YB-Anhänger zünden Pyros im Brügglifeld
Mehrere verletzte Fans:YB-Anhänger zünden Pyros im Brügglifeld

Auch Aarau kommt zur Kasse
YB nach Ausschreitungen gebüsst und Fans «unter Bewährung»

Der Schweizer Fussballverband hat Bussen wegen Fanvorfällen im Cup-Spiel Aarau – Young Boys verhängt. Bei weiteren Verstössen droht YB eine Kurvensperre im nächsten Cup-Heimspiel.
Publiziert: vor 9 Minuten
Das Cup-Spiel zwischen Aarau und YB (mit Sieger Aarau) hat Folgen.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Kontroll- und Disziplinarkommission (KDK) des Schweizer Fussballverbands sprach wegen der Vorfälle unter den Fans während der Cup-Partie Aarau – Young Boys (1:0) Bussen aus. Der BSC Young Boys wurde mit 11'800 Franken, der FC Aarau mit 1500 Franken gebüsst.

Ausserdem stehen die YB-Fans zwei Jahre lang «unter Bewährung». Bei neuerlichen Verfehlungen droht den Young Boys beim nächsten Cup-Heimspiel eine Sperre der Ostkurve.

In diesem Artikel erwähnt
FC Aarau
FC Aarau
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Super League
Super League
