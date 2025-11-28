Das Sündenregister der YB-Fans wird immer länger

Beim Auswärtsspiel bei Aston Villa werfen YB-Fans Becher gegen gegnerische Spieler und liefen sich ein Handgemenge mit den Sicherheitskräften – ein Skandal. Es ist nicht das erste Mal, dass die Berner Fans auf diese Weise für Aufsehen sorgen. Ein Überblick.

Darum gehts YB-Fans verursachen wiederholt Ausschreitungen bei Fussballspielen im In- und Ausland

Vorfälle reichen von Sachbeschädigung in Zügen bis zu Schlägereien mit gegnerischen Fans

«YB-Fans sind Wiederholungstäter», sagt Blick-Fussballreporter Alain Kunz in seiner Analyse zu den Ausschreitungen der YB-Fans beim Europa-League-Spiel bei Aston Villa (1:2). Das Sündenregister des Berner Anhangs in den letzten gut drei Jahren ist in der Tat beeindruckend lang. Von Lugano bis Glasgow.

Extrazug aus Lugano, Mai 2022

Es geschieht auf dem Heimweg von einer Super-League-Partie in Lugano: Im Mai 2022 wüten YB-Fans in einem von der SBB zur Verfügung gestellten Extrazug, sodass die Wagen bei der Ankunft in Bern teils schwer beschädigt sind. Bilder von eingeschlagenen Scheiben, herausgerissenen Gummi-Abdichtungen und verschmierten Wänden zeugen von der Zerstörungswut der Chaoten. Zur anschliessenden Reinigung müssen in einem Wagen sämtliche Sitze entfernt werden. Die SBB beziffern den Sachschaden im Nachgang auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Bern/Brüssel, August 2022

Beim Hinspiel der Conference-League-Playoffs zwischen YB und Anderlecht kracht es bereits am Vortag: Rund 50 maskierte Fans stürmen eine Bar in der Berner Altstadt, in der sich Gästefans aus Belgien aufhalten. Dort werfen sie Stühle und Tische auf die gegnerischen Fans, was in einer wüsten Schlägerei mündet. Es entsteht Sachschaden in der Höhe von 10'000 bis 15'000 Franken.

Eine Woche später treffen die beiden Teams beim Rückspiel in Brüssel erneut aufeinander – erneut von Fangewalt begleitet: Wieder liefern sich Gruppen aus beiden Lagern Schlägereien in einem Lokal. Anders als in Bern kommt es nun zu Verhaftungen: 23 Schweizer Fans werden vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Manchester, November 2023

2023 reist YB in der Champions-League-Gruppenphase zu Manchester City. Mit dabei: 1850 Fans, die für mächtig Stimmung sorgen. Getrübt wird die Bilanz aber durch einen Vorfall vor dem Stadion: Bei der Einlasskontrolle kommt es zu Ausschreitungen, nachdem ein YB-Fan auf einen Stadionordner losgegangen ist. Im Nachgang spricht die Uefa eine Strafe auf Bewährung aus: Falls es innert zwei Jahren zu einem weiteren Vorfall dieser Art kommt, darf YB beim nachfolgenden Auswärtsspiel auf europäischer Ebene keine Tickets an die eigenen Fans verkaufen.

Glasgow/Bern, Januar 2025

Gleich zweimal innert einer Woche zünden YB-Fans in der Ligaphase der Champions League kräftig Pyros: zuerst in der Fremde im schottischen Glasgow, dann im heimischen Wankdorf gegen Roter Stern Belgrad. Weil YB wegen des gleichen Vergehens beim CL-Heimspiel gegen Inter Mailand drei Monate zuvor auf Bewährung agiert, greift die Uefa durch und sperrt die Berner Ostkurve für ein Heimspiel auf europäischer Bühne. Die Sanktion gilt für das Rückspiel der Europa-League-Playoffs gegen Slovan Bratislava im vergangenen August, wird aber umgangen, indem sich die Kurve einfach an einem anderen Ort im Stadion einrichtet. Mit dem Anhang im Rücken gewinnt YB 3:2 und löst das Ticket für die Europa-League-Ligaphase.

Aarau, September 2025

Das Zweitrunden-Spiel im Schweizer Cup zwischen dem FC Aarau ist von heftigen Ausschreitungen begleitet. Diese beginnen schon im Stadion, wo im Gästesektor wieder ausgiebig Feuerwerkskörper gezündet werden – mit Folgen: Sieben Personen müssen mit Verbrennungen ins Spital eingeliefert werden. Auf dem Heimweg gehen einige angereiste YB-Fans am Bahnhof Aarau auf die Sicherheitskräfte los. Es fliegen Baustellen-Abschrankungen, Schottersteine und weiteres pyrotechnisches Material. Die Folge: ein verletzter Polizist, zahlreiche eingeschlagene Scheiben und 100'000 Franken Sachschaden. In der Folge erhält YB eine Busse von knapp 12'000 Franken aufgebrummt.