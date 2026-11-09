Fünf Einsätze an der WM für die Nati, die Verlobung mit seiner langjährigen Freundin und ein starker Saisonstart in der Bundesliga mit sechs Scorerpunkten in acht Spielen mit Augsburg, inklusive Captainbinde am Arm: Fabian Rieder (24) hat einen Sommer erlebt, den er ganz sicher niemals vergessen wird. Gegenüber Blick gibt der Nati-Star einen exklusiven Einblick in sein Leben.

Seit bald acht Jahren sind Lea Lehmann (25) und Fabian Rieder ein Paar. Zusammengefunden haben sie im Alter von 16 und 17 Jahren, noch bevor Rieder seinen ersten Profivertrag bei YB unterschrieb. Dafür, dass die KV-Absolventin ihm von Bern nach Rennes, Stuttgart und nun Augsburg stets gefolgt ist, empfindet er grosse Dankbarkeit: «Es war eine grosse Herausforderung für Lea, weil sie gern arbeitet und anpackt. Sie hat das ein Stück weit geopfert, um mich zu unterstützen. Das kann ich ihr nicht hoch genug anrechnen.»

Bei den Heimspielen von Augsburg und der Nati ist Lehmann immer im Stadion: «Ich fiebere auf der Tribüne natürlich mit, bin aber eher die ruhige Zuschauerin und auch nicht nervös. Schliesslich weiss ich ja, was Fabian kann.» Sie selbst beschäftigt sich intensiv mit Interior Design, malt Bilder, hat mehrere Online-Weiterbildungen im Marketing absolviert und verfolgt das Ziel, dereinst ein eigenes Pilates-Studio zu eröffnen, um ihr Hobby zum Beruf zu machen. «Ich führe ein glückliches Leben», sagt sie.

Fernab vom stressigen Fussballgeschäft pflegen Lehmann und Rieder eine gemeinsame Leidenschaft: das Kochen. Ihre Spezialität: Ofenlachs mit Zitrone und Tomaten auf einem Spinatbett, dazu Ofenkartoffeln. Beim anschliessenden Putzen ist die Aufgabenverteilung dann allerdings klar. «Das mache ich lieber selbst. Da hat Fabian seine Schwächen», sagt Lehmann und lacht. Genau wie beim Skip-Bo-Kartenspiel, bei dem Rieder kein guter Verlierer sei.

Dafür ist der Nati-Star in der Liebe ein strahlender Sieger. Schon vor der WM stellte er klar: «Sie wird meine Partnerin fürs Leben, das steht fest.» Nach Ende des Turniers machte er seiner Lea in den Ferien auf Kreta den Heiratsantrag. «Das war für mich mit der schönste Tag, den ich erlebt habe. Ich war unglaublich nervös und habe nicht viele Wörter herausgebracht», sagt Rieder. Lea sei nun für viele Jahre jeden Tag an seiner Seite und unterstützte ihn in jedem Momemt. «Deshalb bedeutet mir dieser Moment alles.»

Augsburg – die neue Heimat nach einer langen Suche

Als aufstrebendes Toptalent wurde Fabian Rieder bei YB einst mit Bayern München in Verbindung gebracht. Jetzt ist er tatsächlich in Bayern gelandet, allerdings beim FC Augsburg. Nach zwei schwierigen Saisons in Rennes und Stuttgart ist der 24-Jährige in allen Belangen in Augsburg angekommen. Er und seine Verlobte fühlen sich wie zu Hause: «Es ist ein bisschen wie Bern: familiär, eine schöne Altstadt, junge Leute und coole Cafés.» Und Lehmann stellt fest: «Fabian ist hier glücklich und lacht viel, ist immer positiv gestimmt.»

Das zeigt sich auch auf dem Platz. Zum Start in seine zweite Saison beim FCA brilliert er als Leistungsträger, Skorer und Führungsfigur. Trainer Michael Baum ernannte Rieder in der Sommervorbereitung zum Vize-Captain. «Für meine Entwicklung als Spieler und Mensch ist es wichtig, dass ich mich nun als Führungsspieler in einer Top-5-Liga beweisen kann», sagt Rieder dazu.

Das fussballerische Glück musste sich der Berner in den vergangenen Jahren hart erarbeiten. «Von aussen sieht es vielleicht negativ aus, aber für mich war es eine enorm wertvolle und lehrreiche Zeit», sagt Rieder. Seine Verlobte gibt allerdings auch Einblicke in Momente, die weniger optimistisch waren: «In Rennes und Stuttgart hat er viel mit nach Hause genommen, sich viele Gedanken gemacht und war teilweise mehrere Tage lang sehr still. Es war für mich nicht immer einfach, damit umzugehen und richtig darauf zu reagieren.»

Sie hat dann aber doch einen Weg gefunden: Sie schenkte ihm das Buch «Die Let Them Theorie». «Ich habe mir früher oft den Kopf darüber zerbrochen, was andere über mich denken. Dieses Geschenk von Lea hat vieles verändert», erklärt Rieder. Auch ein Mentalcoach half ihm, zu jenem Leistungsträger zu reifen, der er heute ist. «Meine Mentalität ist es, immer 100 Prozent zu geben. Immer Vollgas. Dabei kann man sich aber auch verkrampfen oder verkopfen.» Das sei nun anders: Er sei lockerer, ohne seine Ansprüche herunterzuschrauben. Nach Niederlagen oder schwächeren Leistungen sei er nicht mehr tagelang «butz hässig». Rieder betont: «Ich bin ausgeglichener, und genau das macht mich zu einem noch besseren Spieler.»

Kaffee und Uhren – von der Leidenschaft der Kollegen angesteckt

Nicht nur auf dem Platz hat sich Fabian Rieder weiterentwickelt, seine Teamkollegen haben ihn in der Garderobe auch für neue Hobbys begeistert. Zum einen hat der Berner die Kaffeekultur für sich entdeckt. Besonders während seiner Zeit in Stuttgart traf er auf Mitspieler, die sich nicht mit gewöhnlichem Kaffee zufriedengaben. Rieder begann, sich für Röstungen, Herkunft und Mahlgrade zu begeistern. In der Augsburger Wohnung steht eine Siebträgermaschine der italienischen Traditionsmarke La Marzocco. Dank eines Barista-Kurses weiss Rieder ganz genau, worauf es ankommt. Er habe dort gelernt, einen Cappuccino mit einem Milchschaum-Herz zu verzieren – «egal mit welcher Milch!», ergänzt der Fussballprofi lachend. Es wirkt fast meditativ, wie er den Mahlgrad kontrolliert, den Siebträger einspannt und die Maschine im Anschluss akribisch reinigt. Serviert wird der Espresso stilecht in Tassen aus einer Spezialkollektion der New Yorker Modemarke Aimé Leon Dore.

Doch nicht nur beim Kaffee beweist der 24-jährige Berner Stil und höchste Ansprüche. An der WM 2022 in Katar weckten die Nati-Kollegen sein Interesse an Schweizer Uhren. Von seinen YB-Mitspielern gab es zum Abschied ein seltenes Buch über die Geschichte von Rolex geschenkt, das bis heute einen Ehrenplatz im Wohnzimmer hat. Inzwischen besitzt Rieder eine Kollektion von einigen edlen Zeitmessern. Vor zwei Jahren besuchte er eigens das Museum von Audemars Piguet im Vallée de Joux, um das Handwerk hinter den Uhren aus nächster Nähe zu erleben: «Mich fasziniert diese Welt und die Präzision, die in so einer Uhr steckt.» Seine Sammlung soll weiter wachsen, und der FCA-Profi weiss genau, welche Modelle er im Visier hat. Aber: «Auch ich muss mich wie alle anderen Kunden auf der Warteliste gedulden.»

Nati – der unermüdliche Arbeiter mit dem Traum der YB-Rückkehr

Der Beginn von Fabian Rieders Nati-Karriere war filmreif: Sein erstes Länderspiel überhaupt absolvierte er an der WM 2022 im ersten Gruppenspiel gegen Kamerun, gegen Brasilien folgte prompt sein Startelfdebüt. «Das war unglaublich, unbeschreiblich. Ich hatte vor der WM nicht einmal einen Einsatz im Testspiel, und plötzlich heisst es: Du spielst. Hätte mir das zehn Jahre zuvor jemand gesagt, ich hätte es im Leben nicht geglaubt.»

Aus dem damaligen Neuling ist ein gestandener Nationalspieler mit 37 Länderspielen geworden, mit der zweiten WM im Gepäck. Dass er zu den absoluten Lieblingen von Murat Yakin gehört, ist längst kein Geheimnis mehr. Nicht primär, weil er wie im Klub mit Toren, Assists oder Freistössen glänzt, sondern weil er im Schatten des Rampenlichts zu den verlässlichsten und härtesten Arbeitern auf dem Platz zählt. «Fäbu ist ein Profi und lebt das auch jeden Tag vor. Für uns ist er immer ein sehr wichtiges Element, egal, ob er von Anfang an spielt oder von der Bank kommt», sagt der Nati-Trainer über ihn.

Im Schweizer Trikot überzeugt er mit herausragenden Laufwerten, Sprints und hoher Spielintelligenz. Wegen seiner Vielseitigkeit setzt ihn Yakin immer wieder auf anderen Positionen ein, abseits seiner angestammten Rolle im zentralen Mittelfeld. «Das sind grosse Herausforderungen, weil die Abläufe und Automatismen auf jeder Position komplett anders sind», erklärt Rieder. Doch: «Murat Yakin schätzt es, dass ich mich diesen Aufgaben stelle und mich für die Mannschaft zerreisse. Ich spüre ein grosses Vertrauen von seiner Seite. Das ist als Spieler ein extrem gutes Gefühl.»

Geht es nach Rieder, soll sich eines Tages auch der Kreis zu seinen Ursprüngen schliessen: mit einer Rückkehr zu den Young Boys. «Ich bin 24 Jahre alt, und es ist noch viel zu früh, mich mit meinem Karriereende zu befassen. Aber ich trage diesen grossen Wunsch in mir, eines Tages nach Bern zurückzukehren.» YB sei und bleibe sein Herzensverein. Zu vielen Mitarbeitenden auf der Geschäftsstelle und den Fans pflege er nach wie vor engen Kontakt: «Ich bin mit Gelb-Schwarz aufgewachsen und lebe diesen Klub bis heute. Das wird für immer so bleiben.»