. Da heisst es vielmehr: Geht der Meisterschaftslauf unter Gerardo Seoane weiter? 4:1 in St. Gallen. 5:0 gegen Winterthur. Die komplett gegenteilige europäische Bilanz mit null Punkten aus zwei Spielen ist da irrelevant.

Gesagt ist gesagt I

«Ich finde es nicht okay, wenn ein gegnerischer Spieler zweimal vor den gegnerischen Fans jubeln geht. Das rechtfertigt aber das Werfen von Gegenständen nicht. (...) Danach kamen sehr viele Faktoren unglücklich zusammen. (...) Es passieren halt manchmal in einer Gruppendynamik Dinge, die man fast nicht steuern kann», sagt Christian Fassnacht bei YB-TV zur Frage nach dem «Unschönen, über das man reden müsse». Immerhin wird die Frage hier gestellt. Bei der Uefa wird das Thema nach bester Trump-Manier totgeschwiegen.

1:22 Blick-Reporter war vor Ort: «YB-Fans sind Wiederholungstäter»

Gesagt ist gesagt II

«Nach den Vorfällen vom Donnerstag muss man konstatieren, dass sich im laufenden Jahr etwas Grundlegendes zu verändern scheint, so unangenehm diese Erkenntnis ist.» YB-Verwaltungrats-Präsident Marcel Brülhart auf die Frage, ob die Einzeltäter-Ausrede der Klubs noch Gültigkeit haben dürfe in Anbetracht der vielen in die Krawalle involvierten YB-Fans.

Mögliche Aufstellung

Keller; Andrews, Wüthrich, Benito, Hadjam; Gigovic, Raveloson; Virginius, Sanches, Monteiro; Bedia.

Wer fehlt?

Fernandes, Conte, Colley (verletzt). Ebrima Colley musste sich am rechten Sprunggelenk operieren lassen und wird erst im Verlauf des Januars wieder operationell sein. Es fehlt auch der junge Innenverteidiger Mats Seiler, der seit längerem an Adduktorenproblemen laboriert. Dennoch hat YB den Vertrag mit dem 20-Jährigen um ein Jahr bis 2027 verlängert.

Hast du gewusst, dass ...

... YB in der jüngeren Vergangenheit schon einmal vier Tore in der ersten Halbzeit erzielte, wie letzte Woche beim 5:0 gegen Winterthur? Das war im April 2023 gegen ... Servette! Das Spiel endete 6:1.

Aufgepasst auf

Christian Fassnacht (32). Er steht nun bei 20 Toren in diesem Kalenderjahr. Das sind zwei mehr als Xherdan Shaqiri und ist Höchstwert in der Super League.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

1. Sanches 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Pech 4,2

3. Fassnacht 4,2

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

«Ich fand ihn in den letzten Wochen weniger gut, auch weniger entscheidend.» So erklärt Servette-Trainer Gourvennec den brisanten Goalieentscheid zwischen Mall und Frick. Hier erscheint das Servette-Inside.

15 Runde

Sa., Lugano – Sion, 18 Uhr

Sa., FCZ – GC, 18 Uhr

Sa., Luzern – Winterthur, 20.30 Uhr

So., Servette – YB, 14 Uhr

So., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Thun, 16.30 Uhr