Welche Mannschaft in der Geschichte der Super League nach 24 Runden noch weniger Zähler hatte als der FCW. Und was den Eulachstädtern Hoffnung macht. Das Winti-Inside vor dem Nachholspiel gegen St. Gallen am Mittwoch (19 Uhr).

Nur ein Team war noch schlechter als Winti

Darum gehts Achtung, FCW, auf diese Gegentor-Statistik!

Das Klammern am Strohhalm – das sagt Arnold

St. Gallen ist Winterthurs Lieblingsgegner

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Der FCW ist auf bestem Weg, einen nicht mehr für möglich gehaltenen Super-League-Rekord zu brechen. 92 Gegentore kassierte die AC Bellinzona in der Saison 2009/10. Und das, obwohl in der damaligen Zehnerliga bloss 36 Spiele absolviert wurden. Nach 24 Runden waren es 67. Auch Winti kommt nach dem 1:6-Fiasko gegen YB auf diese Zahl. Gehts so weiter wie bisher, würde die Elf von Patrick Rahmen gar die 100er-Marke knacken. Was Winti Hoffnung macht: Bellinzona stieg damals trotz all der Gegentreffer nicht ab, der FC Aarau hatte am Ende zwei Zähler weniger auf dem Konto. Übrigens: Der bislang schlechteste Absteiger der Super-League-Geschichte, Lausanne-Sport, hatte in der Saison 2013/14 nach 24 Runden einen Zähler weniger auf dem Konto als der FCW.

Die grosse Frage

Kann auf der Schützi gekickt werden? Der Wetterbericht prophezeit Minustemperaturen für den Mittwoch. Dave Mischler vom Sportamt Winterthur aber ist zuversichtlich, dass das Spiel über die Bühne gehen wird.

Gesagt ist gesagt

«Die Hoffnung stirbt zuletzt», sagte Remo Arnold nach dem 1:6-Debakel gegen YB. Der Winti-Captain weiss: Mit einem Sieg gegen St. Gallen im Nachtragsspiel wäre man vier Punkte am Barrageplatz dran.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Citherlet, Arnold, Kryeziu; Cueni; Sidler, Jankewitz, Schneider, Smith; Buess, Hunziker.

Wer fehlt?

Coach Rahmen verrät am Tag vor dem Duell: Burkart kehrt wie angekündigt fix zurück. Zuffi und Rohner seien wieder nahe dran. Cueni hat seine Sperre abgesessen.

Durrer, Kasami, Rohner, Ulrich, Zuffi (alle fraglich). Dansoko, Diaby, Lüthi, Momoh, Stillhart (alle verletzt).

Neben dem Platz

Am Tag nach dem Deadline Day wird bekannt: Winterthur hat noch einen Mittelfeldspieler verpflichtet. Es ist Emmanuel Essiam (22) vom FC Basel. Die Hinrunde verbrachte der Ghanaer in der zweiten belgischen Liga bei Borains. Da kam er aber nur auf fünf Einsätze, vier davon als Joker. Die Leihe wurde vorzeitig beendet. Bahn frei für den Wechsel nach Winterthur. Es ist eine erneute Leihe, allerdings über eineinhalb Jahre bis zum Ende der nächsten Saison. Der Mittelfeldspieler kickte auch schon leihweise bei SLO und Aarau in der Challenge League.

Hast du gewusst, dass ...

... der FCSG Wintis Lieblingsgegner ist? Gegen keine andere Mannschaft haben die Eulachstädter seit dem Wiederaufstieg öfter gewonnen. Sieben Siege bei bloss vier Niederlagen.

Aufgepasst auf

Rhodri Smith. Die erst 19-jährige YB-Leihgabe konnte beim Debüt gegen Lugano überzeugen, zog beim 0:3 gegen den FCZ und beim 1:6 gegen YB aber zwei schwache Tage ein. Ob Coach Rahmen dem Teenager erneut eine Chance geben wird?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 25 Runden* (Nachholspiel ausstehend):

Kapino 3,9 Kasami 3,8 Zuffi 3,8

* Berücksichtigt sind Spieler mit mehr als einer Bewertung.

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic.

Der Gegner

Achtung auf Standards! Bärenstarke 21 Standardtore hat Gegner St. Gallen in den ersten 24 Saisonspielen schon erzielt. Bei Standards ist Winterthur trotz der insgesamt vielen Gegentore allerdings gar nicht so anfällig.

Nachtragsspiel

Mittwoch, Winterthur – St. Gallen, 19 Uhr