Vor einigen Tagen erhielt die Nati von Lutfi Dalipi eine Absage. Nun hat das Top-Talent endgültig entschieden, für wen es in Zukunft auflaufen will: den Kosovo.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nun ist die Katze aus dem Sack: Lutfi Dalipi wird in Zukunft für das Nationalteam des Kosovo auflaufen. Das erklärt der 20-Jährige in einem Instagram-Video, das sowohl er als auch der kosovarische Fussballverband am Donnerstagabend teilen. «Heute Abend am Flughafen ‹Adem Jashari› hat sich Lutfi Dalipi, der Junge aus Presevo, entschieden, seine Geschichte im Kosovo-Shirt zu schreiben! Willkommen zu Hause, Lutfi», lautet der Text dazu.

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Geboren ist das YB-Juwel, das aktuell bei seinem Leihklub Vaduz für Furore sorgt, allerdings in der Schweiz, für die er bis zur U21 aufgelaufen ist. In der letzten Woche erfolgte aber die Absage an die Nati.

Dalipis Wahl hätte anschliessend auf den Kosovo, Albanien oder Portugal fallen können – für alle drei Länder ist er spielberechtigt, wobei er aber seinem Grossvater offenbar zugesichert hat, für eine der beiden Balkan-Nationen aufzulaufen. Dieses Versprechen löst er nun mit dem Entscheid für den Kosovo ein.

Dort ist er längst nicht der einzige Spieler im Kader, der auch den Schweizer Pass besitzt. Bereits die Nati-Absagen von Leon Avdullahu und Albian Hajdari haben für viel Aufsehen gesorgt. Im aktuellen Zusammenzug sind auch Amir Saipi, Lindrit Kamberi, Kreshnik Hajrizi, Dion Kacuri und Valmir Matoshi mit dabei – sie alle haben einst auch für die Schweizer Juniorenauswahlen gespielt.