Bei der drittletzten Runde des Jahres trifft Winterthur am Samstagabend auswärts im Letzigrund auf den FCZ (18 Uhr). News gibts aber zur heimischen Schützenwiese – und zur Nummer 10 des Teams. Hier gehts zum Winti-Inside.

Darum gehts Es geht was beim Ausbau der Schützenwiese

So viele Zuschauer sollen in Zukunft Platz haben

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Der geplante Stadionumbau. Der Stadtrat beantragt dem Parlament einen Kredit von 35,13 Millionen Franken für den Ersatzneubau der beiden Stirntribünen der Schützenwiese sowie für den Bau eines neuen Betriebs- und Garderobengebäudes. Der FC Winterthur beteiligt sich mit 2,6 Millionen Franken an den Kosten. In Zukunft soll die Schützi 9900 Zuschauerinnen und Zuschauer beherbergen. Geplant ist, dass die neuen Tribünen zu Beginn der Saison 2028/29 in Betrieb genommen werden. Das Baugesuch wird bereits Anfang 2026 eingereicht, damit die Baubewilligung rechtzeitig vorliegt.

Die grosse Frage

Wie lange fällt Randy Schneider aus? Der formstarke Mittelfeldspieler hat sich einen leichten Meniskusschaden zugezogen und musste unters Messer. Was heftig klingt, ist aber halb so wild. Bereits im neuen Jahr soll Wintis Nummer 10 wieder einsatzbereit sein. «Die letzten drei Spiele des Jahres aber wird er verpassen», sagt Rahmen.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben Basel sowohl spielerisch als auch physisch dominiert.» Winti-Coach Patrick Rahmen blickt mit Stolz auf den letzten Sonntag zurück. Obwohl sein FCW gegen den amtierenden Meister in letzter Sekunde noch 1:2 verliert, darf auf der Leistung aufgebaut werden. «Wir sind auf dem richtigen Weg. Was wir aber brauchen, sind Punkte», sagt Rahmen.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Rohner, Durrer, Arnold, Diaby; Jankewitz, Zuffi; Dansoko, Kasami, Golliard; Hunziker.

Wer fehlt?

Schneider, Ulrich, Burkart, Lüthi (alle verletzt).

Neben dem Platz

Die Talentschmiede des FC Winterthur erhält Zuwachs: Ab dem 1.1.2026 gehören fünf Vereine aus der Region neu zum Ausbildungsgebiet: der FC Bülach, der FC Bassersdorf, der FC Hinwil⁠, der FC Bauma⁠ und der FC Bäretswil.

Hast du gewusst, dass...

Keine Teams setzten in dieser Saison mehr verschiedene Spieler ein als der FC Zürich (29) und der FC Winterthur (28). Zudem stellte der FCZ in den vergangenen 31 Spielen der Super League nie die gleiche Startelf.

Aufgepasst auf

Théo Golliard. Ist gegen den FCB einer der auffälligsten Spieler auf dem Platz. Besticht mit gutem Auge und sieht Räume, wo gar keine sind. Rahmen spricht von «unglaublich viel Potenzial», als er auf Golliard angesprochen wird. «Er ist ein ähnlicher Spielertyp wie Di Giusto, er kann den Unterschied machen, den letzten Pass spielen.» In der Defensive habe sein Offensivkünstler aber noch Luft nach oben, so Rahmen. «Er muss noch robuster werden.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 16 Runden:

1. Chiappetta 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Kasami 4,4

3. Maluvunu 4,0

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

17 Runde

Sa., Sion – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., YB – Luzern, 14 Uhr

So., Basel – Lausanne, 16.30 Uhr

So., Lugano – Servette, 16.30 Uhr