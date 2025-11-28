So reagiert Englands Presse auf die «kranken YB-Fans»

YB verliert auswärts bei Aston Villa mit 1:2. Die Schlagzeilen gehören am Tag danach allerdings den Fans, die mit Gegenständen geworfen und sich mit den englischen Stewards angelegt haben.

Darum gehts YB-Fans sorgen für Ausschreitungen beim Spiel gegen Aston Villa

Englische Medien berichten verhältnismässig zurückhaltend über die Vorfälle

Berner Fans haben seit 2023 bereits zweimal für negative Schlagzeilen gesorgt

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Es sind üble Szenen, die sich in der ersten Halbzeit bei der 1:2-Niederlage von YB gegen Aston Villa am Donnerstagabend abspielen. Nachdem 1:0 von Donyell Malen bewerfen Berner Anhänger den Torschützen mit Bierbechern – und treffen ihn so am Kopf, dass er einen Cut auf seiner Glatze davon trägt. Nach dem 2:0 des Holländers fliegen wieder Gegenstände – auch herausgerissene Sitze – und die Lage eskaliert komplett. «Wer zur Hölle seid ihr», skandieren englische Fans, während sich die YB-Supporter mit den Stewards und der Polizei im Stadion anlegen.

Am Freitag danach wird auch in der Presse auf die YB-Chaoten draufgehauen – allerdings sind die englischen Medien in ihrem Urteil noch einigermassen zahm. Am härtesten geht das Boulevardblatt «Sun» mit den Fans ins Gericht. Von einem «Villa-Schock» und «kranken Young-Boys-Fans» ist da die Rede. «Villa-Sieg von Fan-Ausschreitungen mit der Polizei getrübt», rollt der «Guardian» die Geschehnisse auf.

Da klingen die Schlagzeilen in der Schweiz fast härter. «YB-Chaoten drehen durch», titelt beispielsweise die «Berner Zeitung». Von einem «Fanskandal» schreiben «20 Minuten» und «Nau». Für SRF «wüten YB Fans im Villa Park».

Am Anfang wars noch stimmungsvoll

Zurück nach England. Dort hat die Presse bekanntlich den Ruf, in ihrer Kritik wenig zimperlich zu sein. Da kommen die Berner Fans eigentlich noch gut davon – besonders wenn man bedenkt, dass sie bei internationalen Spielen auf der Insel seit 2023 bereits zweimal für negative Schlagzeilen gesorgt haben. Diese werden zwar auch in der «Daily Mail» oder dem «Mirror» erwähnt.

Von unbelehrbaren Wiederholungstätern ist allerdings nirgends die Rede, viel eher wird einfach darauf verwiesen, dass ihnen deshalb von der Uefa eine harte Strafe drohen dürfte. Im Gegenteil. Viele Blätter erwähnen auch, wie die Gästefans zu Spielbeginn zur packenden Stimmung im Villa Park beigetragen haben. Schliesslich bringt es die Bilanz des «Independent» aber ganz gut auf den Punkt: «Organisiertes Klatschen und Singen nahm nach dem Rückstand eine hässliche Wende.»

1:22 Blick-Reporter war vor Ort: «YB-Fans sind Wiederholungstäter»