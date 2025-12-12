DE
35-Millionen-Kredit beantragt
Es geht was beim Ausbau der Schützenwiese

Bei der drittletzten Runde des Jahres trifft Winterthur am Samstagabend auswärts im Letzigrund auf den FCZ (18 Uhr). News gibts aber zur heimischen Schützenwiese – und zur Nummer 10 des Teams. Hier gehts zum Winti-Inside.
Publiziert: 19:23 Uhr
Kleiner Dämpfer: Randy Schneider steht in diesem Jahr nicht mehr auf dem Platz.
  • Es geht was beim Ausbau der Schützenwiese
  • So viele Zuschauer sollen in Zukunft Platz haben
  • Randy Schneider muss unters Messer – das ist der Fahrplan
Stefan KreisReporter Fussball

Die News der Woche

Der geplante Stadionumbau. Der Stadtrat beantragt dem Parlament einen Kredit von 35,13 Millionen Franken für den Ersatzneubau der beiden Stirntribünen der Schützenwiese sowie für den Bau eines neuen Betriebs- und Garderobengebäudes. Der FC Winterthur beteiligt sich mit 2,6 Millionen Franken an den Kosten. In Zukunft soll die Schützi 9900 Zuschauerinnen und Zuschauer beherbergen. Geplant ist, dass die neuen Tribünen zu Beginn der Saison 2028/29 in Betrieb genommen werden. Das Baugesuch wird bereits Anfang 2026 eingereicht, damit die Baubewilligung rechtzeitig vorliegt.

Vogelperspektive auf die Schützenwiese: sie soll grösser werden – und es gibt News.
Foto: keystone-sda.ch

Die grosse Frage

Wie lange fällt Randy Schneider aus? Der formstarke Mittelfeldspieler hat sich einen leichten Meniskusschaden zugezogen und musste unters Messer. Was heftig klingt, ist aber halb so wild. Bereits im neuen Jahr soll Wintis Nummer 10 wieder einsatzbereit sein. «Die letzten drei Spiele des Jahres aber wird er verpassen», sagt Rahmen.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben Basel sowohl spielerisch als auch physisch dominiert.» Winti-Coach Patrick Rahmen blickt mit Stolz auf den letzten Sonntag zurück. Obwohl sein FCW gegen den amtierenden Meister in letzter Sekunde noch 1:2 verliert, darf auf der Leistung aufgebaut werden. «Wir sind auf dem richtigen Weg. Was wir aber brauchen, sind Punkte», sagt Rahmen.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Rohner, Durrer, Arnold, Diaby; Jankewitz, Zuffi; Dansoko, Kasami, Golliard; Hunziker.

Wer fehlt?

Schneider, Ulrich, Burkart, Lüthi (alle verletzt).

Neben dem Platz

Die Talentschmiede des FC Winterthur erhält Zuwachs: Ab dem 1.1.2026 gehören fünf Vereine aus der Region neu zum Ausbildungsgebiet: der FC Bülach, der FC Bassersdorf, der FC Hinwil⁠, der FC Bauma⁠ und der FC Bäretswil.

Hast du gewusst, dass...

Keine Teams setzten in dieser Saison mehr verschiedene Spieler ein als der FC Zürich (29) und der FC Winterthur (28). Zudem stellte der FCZ in den vergangenen 31 Spielen der Super League nie die gleiche Startelf.

Aufgepasst auf

Théo Golliard. Ist gegen den FCB einer der auffälligsten Spieler auf dem Platz. Besticht mit gutem Auge und sieht Räume, wo gar keine sind. Rahmen spricht von «unglaublich viel Potenzial», als er auf Golliard angesprochen wird. «Er ist ein ähnlicher Spielertyp wie Di Giusto, er kann den Unterschied machen, den letzten Pass spielen.» In der Defensive habe sein Offensivkünstler aber noch Luft nach oben, so Rahmen. «Er muss noch robuster werden.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:

1. Chiappetta 5,0 (erst 1 Bewertung)
2. Kasami 4,4
3. Maluvunu 4,0

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

Ein U17-Shootingstar steht beim FCZ vor dem Profidebüt. «Er hat unglaubliches Potenzial», heisst es aus Zürich. Mehr dazu? Hier erscheint das FCZ-Inside.

17

Runde

Sa., Sion – GC, 18 Uhr
Sa., FCZ – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr
So., YB – Luzern, 14 Uhr
So., Basel – Lausanne, 16.30 Uhr
So., Lugano – Servette, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
