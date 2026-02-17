Erfolgreicher Servette-Einspruch gegen Jallows Sperre

Erfolgreicher Servette-Einspruch – der als Einzelrichter amtierende Präsident der Disziplinarkommission der SFL reduziert die gegen Ablie Jallow ausgesprochene Sperre von drei auf zwei Spiele.
Der 27-jährige Jallow aus Gambia liess sich am 8. Februar bei der Genfer 1:3-Heimniederlage gegen Thun zehn Minuten nach seiner Einwechslung zu einer Tätlichkeit hinreissen.
In Lugano (1:1) hat Jallow vor sechs Tagen bereits eine Spielsperre abgesessen, weswegen er neu nur noch am kommenden Samstag im Heimspiel gegen St. Gallen zuschauen muss.
