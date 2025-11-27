Gemäss YB-Erklärung führte ein Missverständnis dazu, dass die Situation im Gäste-Sektor im Villa Park eskalierte.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Kurz nach Spielschluss im Villa Park publiziert YB ein Statement zum Berner Fan-Skandal in Birmingham. Dort ist von «unschönen Szenen im Sektor der YB-Fans» zu lesen. Die Berner greifen dabei allerdings nur den Moment nach dem 2:0 durch Donyell Malen kurz vor der Pause auf.

«Der Schiedsrichter schickte YB-Captain Loris Benito in die Kurve, um das Geschehen zu beruhigen», heisst es. «Einzelne YB-Fans wollten zu ihm vorstossen. Die Polizisten, mit dem Rücken zum Spielfeld stehend, meinten, die Fans hätten Richtung Rasen gehen wollen, worauf das Geschehen eskalierte. Es kam zu Ausschreitungen und einzelnen Festnahmen.»

Bereits bei Malens 1:0 in der 27. Minute lassen sich einige YB-Chaoten zu Bierbecherwürfen hinreissen. Dabei wird der Holländer am Kopf getroffen, so dass er eine blutende Schramme davonträgt.

YB verspricht zum Abschluss des Statements: «Der BSC Young Boys ist daran, das Geschehen vollständig aufzuklären. Wir halten fest, dass wir uns in aller Form von Gewalt distanzieren.»