DE
FR
Abonnieren

Strafmass reduziert
Erfolgreicher Servette-Einspruch gegen Jallows Sperre

Ablie Jallow vom Servette FC muss nur noch eine Sperre absitzen, bevor er wieder mittun darf.
Publiziert: vor 15 Minuten
Kommentieren
Servettes Ablie Jallow muss gegen St. Gallen zuschauen – danach darf er wieder mittun.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Erfolgreicher Servette-Einspruch – der als Einzelrichter amtierende Präsident der Disziplinarkommission der SFL reduziert die gegen Ablie Jallow ausgesprochene Sperre von drei auf zwei Spiele. 

Der 27-jährige Jallow aus Gambia liess sich am 8. Februar bei der Genfer 1:3-Heimniederlage gegen Thun zehn Minuten nach seiner Einwechslung zu einer Tätlichkeit hinreissen. 

In Lugano (1:1) hat Jallow vor sechs Tagen bereits eine Spielsperre abgesessen, weswegen er neu nur noch am kommenden Samstag im Heimspiel gegen St. Gallen zuschauen muss.

Noch näher dran an Servette

Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC
        Super League
        Super League