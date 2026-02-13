Winterthur hat unter der Woche eine bittere 0:3-Pleite beim FCZ kassiert. Folgt auswärts in Bern eine Reaktion? Das mögliche Comeback von Nishan Burkart ist ein Hoffnungsschimmer für den Tabellenletzten.

Die News der Woche

Die schmerzhafte Niederlage im Kantonsderby gegen den FCZ tut Adrian Durrer gleich doppelt weh. Der Innenverteidiger, der sich in dieser Saison zum Stammspieler entwickelt hat, muss nach einem Zusammenprall mit einer Platzwunde vom Feld. Laut Coach Patrick Rahmen ist danach sein ganzes Auge geschwollen. «Wenn sein Sichtfeld gut ist, ist er gegen YB einsatzfähig», spricht Patrick Rahmen von einem Wettlauf gegen die Zeit für die Samstagspartie. Sollte es Durrer nicht reichen, muss sich Rahmen entweder zwischen Mirlind Kryeziu, dessen Startelfdebüt nach acht Monaten ohne Klub zu früh kommen könnte, oder dem formschwachen Lukas Mühl entscheiden?

Die grosse Frage

Kehrt Nishan Burkhart zurück, um zu bleiben? Der wieselflinke Angreifer hat diese Saison erst neun Einsätze und 329 Minuten in der Super League vorzuweisen – immer wieder werfen ihn kleinere Blessuren zurück. «Er hat die ganze Woche mit dem Team trainiert», kündigt Coach Rahmen nun Burkarts Rückkehr ins Team an. Die Frage ist: für wie lange? Burkart ist in dieser Saison bereits zweimal zurückgekehrt, nur um nach wenigen Spielen erneut auszufallen. Beim FCW wird man hoffen, dass die Sprint-Rakete im Saisonendspurt fit bleibt.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben den FCZ eingeladen, die zwei Tore zu schiessen. Das war einfach viel zu einfach. In unserer Situation ist das sehr, sehr enttäuschend», sagt Patrick Rahmen mit Rückblick auf die bittere 0:3-Pleite am Mittwochabend im Letzigrund. Was den Coach besonders daran ärgert: Gegen Lausanne und Lugano (je ein Gegentor) hat das Schlusslicht eigentlich gezeigt, dass es viel besser verteidigen kann. «Wir hatten uns das anders vorgestellt.» Für das Auswärtsspiel in Bern, will er sich in der Defensive deshalb wieder an den letzten beiden Heimspielen orientieren.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Citherlet, Arnold, Durrer; Sidler, Kasami, Jankewitz, Smith, Schneider, Buess, Hunziker.

Wer fehlt?

Cueni (gesperrt), Lüthi, Momoh, Rohner, Stillhart, Ulrich, Zuffi (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass ...

... die Winterthurer zwar die schwächste Offensive der Liga stellen (27), gemeinsam mit Leader Thun aber auch die unberechenbarste? Zumindest ist dem laut der Statistik so, denn das Schlusslicht stellt mit 15 gleich viele verschiedene Torschützen wie die Berner Oberländer. Nur: Im aktuellen Kader haben einzig Hunziker (8), Golliard (3) und Maluvunu (3) in dieser Saison mehrfach getroffen.

Aufgepasst auf

Alexander Jankewitz. Der gebürtige Genfer, der von 2021 bis 2024 bei YB unter Vertrag gestanden hat, ist beim FCW mit seiner Physis im Zentrum ein sehr wichtiges Element – wenn er gut spielt, läuft es den Winterthurern meist besser. Gegen Lausanne gelang ihm das erste Tor in der Super League. Vielleicht stösst er ja am Samstag in den Kreis der FCW-Mehrfachtorschützen vor ...

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 24 Runden* (ein Spiel ausstehend):

1. Kapino 3,9

2. Kasami 3,8

3. Hunziker 3,8

*Berücksichtigt sind Spieler mit mehr als einer Bewertung.

Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

Bei YB herrscht einmal mehr Desillusion. Rotiert Trainer Seoane wieder durch, wie schon in St. Gallen? Hier erscheint das YB-Inside.

