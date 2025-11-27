DE
YB-Fan wird abgeführt – Schlägerei mit den Stewards
Der Megaskandal im Video:YB-Fan wird abgeführt – Schlägerei mit den Stewards

Alex Frei über YB-Chaoten
«Hoffentlich müssen die Idioten auf der Insel bleiben»

Ein Teil der YB-Anhänger sorgt beim Auswärtsspiel in der Europa League gegen Aston Villa für einen handfesten Skandal. Alex Frei und Daniel Gygax finden deutliche Worte.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
YB-Chaoten sorgen gegen Aston Villa für einen Eklat.
Foto: keystone-sda.ch
Christian MüllerRedaktor Sport

Die Schande von Birmingham nimmt nach einer halben Stunde zwischen Aston Villa und YB ihren Lauf: Donyell Malen erzielt das 1:0 für Villa und jubelt vor der Berner Fankurve. Prompt fliegen volle Bierbecher aus dem YB-Sektor, einer davon trifft den Torschützen am Kopf, er blutet. 

Kurz vor der Pause eskaliert die Situation komplett: Berner Chaoten legen sich mit den Stewards an, es kommt zu einer Schlägerei, Tribünenstühle landen auf dem Platz, mindestens zwei Rüpel werden abgeführt. Die Partie ist unterbrochen. Es droht sogar der Abbruch. Dass es nicht so weit kommt, ist auch den YB-Profis um Loris Benito zu verdanken, die schlichtend eingreifen.

Gygax: «Zum Glück bleibt Malen cool»

In der Pause finden die beiden Ex-Nati-Spieler Daniel Gygax und Alex Frei im TV-Studio von Blue deutliche Worte. «Man kann solche Leute nur als Idioten bezeichnen», sagt Frei über die YB-Chaoten. «Es gab keine Provokation von Malen in Richtung YB-Fans. Das ist komplett unnötig. Hoffentlich müssen die Täter bis am Montag auf der Insel bleiben – auch wenn es Regeln gibt, die anders lauten. Wünschenswert wäre es.»

Gygax ist froh, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist: «Zum Glück reagiert Malen cool. Weisst du, wie viele andere Spieler hier runtergehen würden? Das Spiel wäre wegen eines Vollhonks in der Kurve abgebrochen worden.»

