U21-Nati-Verteidiger Loun Srdanovic (20) erklärt Blick, warum er schon so früh den Sprung in die Ligue 1 wagte. Ausserdem verrät er, dass er dem serbischen Verband einen Korb gab, weil er für die Schweiz spielen will.

Darum gehts Loun Srdanovic wechselte trotz erst 19 Super-League-Spielen von Servette zu Lille in die Ligue 1

Bei Lille kam Srdanovic noch nicht zum Einsatz, Trainer Frei betont die nötige Spielzeit für ihn

Der Verteidiger lehnte Serbiens A-Nati ab und will weiter für die Schweiz spielen wie im Nachwuchs

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die U21-Nati ist nach der gescheiterten EM-Quali neu formiert. Viele Spieler erhielten ihr erstes Aufgebot. Einer, der schon bei der letzten Kampagne dabei war, ist Loun Srdanovic (20).

Der rechte Aussenverteidiger hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Srdanovic überzeugte bei Servette zu Beginn der vergangenen Saison mit starken Leistungen. Dann wurde er länger von Hüftproblemen ausgebremst, ehe er gegen Ende der Saison zum Stammspieler avancierte.

Auch wenn er nur 19 Super-League-Spiele auf dem Buckel hat, weckte er das Interesse von ausländischen Klubs. Auch YB soll interessiert gewesen sein. Statt sich in der Super League zu etablieren, entschied sich der 20-Jährige aber für einen Wechsel nach Frankreich zu Champions-League-Teilnehmer Lille. «Es war eine grosse Chance für mich, diesen Wechsel zu machen. Diese Möglichkeit, für einen Klub in einer Top‑5-Liga zu spielen, wollte ich nutzen», erklärt Srdanovic gegenüber Blick.

Satte 3 Millionen Euro liessen sich die Franzosen den Schweizer kosten. Damit gehört er klar zu den wertvollsten Spielern der U21. Nur die beiden Brügge-Schweizer Tsawa und Vasovic haben einen höheren Marktwert.

Noch keine Minute gespielt

Bisher spielt er in der Ligue 1 noch keine Rolle. Für die erste Mannschaft seines neuen Klubs absolvierte er noch keine Minute. «Es ist für einen Fussballer natürlich nie einfach, wenn man nicht spielt», so der 20-Jährige, der in Frankreich alleine lebt. «Aber ich fokussiere mich auf die Dinge, die ich beeinflussen kann, wie die Arbeit im Training.»

Dass Srdanovic früher oder später aber spielen muss, weiss auch U21-Trainer Alex Frei (47). «Er hat ein grosses Potenzial. Aber um dieses Potenzial zu entfalten, brauchst du Spielzeit. Auf Dauer ist das ein Problem. Ob es der richtige Wechsel war, masse ich mir nicht an, zu beurteilen. Das Trainingsniveau ist natürlich höher. Aber am Ende geht nichts über die Spielzeit.» Immerhin drei Spiele für die zweite Mannschaft von Lille konnte er bisher absolvieren.

Korb für Serbien

Loun ist der Sohn einer Kamerunerin und eines Vaters mit serbischer, kroatischer und deutscher Staatsangehörigkeit. Er könnte theoretisch also für fünf Nationalteams spielen. Und tatsächlich wollte Serbien zuschlagen und ihn für den aktuellen Zusammenzug in die A-Nati aufbieten.

Srdanovic sagte aber ab. «Ich möchte für die Schweiz spielen, das ist klar für mich», legt sich der Genfer fest. «Seit ich klein bin, will ich für die Nati spielen. Ich war von Beginn an bei den Schweizer Nachwuchsteams. Ich wurde von Serbien angefragt für die A-Nationalmannschaft, aber es war wirklich nie eine Frage.»

Jetzt will er aber erst einmal in der U21 glänzen. «Wir haben die letzten Spiele analysiert. Jetzt ist es wichtig, nach vorne zu schauen.» Srdanovic will auch ein Leader sein: «Es ist mein zweites Aufgebot, und ich habe Erfahrungen, die ich einbringen kann. Am Ende sind wir aber alle etwa gleich alt.»