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Am Freitag in Maribor soll Breel Embolo (29) wieder das tun, was ihn für die Nati so wertvoll macht: Bälle behaupten, Verteidiger beschäftigen, Tore schiessen. Ein Punkt gegen Slowenien genügt der Schweiz für die Rückkehr in die höchste Liga der Nations League. Nach vier verpassten Länderspielen ist der Basler wieder dabei.

Doch vor seinem Comeback gibt es einiges zu besprechen.

Warum immer er? Bei Embolo stellt sich diese Frage frei nach Mario Balotelli auf dem Rasen und daneben. In einem Interview mit «CH Media» hat der Stürmer kürzlich ausführlich erklärt, weshalb ihn das Nicht-Aufgebot nach Bekanntwerden seiner Verurteilung wegen gefälschter Covid-Testzertifikate getroffen hat. Die Umstände seien längst bekannt gewesen. Dass der Verband erst nach der Veröffentlichung des Strafbefehls reagierte, versteht er nicht. Ebenso wenig, weshalb sein Fall mit jenem von Captain Granit Xhaka (34) zusammengeführt wurde: «Ich bin geimpft. Dreimal.» Auch Blick urteilte nach der SFV-Absage an Embolo im September: «Panikmassnahme.»

Als ihm Nati-Direktor Pierluigi Tami den Entscheid mitteilte, habe er geantwortet: «Dann komme ich halt nicht. Ganz einfach.» Nun, ganz so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. «Ich habe das Gefühl, dass da jemand dachte: Jetzt ist ein guter Moment, um ein Zeichen zu setzen», sagt er.

Für Embolo fühlt es sich an, als ob er überall mit reingezogen würde

Und an anderer Stelle erklärt der Mann, der sich in den letzten Jahren vom Badewannen-Skandal bis zu einem Prozess wegen Drohung neben dem Platz einiges geleistet hat: «Würde jetzt jemand aus dem Team den Führerschein verlieren, hiesse es, dass Breel doch 2018 in Deutschland auch mal den Führerschein verloren hatte – darum bestrafen wir ihn jetzt auch. So fühlt sich das für mich aktuell an.» Warum immer ich?

Hat also jemand im SFV Embolo im Visier? Im Verband begegnen ihm viele bis heute mit grosser Sympathie. «Er ist halt der Breel», heisst es bei vielen Wegbegleitern. Will heissen: Man ist von Embolos Verhalten nicht immer begeistert, aber so richtig übel nehmen tut man es ihm nicht. Das gilt auch für sein Standing in der Öffentlichkeit: Auch seine Schwalbe im WM-Viertelfinal im Sommer, nach der er mit Gelb-Rot vom Platz flog, hat nichts daran geändert, dass die Nati-Fans ihr «Oh, Embolo» weiterhin voller Inbrunst singen.

Und doch wurden zuletzt ein paar Augenbrauen hochgezogen. «Was er mit dem Interview getan hat, war nicht förderlich», sagt Noch-Nati-Direktor Pierluigi Tami. In Gesprächen mit Wegbegleitern aus dem SFV-Dunstkreis zeigt sich ebenfalls Unverständnis. Warum immer Embolo?

Ohne Xhaka sind alle Augen auf Embolo gerichtet

Embolo betrachtet die Nati als Familie. Manch einer hätte sich deshalb gewünscht, dass er auch den vorübergehenden Verzicht auf seinen Platz als Dienst an dieser Mannschaft versteht. So wie Captain Granit Xhaka, der sein Fernbleiben im Herbst ohne grosses Aufheben hinnahm. Embolo hingegen sagt, er würde heute anders handeln. Schiebt dann aber hinterher: «Es gibt Täter und Täter.» Und verlängert so die Debatte, die er selbst gerne beenden würde.

Xhakas verletzungsbedingter Ausfall sorgt dafür, dass Embolo zusätzlich im Fokus steht. Bei den Kollegen ist der Wunsch derweil gross, endlich wieder zum Fussball zu kommen. «Ich glaube, wir finden da eine Lösung. Schlussendlich müssen wir zusammen funktionieren», sagt Ersatz-Captain Manuel Akanji.

Sportlich ist Embolos Rückkehr definitiv eine gute Nachricht

Denn zwei Dinge sind klar: Sein Standing im Team ist unumstritten. Und sportlich ist Embolos Rückkehr für Nati-Coach Murat Yakin eine gute Nachricht. Zeki Amdouni hat gerade erst eine Verletzung hinter sich. Winsley Boteli wartet bei Sion seit dem letzten Zusammenzug auf ein Tor. Johan Manzambi fällt verletzt aus. Nachwuchs-Sturmhoffnungen wie Vogt, Hunziker oder Vasovic haben sich noch nicht etabliert. Mit seiner Physis kann er Bälle sichern und Verteidiger binden, auch wenn er selbst nicht zum Abschluss kommt.

Allerdings hat die Nati in diesem Herbst auch ohne Embolo alle vier Partien gewonnen. Nun kann er ihr helfen, den Aufstieg zu vollenden. Es wäre ein guter Anlass, wieder über seine gelungenen Aktionen auf dem Platz zu reden. Und nicht über das Drumherum.