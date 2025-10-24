YB nach Ausschreitungen gebüsst und Fans «unter Bewährung»

Die Kontroll- und Disziplinarkommission (KDK) des Schweizer Fussballverbands sprach wegen der Vorfälle unter den Fans während der Cup-Partie Aarau – Young Boys (1:0) Bussen aus. Der BSC Young Boys wurde mit 11'800 Franken, der FC Aarau mit 1500 Franken gebüsst.
Ausserdem stehen die YB-Fans zwei Jahre lang «unter Bewährung». Bei neuerlichen Verfehlungen droht den Young Boys beim nächsten Cup-Heimspiel eine Sperre der Ostkurve.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
9
6
19
2
9
9
18
3
9
8
18
4
9
4
15
5
9
-2
14
6
9
1
13
7
9
-2
13
8
9
-3
13
9
9
1
9
10
9
1
9
11
9
-5
8
12
9
-18
2