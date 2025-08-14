DE
Nach Pyroshow gegen Belgrad
YB-Ultras dürfen trotz Sektorsperre ins Wankdorf

Obwohl der YB-Heimbereich für das Europa-Leauge-Playoff-Spiel gegen Slovan Bratislava geschlossen bleibt, darf die organisierte Fanszene ins Stadion – und sie erhält gar ein Vorverkaufsrecht.
Publiziert: vor 8 Minuten
Nach dieser Pyroshow gegen Belgrad wurde YB mit einer Sektorsperre belegt.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Weil die YB-Fans in der vergangenen Saison beim letzten Heimspiel der Champions League eine Pyroshow gezündet haben, wurden sie von der Uefa mit einer Busse und einer Sektorsperre für das nächste internationale Heimspiel belegt. Darum bleibt die Ostkurve im Europa-League-Playoff-Spiel gegen Slovan Bratislava leer, die Stadionkapazität ist auf 23'000 Fans beschränkt.

Trotzdem kann die organisierte Fanszene das Spiel sich im Stadion anschauen. «Nach ausführlicher Analyse der Situation werden die organisierten YB-Fans des Sektors D die Möglichkeit haben, Tickets im Sektor B Parkett zu kaufen. Saisonkartenbesitzende aus den Sektoren D und B erhalten aus diesem Grund ein Spezial-Vorkaufsrecht», schreiben die Berner in einer Medienmitteilung. Weiter bekommen die Saisonkarteninhaber wie gewohnt einen Rabatt auf den Eintrittspreis bei europäischen Spielen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
