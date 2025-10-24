YB nach Ausschreitungen gebüsst und Fans «unter Bewährung»

Der Schweizer Fussballverband hat Bussen wegen Fanvorfällen im Cup-Spiel Aarau – Young Boys verhängt. Bei weiteren Verstössen droht YB eine Kurvensperre im nächsten Cup-Heimspiel.

Auch Aarau kommt zur Kasse

Das Cup-Spiel zwischen Aarau und YB (mit Sieger Aarau) hat Folgen. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Kontroll- und Disziplinarkommission (KDK) des Schweizer Fussballverbands sprach wegen der Vorfälle unter den Fans während der Cup-Partie Aarau – Young Boys (1:0) Bussen aus. Der BSC Young Boys wurde mit 11'800 Franken, der FC Aarau mit 1500 Franken gebüsst.

Ausserdem stehen die YB-Fans zwei Jahre lang «unter Bewährung». Bei neuerlichen Verfehlungen droht den Young Boys beim nächsten Cup-Heimspiel eine Sperre der Ostkurve.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.