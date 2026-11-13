Im Schnitt hat YB 1,92 Gegentore erhalten. Viel zu viel für einen Meisterkandidaten. In den letzten beiden Spielen war der Schnitt nochmals deutlich höher: 3,5! Eine unfassbare Zahl. Das 3:5 in Zürich beim FCZ und das 3:2 in Luzern waren just die beiden Spiele, die Edimilson Fernandes (30) gesperrt fehlte. Für ein Witz-Rot im Spiel gegen St. Gallen (2:0) am 24. Oktober. Inklusive amtlich ausgesprochenem Freispruch!

Der Fussballverband hat zeitnah verlauten lassen, dass der Platzverweis unberechtigt war, was nichts an der automatischen Suspension ändert. Okay, das kann man nachvollziehen. Doch bei der zweiten Sperre dafür, die Fernandes aufgebrummt erhielt, weil er ein Wiederholungstäter war, hört das mit dem Verständnis schon ein bisschen auf. Ein verrücktes System.

Gegen den FCZ existierte das defensive Mittelfeld ohne Edimilson nicht

Wie auch immer. Es ist kein Zufall, dass YB ausgerechnet in den beiden Spielen ohne Fernandes deutlich mehr Tore kassierte. Das defensive zentrale Mittelfeld war ohne seinen Stabilisator entweder inexistent (gegen den FCZ) oder labil (in Luzern). «Edimilson ist unverzichtbar, weil er das Spiel lesen kann und seine Angriffsauslösung allerhöchstes Niveau hat», sagt einer, der ihn so gut kennt wie kaum jemand sonst: sein Cousin Gelson Fernandes (40), selbst 67-facher Nationalspieler, ehemaliger Profi in der Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A und in der portugiesischen Primeira Liga.

Heute ist Gelson als Vizedirektor Mitgliedsverbände und als Verantwortlicher für Afrika und die Karibik ein hohes Tier bei der Fifa.

Gelson: «Das war eine gewisse Übermotivation»

Über den dritten Platzverweis von Edimilson bei YB mag Gelson nicht sprechen, weil es keiner war. «Das war ein Witz. Das haben alle gesehen.» Aber über die beiden ersten sehr wohl. «Edimilson kann keiner Fliege etwas zuleide tun. Deshalb fehlt ihm in den Zweikämpfen oft die letzte Konsequenz, eine Spur Aggressivität. Das weiss er, und das versucht er in seinem Spiel zu verbessern. Die beiden Platzverweise führe ich auf solche Versuche zurück, es besser zu machen, also auf eine gewisse Übermotivation.» Aber man solle ihm daraus keinen Strick drehen. «Mein Gott! Das war ein Platzverweis pro Saison. Das ist nicht das Ende der Welt», sagt Gelson. Wichtig sei, daraus Lehren zu ziehen. Dass nun dieser unberechtigte Platzverweis hinzukam, sei sehr blöd gelaufen.

Neben dem Platz kein natürlicher Leader

Das ist der eine Punkt, in dem sich Edimilson verbessern muss. Der andere: «Edimilson ist technisch so sauber, hat einen Superschuss. Da muss er entscheidender werden, muss öfter abschliessen, sich öfter im Strafraum zeigen. Schliesslich ist er auf dem Platz einer der Leader in diesem Team.»

Generell hat Gelson festgestellt, dass sich Edimilson in Bern pudelwohl fühle. «Er liebt diesen Klub. Er ist ja zum zweiten Mal dort. Die Idee von YB war, dass er als Leader zurückkommt. Doch in diese Rolle muss er sich erst noch hineinfinden. Auf dem Platz ist er auf dem Weg dazu. Neben dem Platz ist das eine andere Sache.» Weil Edimilson von Haus aus ein sehr ruhiger Zeitgenosse sei. «Fast zu sehr sogar. Sogar das Wort ‹introvertiert› ist da angebracht. Da plötzlich ein Leader sein zu müssen, geht nicht von heute auf morgen. Denn es ist eine Rolle, die er bei seinen Auslandstationen nie spielen musste. Allerdings trifft das auch auf Cédric Zesiger zu. Doch dieser hat diese Rolle sofort ausfüllen können, weil er ein ganz anderer Typ ist als Edi.»

Ganz generell sei YB aber auf einem guten Weg, sagt Gelson. Sogar derart, dass die Berner für ihn Titelkandidat Nummer eins seien. «Lugano wird mit der Doppelbelastung noch seine Probleme kriegen. YB hat die für einmal nicht. Diesen grossen Vorteil werden die Berner ausnützen. Denn sie haben das beste Kader.»

Auch YB-Rekordspieler Weber hält Fernandes für unverzichtbar

Mit einem Edimilson Fernandes, der unverzichtbar ist. Das sieht auch YB-Legende Martin «Tinu» Weber (69) so, der YB-Rekordspieler. «Edimilson bringt ganz klar Stabilität ins Team. Leider waren da seine Ausraster. Und auch ein paar Aussetzer. Weshalb man das Fazit ziehen kann, dass man mehr von ihm erwartet hat, als er bisher gezeigt hat.» Und das sei auch das Gute, diese Luft nach oben, die der Walliser noch habe. Ein fehlerfreier Edimilson, der zudem entscheidender sei, wie es Gelson fordert, macht YB nur noch besser.

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