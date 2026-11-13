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Eklat um Freikirchen-Jubel
So geht DFB-Coach Klopp mit Nmechas Kronen-Geste um

Felix Nmecha hat im Gespräch mit Jürgen Klopp angekündigt, künftig auf seinen umstrittenen Torjubel zu verzichten. Nmechas Kronen-Geste wird mit einem ultrakonservativen christlichen Netzwerk in Verbindung gebracht.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Umstritten: Felix Nmecha bei seinem Torjubel.
Foto: IMAGO/Team 2

Darum gehts

  • Nmecha kündigte im Gespräch mit Klopp an, künftig auf seinen umstrittenen Kronen-Jubel zu verzichten
  • BVB-Fans forderten eine klare Abgrenzung des Klubs, dieser verlangt von Nmecha künftig das Unterlassen der Geste
  • Der Jubel verweist auf «The King's Return» von Ballers in God, das als queerfeindlich gilt
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Der Kronen-Jubel von Felix Nmecha (26) beschäftigt Fussball-Deutschland. Nun hat sich auch Jürgen Klopp (59) zum Thema geäussert. Der Spieler habe ihm zu verstehen gegeben, dass er so nicht mehr jubeln wird, damit seine Geste in der Öffentlichkeit nicht mehr missverstanden werde, erklärt der Nationaltrainer an der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel gegen Serbien (Freitag, 20.45 Uhr). Zuvor wurde bereits bekannt, dass sein Klub Borussia Dortmund von Nmecha fordert, die Kronen-Geste in Zukunft zu unterlassen.

Nachdem der Dortmunder Mittelfeldspieler am Wochenende gegen Elversberg (2:1) ein Tor wieder einmal mit seinem Kronen-Jubel, bei dem er sich eine imaginäre Krone vom Kopf nimmt und vor sich auf den Boden stellt, gefeiert hatte, brachten BVB-Anhänger den Stein ins Rollen.

Die Fan- und Förderabteilung des BVB forderte vom Verein öffentlich eine «klare Abgrenzung von Ideologien und Netzwerken, deren dokumentierte Aussagen und Aktivitäten aus unserer Sicht mit den Werten eines weltoffenen und vielfältigen Borussia Dortmund nicht vereinbar sind».

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Verbindung zu ultrareligiösem Netzwerk

Der Hintergrund: Nmecha wirbt mit seinem Jubel für die Kampagne «The King’s Return» (deutsch: «Die Rückkehr des Königs») vom evangelikalen Netzwerk «Ballers in God», dem der Deutsche angehört. Das Netzwerk ist eine ultrareligiöse Gruppe, die als homophob und queerfeindlich gilt.

Obwohl der Spieler in den sozialen Medien in der Vergangenheit bereits den Hashtag (Internet-Vermerk) der Kampagne unter Bildern seines Kronen-Jubels verwendet hat, bestritt Nmecha auf Instagram die Absicht, mit der Krone eine Organisation zu unterstützen. Er habe nie Diskriminierung, Intoleranz oder Hass in irgendeiner Form fördern wollen. Paradoxerweise beendete Nmecha sein Statement mit dem Bibelvers Johannes 3,16: «Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt.» Die Zahlen 316, die den Buchstaben BIG (Abkürzung für «Ballers in God») ähnlich sehen, bilden das Logo des gleichnamigen Netzwerks.

Nmecha hat auch Klopp gegenüber betont, dass «er alle Menschen liebt und niemanden diskriminiert», wie der DFB-Coach erklärt. «Er wollte keine Botschaft über seine ganz persönliche Botschaft, also dass er Jesus die Krone zu Füssen legt, hinaus senden.»

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Italien
Italien
5
5
10
2
Frankreich
Frankreich
5
3
10
3
Belgien
Belgien
5
2
9
4
Türkei
Türkei
5
-10
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Griechenland
Griechenland
4
2
8
3
Deutschland
Deutschland
4
1
5
4
Serbien
Serbien
4
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
9
15
2
England
England
5
12
12
3
Kroatien
Kroatien
5
-11
3
4
Tschechien
Tschechien
5
-10
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
5
12
2
Dänemark
Dänemark
4
0
6
3
Wales
Wales
4
-3
3
4
Norwegen
Norwegen
4
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
10
12
2
Slowenien
Slowenien
4
2
7
3
Schottland
Schottland
4
-2
4
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
4
4
8
2
Ungarn
Ungarn
4
1
7
3
Ukraine
Ukraine
4
-3
4
4
Georgien
Georgien
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
4
4
8
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
5
3
Irland
Irland
4
2
5
4
Israel
Israel
4
-5
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
4
4
10
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
3
8
3
Polen
Polen
4
3
4
4
Rumänien
Rumänien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
5
7
12
2
Belarus
Belarus
5
5
10
3
Finnland
Finnland
5
5
7
4
San Marino
San Marino
5
-17
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
5
4
13
2
Zypern
Zypern
5
2
8
3
Armenien
Armenien
5
-1
5
4
Lettland
Lettland
5
-5
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
4
7
10
2
Färöer
Färöer
4
0
4
3
Moldawien
Moldawien
4
-5
4
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
4
6
8
2
Estland
Estland
4
1
6
3
Bulgarien
Bulgarien
4
-2
4
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-5
3
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
3
2
7
2
Gibraltar
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
Andorra
3
-2
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
1
5
2
Litauen
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
Liechtenstein
2
-2
1
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Deutschland
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Nations League
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        Deutschland
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