DE
FR
Abonnieren
YB-Fan wird abgeführt – Schlägerei mit den Stewards
0:46
Der Megaskandal im Video:YB-Fan wird abgeführt – Schlägerei mit Stewards

Nach Fan-Ausschreitungen gegen Aston Villa
So reagiert Englands Presse auf die «kranken YB-Fans»

YB verliert auswärts bei Aston Villa mit 1:2. Die Schlagzeilen gehören am Tag danach allerdings den Fans, die mit Gegenständen geworfen und sich mit den englischen Stewards angelegt haben.
Publiziert: 09:55 Uhr
|
Aktualisiert: 10:00 Uhr
Kommentieren
1/7
Hässliche Szenen im Villa Park: Hier wird ein YB-Fan von der Polizei wegen Ausschreitungen aus dem Stadion geführt.
Foto: ADAM VAUGHAN

Darum gehts

  • YB-Fans sorgen für Ausschreitungen beim Spiel gegen Aston Villa
  • Englische Medien berichten verhältnismässig zurückhaltend über die Vorfälle
  • Berner Fans haben seit 2023 bereits zweimal für negative Schlagzeilen gesorgt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Es sind üble Szenen, die sich in der ersten Halbzeit bei der 1:2-Niederlage von YB gegen Aston Villa am Donnerstagabend abspielen. Nachdem 1:0 von Donyell Malen bewerfen Berner Anhänger den Torschützen mit Bierbechern – und treffen ihn so am Kopf, dass er einen Cut auf seiner Glatze davon trägt. Nach dem 2:0 des Holländers fliegen wieder Gegenstände – auch herausgerissene Sitze – und die Lage eskaliert komplett. «Wer zur Hölle seid ihr», skandieren englische Fans, während sich die YB-Supporter mit den Stewards und der Polizei im Stadion anlegen.

Am Freitag danach wird auch in der Presse auf die YB-Chaoten draufgehauen – allerdings sind die englischen Medien in ihrem Urteil noch einigermassen zahm. Am härtesten geht das Boulevardblatt «Sun» mit den Fans ins Gericht. Von einem «Villa-Schock» und «kranken Young-Boys-Fans» ist da die Rede. «Villa-Sieg von Fan-Ausschreitungen mit der Polizei getrübt», rollt der «Guardian» die Geschehnisse auf.

Da klingen die Schlagzeilen in der Schweiz fast härter. «YB-Chaoten drehen durch», titelt beispielsweise die «Berner Zeitung». Von einem «Fanskandal» schreiben «20 Minuten» und «Nau». Für SRF «wüten YB Fans im Villa Park».

Mehr zu YB gegen Aston Villa
Wie es zum Fan-Skandal kam und welche Strafe YB droht
Mit Video
«Von da an eskalierte es»
Wie es zum Fan-Skandal kam und welche Strafe YB droht
«Hoffentlich müssen die Idioten auf der Insel bleiben»
Mit Video
Alex Frei über YB-Chaoten
«Hoffentlich müssen die Idioten auf der Insel bleiben»
Fünf YB-Spieler haben im Villa Park enttäuscht
Die Noten zur Niederlage
Fünf YB-Spieler haben im Villa Park enttäuscht
YB liefert Grund für Fan-Eskalation
Mit Video
Missverständnis als Ursache?
YB liefert Grund für Fan-Eskalation

Am Anfang wars noch stimmungsvoll

Zurück nach England. Dort hat die Presse bekanntlich den Ruf, in ihrer Kritik wenig zimperlich zu sein. Da kommen die Berner Fans eigentlich noch gut davon – besonders wenn man bedenkt, dass sie bei internationalen Spielen auf der Insel seit 2023 bereits zweimal für negative Schlagzeilen gesorgt haben. Diese werden zwar auch in der «Daily Mail» oder dem «Mirror» erwähnt.

Von unbelehrbaren Wiederholungstätern ist allerdings nirgends die Rede, viel eher wird einfach darauf verwiesen, dass ihnen deshalb von der Uefa eine harte Strafe drohen dürfte. Im Gegenteil. Viele Blätter erwähnen auch, wie die Gästefans zu Spielbeginn zur packenden Stimmung im Villa Park beigetragen haben. Schliesslich bringt es die Bilanz des «Independent» aber ganz gut auf den Punkt: «Organisiertes Klatschen und Singen nahm nach dem Rückstand eine hässliche Wende.»

«YB-Fans sind Wiederholungstäter»
1:22
Blick-Reporter war vor Ort:«YB-Fans sind Wiederholungstäter»
«Die Polizei hat sich nicht richtig verhalten»
4:31
YB-Benito über Ausschreitungen:«Die Polizei hat sich nicht richtig verhalten»
Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
5
9
12
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
5
7
12
3
Aston Villa
Aston Villa
5
5
12
4
SC Freiburg
SC Freiburg
5
5
11
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
5
5
11
6
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
5
4
11
7
SC Braga
SC Braga
5
4
10
8
FC Porto
FC Porto
5
3
10
9
KRC Genk
KRC Genk
5
2
10
10
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
5
4
9
11
OSC Lille
OSC Lille
5
4
9
12
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
5
4
9
13
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
5
4
9
14
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
5
2
9
15
AS Rom
AS Rom
5
2
9
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
4
8
17
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
5
3
8
18
Bologna FC
Bologna FC
5
3
8
19
SK Brann
SK Brann
5
3
8
20
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
5
0
8
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
5
-1
7
22
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
5
-1
7
23
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
5
-3
7
24
FC Basel
FC Basel
5
0
6
25
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
5
-3
6
26
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
-5
6
27
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
5
-5
6
28
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
5
-3
4
29
FC Salzburg
FC Salzburg
5
-5
3
30
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
5
-5
3
31
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
5
-5
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
5
-5
1
33
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
5
-7
1
34
Malmö FF
Malmö FF
5
-8
1
35
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
5
-13
1
36
OGC Nizza
OGC Nizza
5
-8
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Europa League
Europa League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Aston Villa
Aston Villa
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Europa League
        Europa League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Aston Villa
        Aston Villa