Obwohl der YB-Heimbereich für das Europa-Leauge-Playoff-Spiel gegen Slovan Bratislava geschlossen bleibt, darf die organisierte Fanszene ins Stadion – und sie erhält gar ein Vorverkaufsrecht.

Nach dieser Pyroshow gegen Belgrad wurde YB mit einer Sektorsperre belegt. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Andri Bäggli Redaktion Sport

Weil die YB-Fans in der vergangenen Saison beim letzten Heimspiel der Champions League eine Pyroshow gezündet haben, wurden sie von der Uefa mit einer Busse und einer Sektorsperre für das nächste internationale Heimspiel belegt. Darum bleibt die Ostkurve im Europa-League-Playoff-Spiel gegen Slovan Bratislava leer, die Stadionkapazität ist auf 23'000 Fans beschränkt.

Trotzdem kann die organisierte Fanszene das Spiel sich im Stadion anschauen. «Nach ausführlicher Analyse der Situation werden die organisierten YB-Fans des Sektors D die Möglichkeit haben, Tickets im Sektor B Parkett zu kaufen. Saisonkartenbesitzende aus den Sektoren D und B erhalten aus diesem Grund ein Spezial-Vorkaufsrecht», schreiben die Berner in einer Medienmitteilung. Weiter bekommen die Saisonkarteninhaber wie gewohnt einen Rabatt auf den Eintrittspreis bei europäischen Spielen.